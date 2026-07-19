Perú: al menos seis fallecidos y decenas de heridos tras sismo 5.1 en la sierra central

Al menos seis personas fallecieron y más de 30 resultaron heridas por el sismo de magnitud 5,1, y una posterior réplica de 3,7, que afectó durante la noche de este sábado la provincia de Chupaca, región de Junín, en la sierra central de Perú, informaron este domingo fuentes oficiales. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) indicó en su último reporte que las víctimas mortales fueron seis, mientras que el viceministro de Salud de Perú, Henry Rebaza, declaró al Canal N que 26 personas heridas ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica y otras seis permanecen hospitalizadas.

Rebaza señaló que estas cifras son parte de los primeros reportes de daños de la afectación causada por los sismos en Chupaca, con mayor impacto en el distrito de Chongos Bajo, donde se produjeron los fallecidos y también se ha advertido de “numerosas estructuras afectadas”, según acotó. “Se están monitoreando todas las zonas en este problema, lo más importante es la salud; también estamos monitoreando los daños”, añadió antes de decir que un equipo especializado de la ciudad de Huancayo, la capital de Junín, fue el primero en llegar hasta la zona.

El viceministro agregó que en Chupaca hay unos cien miembros de personal sanitario, entre médicos, enfermeras y brigadistas locales, y que se está enviando más personal especializado y un hospital móvil.

El reporte del Indeci añadió, por su parte, que en Chongos Bajo se presentaron daños en viviendas y en establecimientos sanitarios, así como en la transmisión de energía eléctrica y en infraestructura turística.

El primer movimiento telúrico, de magnitud 5,1 se registró a las 21:24 horas del sábado, con epicentro ubicado a 7 kilómetros al sur de Chongos Bajo y una profundidad de 24 kilómetros, mientras que 17 minutos después se reportó una réplica de magnitud 3,7, con un epicentro a 14 kilómetros al sur de la misma localidad y a una profundidad de 18 kilómetros.

La mayor parte de los daños se concentró en ese distrito, donde se registraron los fallecidos, mientras que los heridos fueron reportados por el Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión, en Huancayo, que también registró daños en sus dependencias.

Se informó, además, de daños en el Hospital Regional Materno Infantil El Carmen, de Huancayo, y que se desplomó la cruz del Cani Cruz de Chongos Alto, un monumento religioso de piedra, y derrumbes en el Antiguo Convento de Santiago de León.