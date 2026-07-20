Celebración del Mundial deja dos fallecidos, doce detenidos y ochenta heridos en España

La noche de celebraciones por la victoria de España en la final del Mundial de fútbol ha dejado dos fallecidos, más de ochenta heridos y al menos doce detenidos en todo el territorio nacional.

En la capital se han practicado siete detenciones durante la madrugada de este lunes, cinco de ellas lo fueron por delito de odio tras una discusión en un bar, otra por desórdenes públicos y atentado a la autoridad en la plaza de Cibeles y la última por desobediencia grave en la Puerta del Sol, ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid.

Además, los servicios sanitarios madrileños han trasladado a un total de 36 heridos a los hospitales de la ciudad.

Por su parte, los Mossos d’Esquadra han detenido en Barcelona a tres personas por distintos robos durante la noche y los servicios sanitarios han atendido a 29 personas, 24 de carácter leve y 5 menos graves.

En la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo un menor de 13 años ha fallecido y otro está grave, con una fractura en una pierna e ingresado en el hospital de Salamanca, tras derrumbarse la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo, hiriendo a un tercer menor, que ya ha sido dado de alta.

Además, el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de la muerte de un joven de unos 20 años en una plaza de la localidad toledana de Sonseca, que comenzó a sufrir convulsiones mientras veía el partido.

Asimismo, otro chico de 19 años fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Toledo tras sufrir una agresión con arma blanca en Seseña.

En Pamplona se investiga una agresión sufrida por un grupo de militares que anoche veía en un bar de Berriozar el partido cuando fueron atacados por un grupo de encapuchados, que esgrimieron barras y porras extensibles y dejaron un total de seis heridos, tres de ellos militares.

Por otro lado, la Ertzaintza ha identificado a 20 personas en Bilbao, donde un grupo de encapuchados trataron de sabotear la retransmisión de la final en la pantalla que había instalado el Partido Popular, y a tres más en Álava, donde una persona que vestía la camiseta de la selección fue agredida.

En Badajoz, la Cruz Roja ha realizado 34 intervenciones y dos personas han sido trasladadas a hospitales. Mientras que en Cáceres cinco personas tuvieron que ser asistidas en centros hospitalarios y se registraron 30 asistencias de carácter leve.

En Valencia, dos personas fueron detenidas esta madrugada por atentado contra la autoridad al lanzar adoquines a la Policía Local, coincidiendo con las celebraciones, que en general han sido “muy tranquilas” en la ciudad, han informado a EFE fuentes del Ayuntamiento.

En el municipio de l’Olleria, también en Valencia, se tuvo que suspender la retransmisión del partido a través de una pantalla gigante en el polideportivo municipal debido a un reventón térmico con fuertes rachas de viento.