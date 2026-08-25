Sheinbaum reafirma apoyo a Bachelet para liderar la ONU pese a quedar rezagada en votación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este martes su respaldo a la candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet para liderar Naciones Unidas, tras quedar rezagada en el segundo sondeo informal del Consejo de Seguridad, y confirmó que prevé reunirse con la exmandataria durante su visita a México.

“Me solicitó una reunión, aún no lo tengo contemplado el día de hoy, pero pues sí es importante hablar con ella porque nosotros sostuvimos su candidatura como secretaria general de Naciones Unidas”, afirmó la mandataria en su conferencia de prensa matutina.

Bachelet viaja este martes a México, uno de los dos países que mantienen su postulación junto con Brasil, después de que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast retirara en marzo pasado su patrocinio al considerar que sus posibilidades de éxito eran “muy bajas”.

La visita de Bachelet a México se produce tras un segundo sondeo informal entre los quince miembros del Consejo de Seguridad de la ONU en el que, según resultados filtrados, la exmandataria quedó séptima entre ocho aspirantes, con dos apoyos y seis votos en contra, después de haber finalizado cuarta en la primera consulta, celebrada a finales de julio.

Sheinbaum insistió este martes en el apoyo de los dos países latinoamericanos.

“No, Chile no respaldó (la candidatura). Realmente respaldamos Brasil y México su candidatura”, señaló.

La mandataria mexicana defendió además la trayectoria de Bachelet, quien fue alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022.

“Consideramos que es una mujer que representa una visión de construcción de la paz, de defensa de los derechos humanos, de defensa de los derechos de la Carta de Naciones Unidas, que así lo ha mostrado durante toda su vida y que busca la multilateralidad”, sostuvo.

Sheinbaum destacó también la defensa de la igualdad entre Estados que, a su juicio, representa la chilena.

“Ante Naciones Unidas somos iguales. Es la igualdad entre naciones, entre Estados. Y ella lo representa”, afirmó.

La presidenta reconoció, sin embargo, la incertidumbre sobre la carrera: “Hay que ver, pues, las posibilidades que ella tiene”.

Bachelet busca suceder al portugués António Guterres, cuyo segundo mandato al frente de Naciones Unidas concluye a finales de 2026.