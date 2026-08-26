Meta acuerda pagar hasta US$ 17 mil millones en juicio por adicción de menores

Meta alcanzó un acuerdo para cerrar un histórico juicio en Estados Unidos por los efectos de sus redes sociales en niños y adolescentes. El pacto contempla pagos de hasta US$ 17 mil millones y nuevas medidas de protección para usuarios menores de edad.

La empresa deberá implementar en todo Estados Unidos límites diarios de uso y bloqueos nocturnos para las cuentas de adolescentes.

La demanda fue presentada por California y otros 28 estados, que acusaron a la compañía de diseñar deliberadamente productos adictivos que perjudican a menores. También sostuvieron que Meta recopiló regularmente información de niños menores de 13 años sin autorización de sus padres, vulnerando leyes estatales y federales.

El juicio comenzó la semana pasada en un tribunal federal de Oakland, California, y estaba previsto que se extendiera entre seis y ocho semanas. Expertos legales habían advertido que su desenlace podía transformar profundamente el funcionamiento de las redes sociales para los usuarios jóvenes.

Meta negó durante todo el proceso las acusaciones y sostuvo que los estados buscaban una indemnización desproporcionada. La compañía afirmó además que sus equipos de seguridad trabajan para establecer estándares líderes en la industria y mejorar la experiencia de los usuarios.

Miles de demandas pendientes

El acuerdo se produce mientras Meta enfrenta miles de acciones judiciales similares presentadas por familias, distritos escolares y fiscales generales en Estados Unidos.

En marzo, la empresa perdió los dos primeros casos que llegaron a juicio. En uno fue condenada a pagar cerca de US$ 1.000 millones al estado de Nuevo México por permitir explotación sexual infantil en sus plataformas. En el otro, un tribunal concluyó que diseñó productos adictivos que afectaron a una joven y ordenó una compensación superior a US$ 4 millones.