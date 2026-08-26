Meta acuerda pagar hasta US$ 17 mil millones en juicio por adicción de menores
La compañía también deberá establecer límites diarios de uso y bloqueos nocturnos para adolescentes en EE. UU. El proceso reunió a 29 estados que acusaron a la empresa de diseñar productos adictivos y recopilar datos de menores de 13 años sin autorización parental.
Meta alcanzó un acuerdo para cerrar un histórico juicio en Estados Unidos por los efectos de sus redes sociales en niños y adolescentes. El pacto contempla pagos de hasta US$ 17 mil millones y nuevas medidas de protección para usuarios menores de edad.
La empresa deberá implementar en todo Estados Unidos límites diarios de uso y bloqueos nocturnos para las cuentas de adolescentes.
La demanda fue presentada por California y otros 28 estados, que acusaron a la compañía de diseñar deliberadamente productos adictivos que perjudican a menores. También sostuvieron que Meta recopiló regularmente información de niños menores de 13 años sin autorización de sus padres, vulnerando leyes estatales y federales.
El juicio comenzó la semana pasada en un tribunal federal de Oakland, California, y estaba previsto que se extendiera entre seis y ocho semanas. Expertos legales habían advertido que su desenlace podía transformar profundamente el funcionamiento de las redes sociales para los usuarios jóvenes.
Meta negó durante todo el proceso las acusaciones y sostuvo que los estados buscaban una indemnización desproporcionada. La compañía afirmó además que sus equipos de seguridad trabajan para establecer estándares líderes en la industria y mejorar la experiencia de los usuarios.
Miles de demandas pendientes
El acuerdo se produce mientras Meta enfrenta miles de acciones judiciales similares presentadas por familias, distritos escolares y fiscales generales en Estados Unidos.
En marzo, la empresa perdió los dos primeros casos que llegaron a juicio. En uno fue condenada a pagar cerca de US$ 1.000 millones al estado de Nuevo México por permitir explotación sexual infantil en sus plataformas. En el otro, un tribunal concluyó que diseñó productos adictivos que afectaron a una joven y ordenó una compensación superior a US$ 4 millones.
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