No le bastó con el lago Ontario: Trump sugiere cambiar el nombre de Nuevo México a “Nueva América”

A poco más de una semana de firmar una orden para renombrar el lago Ontario como lago América en medio de su disputa comercial con Canadá, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso cambiar el nombre del estado de Nuevo México por “Nueva América”.

“Mucha gente sugirió cambiar el nombre de Nuevo México, uno de los estados con mayor fraude electoral de todos los tiempos, a Nueva América, mucho más prestigioso y hermoso para la gente de ese estado potencialmente increíble. ¡Guau, me encanta!”, dijo Trump en su red social, Truth Social.

Solo unas horas antes, el líder de su país había compartido una imagen del mapa de Nuevo México, pero con México tachado y, sobre ese borrón, iba el nombre América. Este mensaje no solo fue posteado por Trump, sino que también por la Casa Blanca en sus redes sociales.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, aseveró que el nombre de su estado “no está en discusión. Ha sido nuestro desde antes de que existiera Estados Unidos”.

“Mientras el presidente intentar distraer a los estadounidenses de su desastrosa guerra en Irán, los precios de la gasolina siguen disparándose”, criticó la demócrata.

“Los estadounidenses también gastan más en el supermercado, pierden acceso a la atención médica y se preguntan si algún día podrán permitirse una vivienda”, cuestionó. “Mientras la Casa Blanca pierde el tiempo dibujando mapas, Nuevo México trabaja duramente” y “se brinda a las familias guardería y universidad gratuitas, protegemos el acceso a la atención médica e invertimos en vivienda”, dijo la jefa del Ejecutivo del estado.

El nombre de Nuevo México es bastante anterior a la existencia tanto de los Estados Unidos como de México. En fechas tan tempranas como 1561, más de dos siglos antes de la independencia de ambos países, los conquistadores españoles nombraban al área del estado como Nuevo México. En 1598, Juan de Oñate tomó posesión de la zona para el Imperio Español bajo el nombre de Santa Fe de Nuevo México, como referencia a la zona del Imperio Azteca, recientemente conquistado.