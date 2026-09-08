Australia propone ley para desactivar algoritmos de las redes sociales en protección de los niños

Digital Duty of Care es el proyecto de ley que presentó el gobierno de Australia para que los usuarios puedan desactivar los algoritmos de sus redes sociales. De esta manera, los jóvenes y otros individuos podrán escoger su contenido sin tener publicaciones automáticas que son arrojadas por el sistema. Por ello es que el plan se bautizó: “My feed, my way” o en español, “Mi feed, a mi manera”.

Según información de ABC News, la legislación para la seguridad online será presentada durante esta semana o antes de Navidad. Las empresas estarán obligadas a identificar riesgos en sus servicios, reducir la circulación de contenidos dañinos y ofrecer a los usuarios una alternativa al sistema de recomendación automática que organiza buena parte de lo que ven en sus pantallas. En caso de no seguirse las obligaciones, se darán multas de más de 100 millones de dólares a compañías como Meta o Tiktok.

¿Cómo funcionará?

Los usuarios mayores de 16 años serán preguntados por el contenido de su plataforma a través de mensajes emergentes periódicos. De esta manera tendrán la decisión de continuar con el algoritmo nuevo o seguir con su sistema exclusivamente construido por usuarios que la persona sigue.

La iniciativa está diseñada para crear obligación sobre las redes sociales de menores de 18 años, pero además apuntando a servicios como juegos online, aplicaciones y chatbots con inteligencia artificial que suelen entregar pocas o nulas políticas de protección hacia los usuarios.

El contenido que será estrictamente regularizado es la pornografía, publicaciones que promuevan desórdenes alimenticios, promoción de misoginia, que glorifique crímenes o situaciones de riesgo y contenido que cause serios daños a la salud mental, incluidos abuso y bullying.

De hecho, la eSafety Commissioner y especialistas independientes registrados podrían usar perfiles encubiertos para observar qué tipo de contenido reciben niños y adolescentes en las plataformas, informó el medio.

El proyecto que será presentado antes de Navidad ya tiene opositores

El primer ministro, Anthony Albanese, comentó que “no se trata de dar control al gobierno, sino de dar el control a la gente”. Se espera que la autoridad exponga sobre estas medidas en la próxima asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York y que sea presentada formalmente antes de Navidad.

El proyecto ya abrió discusión en el Parlamento australiano, ya que partidos comparten el objetivo de proteger a los menores, pero expresaron reservas sobre el alcance político. Además, han comentado sobre priorizar otras temáticas como la migración o la inflación.

“Por supuesto, habrán opositores porque esto significa cambiar la relación de poder. Le quitaremos poder a las grandes empresas tecnológicas mundiales para dárselo a los australianos comunes. Eso es lo que estamos haciendo. Es lo correcto”, aseguró Albanese.