$5.000 ida y vuelta: los cuatro cobros que tendrá la doble vía a Valdivia

Hola, ¿cómo están? Si han pasado últimamente por el río o por calle Arica, seguramente ya lo han visto: el enorme domo que se sumó al paisaje de Valdivia y que ahora fue inaugurado. ¿Quieren saber cómo se ve por dentro? Así:

No es una disco. No es el interior de una película de ovnis. Es la manera en que hoy Portuaria Corral almacena y moviliza las astillas, reduciendo su exposición al viento y la lluvia. Pero no fue el único hito de ese día: también fue bautizado el Don Víctor, un nuevo remolcador híbrido capaz de lanzar agua hasta 40 metros para combatir incendios.

Ahora sí, lo que preparamos para esta edición:

La futura doble vía entre Valdivia y la Ruta 5 contempla cuatro pórticos de cobro electrónico . La tarifa inicial fijada en las bases es de $1.250 por cada uno: recorrer completamente cualquiera de los dos accesos costaría $5.000 ida y vuelta a valores base .

. La tarifa inicial fijada en las bases es de $1.250 por cada uno: recorrer completamente cualquiera de los dos accesos costaría . Luis Pontigo volvió a dirigir el Departamento de Salud de Paillaco casi exactamente un año después de que el alcalde Cristian Navarrete pidiera su salida por “pérdida de confianza”, tras ser detenido conduciendo en estado de ebriedad.

casi exactamente un año después de que el alcalde Cristian Navarrete pidiera su salida por “pérdida de confianza”, tras ser detenido conduciendo en estado de ebriedad. Una funcionaria del Hospital de Corral, que denunció a su jefatura por presunto acoso laboral, tiene hoy una resolución de destitución en su contra . Mientras FENATS acusa represalias, el Servicio de Salud sostiene que el procedimiento debe pasar antes por Contraloría.

. Mientras FENATS acusa represalias, el Servicio de Salud sostiene que el procedimiento debe pasar antes por Contraloría. Valdivia concentra hoy el 68% de la población migrante de Los Ríos . Un nuevo programa enseñará español y alfabetización digital a más de 60 integrantes de la comunidad haitiana.

. Un nuevo programa enseñará español y alfabetización digital a más de 60 integrantes de la comunidad haitiana. El III Seminario Nacional de Aprendizaje al Aire Libre reunió en Valdivia a 140 participantes de 23 comunas y 6 regiones. El encuentro buscó llevar estas experiencias a la discusión sobre formación docente y política pública educativa.

Antes de comenzar, recuerda que Aquí Los Ríos es gratis y llega todos los martes a tu correo. Si conoces a alguien que debería leerlo, compártelo. Si llegaste por recomendación, puedes suscribirte aquí.

1

Doble vía a Valdivia tendrá cuatro cobros: ida y vuelta costará $5.000

Cuando la futura doble vía de acceso a Valdivia entre completamente en servicio, algo previsto para 2035, quienes lleguen desde Mariquina o Paillaco encontrarán dos puntos de cobro electrónico antes de llegar a la ciudad. Las bases de licitación fijan una tarifa inicial de $1.250 para vehículos livianos en cada pórtico, por lo que recorrer cualquiera de las dos rutas costaría $2.500 por sentido y $5.000 ida y vuelta. Ese valor es referencial, pues deberá reajustarse de acuerdo con la inflación acumulada hasta que comience la operación.

Por el norte, en la Ruta 202, el primer pórtico estará en Pichoy y el segundo en Cayumapu, a la altura del kilómetro 33,4. Por el sur, en la Ruta 206, habrá uno en Cufeo, cerca del kilómetro 19,75, y otro en el sector del enlace hacia Corral. El sistema será free flow, por lo que los vehículos no tendrán que detenerse para pagar.

La resistencia a pagar por esos accesos no es nueva. En 2011 se inició una campaña ciudadana contra la instalación de peajes en la ruta entre Valdivia y Mariquina que terminó reuniendo más de 30 mil firmas de vecinos de la zona. Una de quienes adhirió, Lisette Delgado, que entonces viajaba unos 20 días al mes por esa ruta, calificó como injusto tener que asumir el nuevo cobro.

Tres años después, una mesa de trabajo encabezada por el Gobierno Regional y el MOP acordó impulsar la doble vía mediante concesión, pero incluyó entre sus criterios “la exclusión, en lo posible, de nuevos peajes” y planteó utilizar los puntos de cobro existentes en la Ruta 5. Doce años después, el proyecto -que está siendo licitado- contempla cuatro nuevos puntos de cobro en los caminos hacia Valdivia.

El costo para los usuarios volvió a aparecer durante la discusión previa de la concesión. En agosto de 2025, el propio Consejo de Concesiones debatió si las tarifas propuestas resultaban altas en comparación con otras carreteras y dejó consignada una advertencia: si el tránsito era principalmente local, un precio elevado podía generar un reclamo significativo de la ciudadanía. La ubicación de los pórticos también fue parte de esa discusión, precisamente por el efecto que el cobro podía tener sobre quienes utilizan estas rutas para desplazamientos locales.

La concesión abarca 86,7 kilómetros entre las rutas 202 y 206 y considera transformarlas en doble calzada, además de construir y reponer puentes, enlaces, calles de servicio, pasarelas y paraderos. El MOP estima que las nuevas vías reducirán en alrededor de 16% los tiempos de viaje y beneficiarán directamente a más de 212 mil habitantes.

El calendario para adjudicarla, como contamos hace un par de ediciones, volvió a moverse. La recepción de ofertas, que inicialmente estaba prevista para septiembre, quedó fijada para el 11 de diciembre de 2026. Las propuestas económicas se abrirán el 15 de enero de 2027.

2

A un año de ser removido por “falta de confianza”, alcalde devuelve a Luis Pontigo a la Dirección de Salud

Desde el 1 de septiembre, Luis Alejandro Pontigo Burgos volvió a dirigir el Departamento de Salud Municipal de Paillaco. El regreso ocurre casi exactamente un año después de que el alcalde Cristian Navarrete le pidiera dejar el mismo cargo por “pérdida de confianza”, luego de que fuera detenido conduciendo en estado de ebriedad.

El episodio ocurrió el 3 de septiembre de 2025. Pontigo fue controlado por Carabineros en la Ruta 5 Sur y tras aplicársele un alcotest, este marcó 1,22 gramos de alcohol por litro de sangre. Al día siguiente, Navarrete anunció su salida y explicó públicamente que la decisión buscaba “evidenciar a la comunidad” la pérdida de confianza. Junto con nombrar una dirección subrogante, el municipio ordenó una investigación sumaria.

Según documentos municipales a los que tuvo acceso Aquí Los Ríos, ese procedimiento terminó el 14 de agosto pasado. La municipalidad aprobó la vista del fiscal investigador, sobreseyó definitivamente el sumario y determinó que no correspondía aplicar medidas disciplinarias a Pontigo. El mismo documento distingue ese resultado de lo ocurrido un año antes: señala que su salida de la dirección por pérdida de confianza había sido una decisión de naturaleza organizacional y directiva, distinta de la responsabilidad administrativa que posteriormente se investigó.

Tres días después de que se cerrara el sumario, Pontigo solicitó formalmente regresar a la dirección del DESAM. El municipio aceptó y resolvió que retomara el cargo desde el 1 de septiembre, de manera transitoria y hasta que la dirección fuese provista mediante concurso público. La funcionaria que lo reemplazó, volvió a sus tareas anteriores.

La causa penal tuvo otro recorrido. El 19 de febrero, Pontigo fue formalizado por conducción en estado de ebriedad y el tribunal aprobó una suspensión condicional del procedimiento durante dos años. Entre las condiciones quedaron una evaluación y eventual tratamiento por consumo problemático de alcohol o drogas, informar de cualquier cambio de domicilio y pagar $100 mil al Cuerpo de Bomberos de Paillaco. Su licencia de conducir también quedó suspendida durante dos años.

El cierre del sumario explica por qué Pontigo no recibió una sanción administrativa, pero el propio dictamen municipal separa ese resultado de la decisión de confianza adoptada por el alcalde. Aquí Los Ríos preguntó al municipio qué cambió para que Navarrete decidiera devolverle la dirección y por qué lo reinstaló antes de realizar el concurso para llenar el cargo. También contactó directamente a Pontigo para conocer su versión. Hasta el cierre de esta edición, ninguno había respondido.

Presentado por:

Un mensaje de la UACh

UACh conmemorará 72° aniversario en Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique

La Universidad Austral de Chile este 2026 conmemora su 72° universidad. La tradicional institución fue fundada a través del Decreto Supremo Nº 3.757, el 7 de septiembre de 1954, en Valdivia, gracias a un movimiento colectivo, ciudadano y descentralizador, liderado por su Rector fundador, Eduardo Morales Miranda.

Actualmente la UACh está presente en tres regiones del país: Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Imparte 66 carreras de pregrado, 15 doctorados y 46 programas de magíster. A su vez, imparte 12 especialidades y 5 subespecialidades médicas, así como una amplia oferta de formación continua. Más de 19 mil estudiantes de pre y postgrado conviven en sus aulas. Cuenta con más de 53.000 egresados y egresadas que contribuyen desde distintos ámbitos al desarrollo del país.

Su Rector es el Dr. Egon Montecinos, quien participa activamente en las redes universitarias CRUCH, AUR, G9 y CINDA. En ese contexto, la institución lidera las Comisiones de Vinculación con el Medio del CRUCH y G9, además de la Comisión de Descentralización de AUR.

La casa de estudios se ubica entre las mejores diez instituciones de educación del país, según los últimos rankings: Research.com 2025-2026; QS World University Rankings 2027; Ranking SICmago 2026, entre otros.

Esta conmemoración coincide con tres importantes logros: la apertura de Trabajo Social en Valdivia y Biología Marina en Puerto Montt en la UACh y el rediseño de las carreras de Ingeniería Civil, que contempla las que son dictadas en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, en el Campus Miraflores de Valdivia, e Ingeniería Civil Industrial de la Sede Puerto Montt. Se destaca también la reducción de 11 a 10 semestres en las carreras de Ingeniería Civil, a partir del proceso de Admisión 2027. La casa de estudios también alcanzó en agosto un total de 30 magísteres acreditados.

Conoce más de la Universidad Austral de Chile en www.uach.cl

3

Funcionaria que denunció acoso enfrenta destitución en Hospital de Corral

Una funcionaria del Hospital de Corral que en 2024 denunció a su jefatura por presunto maltrato y acoso laboral tiene hoy una resolución que dispone su destitución. FENATS Los Ríos sostiene que lo ocurrido después de aquella denuncia constituye una persecución contra la trabajadora. Publicada por Biobiochile, la respuesta del Servicio de Salud Los Ríos es que el procedimiento disciplinario todavía no ha concluido y que debe ser remitido a Contraloría.

Según el gremio, después de recurrir a la Ley Karin, se abrió un sumario contra la propia denunciante. FENATS cuestiona parte de las pruebas utilizadas en ese procedimiento, entre ellas la grabación de una conversación telefónica privada que habría sido obtenida por un tercero que no participaba de ella, y pidió que Contraloría revise su legalidad y valor probatorio.

La federación también puso en duda la independencia del proceso por otra circunstancia: afirma que el sumario fue tramitado por la Dirección del Servicio de Salud Los Ríos durante un período en que la persona denunciada por presunto acoso ejerció como director subrogante del mismo servicio. FENATS plantea además que testigos de la funcionaria habrían sufrido situaciones de acoso, y que uno de ellos terminó con un diagnóstico de enfermedad profesional. Todos esos antecedentes corresponden a afirmaciones del gremio y no a hechos establecidos por una resolución judicial o administrativa.

El Servicio de Salud sostiene que durante el procedimiento se respetaron el debido proceso y el derecho a defensa. También precisó que la destitución todavía no se encuentra completamente tramitada, porque el expediente debe ser remitido a Contraloría, paso que hasta ahora no se ha realizado para resguardar la garantía de indemnidad de la trabajadora. Debido al carácter reservado del sumario, el organismo dijo que no puede informar las pruebas ni las diligencias realizadas.

4

Programa enseñará español a más de 60 haitianos en Valdivia

La población extranjera que vive en Valdivia más que se duplicó entre los censos de 2017 y 2024. Pasó de 2.370 a 5.099 personas y hoy representa el 67,9% de todos los residentes extranjeros registrados en la Región de Los Ríos.

Parte de esa población participará durante los próximos meses en la cuarta versión de Migración Inclusiva en Los Ríos, un programa desarrollado por la Universidad Austral, la Municipalidad de Valdivia y la Comunidad Sociocultural Haitiana. Más de 60 integrantes de esta última organización accederán a clases de español, alfabetización digital y actividades orientadas a facilitar su acceso a servicios, educación y oportunidades laborales.

Los talleres se extenderán hasta noviembre y contarán con estudiantes de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación y Educación Parvularia de la UACh, que acompañarán también a los niños que lleguen junto a sus familias.

5

Seminario de aprendizaje al aire libre reunió a 140 personas en Valdivia

Que una plaza, un humedal o un bosque puedan convertirse en parte de la sala de clases fue la discusión que durante dos días reunió en Valdivia a profesores, académicos y organizaciones vinculadas a la educación. La idea detrás del encuentro es llevar el aprendizaje al aire libre más allá de experiencias aisladas y comenzar a discutir su incorporación en las políticas educativas.

Uno de los invitados fue Peter Higgins, académico de la Universidad de Edimburgo, quien ha trabajado durante décadas en educación al aire libre en Escocia. Durante su paso por Chile se reunió también con la ministra de Educación para abordar esa experiencia y las posibilidades de aplicarla en el sistema escolar chileno.

La discusión tuvo una expresión particularmente local. Antes del seminario se realizaron dos mesas llamadas “Los Ríos Aprende Caminando”. En una, instituciones de la región discutieron de qué manera la ciudad y sus espacios exteriores pueden incorporarse a las actividades escolares. La otra se concentró en un problema previo: cómo preparar a los futuros profesores para enseñar también fuera de una sala.

El encuentro reunió finalmente a 140 participantes de 23 comunas y 6 regiones y fue organizado por la Fundación Club del Bosque Valdiviano y la Universidad del Desarrollo.

Durante su paso por Chile, Higgins se reunió además con la ministra de Educación para conversar sobre la experiencia desarrollada en Escocia y sus posibilidades de aplicación en el sistema escolar chileno. Al cierre del encuentro dejó una idea sobre cómo avanzar: “Los grandes cambios no necesariamente comienzan con grandes estructuras; muchas veces surgen de pequeños grupos de personas que comparten una convicción”.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquilosrios@elmostrador.cl.