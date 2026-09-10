Una luz por cada víctima: 2.977 drones recrean las Torres Gemelas en Nueva York

Una luz por cada víctima de los atentados del 11 de septiembre de 2001 dio forma a una réplica a escala real del desaparecido World Trade Center. La intervención aérea fue realizada sobre el puerto de Nueva York, en vísperas del aniversario número 25 de los ataques.

Las Torres Gemelas volvieron a dibujarse por unos minutos sobre el horizonte de Nueva York. La noche del miércoles, 2.977 drones luminosos despegaron desde Governors Island y se coordinaron para reproducir a escala arquitectónica los dos edificios destruidos en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

🇺🇸 || 🇺🇸 9/11 – 25 AÑOS DESPUÉS: 2.977 drones iluminaron el cielo en la forma de las Torres Gemelas del World Trade Center — un dron por cada víctima de los ataques del 11 de septiembre. pic.twitter.com/XSJb8Ovhs4 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 10, 2026

La instalación, denominada “2,977 Lights Over New York Harbor”, asignó simbólicamente una luz a cada una de las 2.977 personas que murieron en los ataques contra el World Trade Center, el Pentágono y el vuelo 93 de United Airlines. Los drones comenzaron formando una espiral en el cielo antes de adoptar la silueta de las torres.

El proyecto fue desarrollado junto a familiares de víctimas, sobrevivientes y miembros de los equipos de emergencia que actuaron durante el 11-S. La producción estuvo encabezada por el director creativo Addison Mehr y la empresa Sky Elements, mientras que la New York Foundation for the Arts patrocinó la iniciativa. Su financiamiento provino de aportes privados y contribuciones filantrópicas.

El espectáculo se realizó en paralelo al tradicional “Tribute in Light”, los dos haces de luz que cada año recuerdan desde Manhattan la ubicación de las antiguas torres. La intervención antecede las ceremonias de este viernes 11 de septiembre, cuando Estados Unidos conmemorará 25 años de los atentados que cambiaron la política de seguridad del país y dejaron una de las imágenes más determinantes del inicio del siglo XXI.