Carmona acusa “pequeñez” de Kast por restarse de actos oficiales del 11 de septiembre

Lautaro Carmona elevó el tono contra José Antonio Kast por la decisión del Gobierno de no realizar una conmemoración oficial este 11 de septiembre. El presidente del Partido Comunista acusó al Mandatario de actuar por debajo de la estatura institucional que, a su juicio, exige la fecha.

“Parece una pequeñez desde el punto de vista de un estadista”, afirmó Carmona, quien cuestionó que Kast no encabece ningún acto oficial a 53 años del golpe de Estado.

El dirigente comunista sostuvo que no espera que la derecha reivindique la figura de Salvador Allende, pero sí que el Presidente adopte una posición institucional frente al quiebre democrático de 1973.

“El Presidente de Chile tiene que saber y reproducir que donde él vive, donde él gobierna, fue destruido por un bombardeo que realizaron las fuerzas sediciosas y fascistas”, señaló.

Luego endureció el emplazamiento: “Le pido que tenga una estatura de Estado por sobre la posición política partidista, porque hoy le toca ser Presidente de Chile, no un activista de la derecha”.

La crítica apunta directamente al diseño que La Moneda definió para el primer 11 de septiembre de Kast como Presidente. El Mandatario no estará en Palacio ni encabezará actividades relacionadas con el golpe de Estado. En cambio, viajará a la Región de Los Ríos junto al ministro de Defensa, Fernando Barros, con una agenda centrada en seguridad, vivienda, infraestructura, empleo y desarrollo industrial.

El Ejecutivo ha buscado separar deliberadamente la conmemoración del debate sobre eventuales indultos a exuniformados condenados por hechos vinculados al estallido social. Kast descartó utilizar el 11-S como marco para anunciar beneficios y, en reuniones con parlamentarios republicanos y del Partido Nacional Libertario en Cerro Castillo, evitó comprometer fechas.

La fórmula tampoco deja satisfechos a sectores de la derecha. El PNL ha elevado la presión por acelerar los indultos y calificó como insuficiente la respuesta del Gobierno de estudiar las solicitudes “caso a caso”. “Están recibiendo solicitudes de indulto y las van a ir estudiando (…) nos parece insuficiente”, sostuvo el diputado Hans Marowski en declaraciones enviadas a El Mostrador.

Desde La Moneda, el biministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, ha defendido la decisión de no realizar actos oficiales, argumentando que existen distintas visiones sobre la fecha y que la administración ha resuelto concentrarse en las prioridades cotidianas de la ciudadanía.