Incendio forestal activo en Croacia: cientos de evacuados por llamas en más de 5 mil hectáreas

Durante el pasado jueves comenzaron las llamas en la isla croata de Brač; en su cuarto día activo, el incendio forestal ha arrasado con más de cinco mil hectáreas de pinares, pastizales y matorral.

El incendio se intensificó durante el fin de semana por el cambio en la dirección de las llamas hacia la ciudad costera de Milna, al oeste de la isla, obligando a evacuar a casi 700 personas y activar un rescate marítimo de emergencia.

Los equipos de emergencia estiman que las llamas se extienden este lunes a lo largo de más de 35 kilómetros. Siendo este su cuarto día, se registró la afectación de unas 5.600 hectáreas, lo que supone más del 14 % de la superficie total de Brač. Debido a esto, “unos 235 bomberos y 68 vehículos han estado trabajando sobre el terreno durante toda la noche para sofocar rápidamente cualquier rebrote”, dijeron desde el Centro de Operaciones contra Incendios de Brač a la agencia croata Hina.

🇭🇷 كرواتيا | جزيرة براچ 🔥 ليلة عصيبة في جزيرة براچ! أجّجت رياح البورا القوية حريق الغابات ودفعته بسرعة نحو بلدة ميلنا والمنازل والمنتجعات الساحلية، ما استدعى نقل مئات السكان والسياح إلى مناطق آمنة، بعضهم عبر البحر. 🎥 Vatrogasci–193#Croatia | #Brač | #Wildfire pic.twitter.com/pFkt6Q7bxt — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) September 13, 2026

Hasta el momento, se registran dos personas heridas durante el fin de semana: una adulta mayor de más de setenta años al caer de la embarcación de rescate y un hombre que sufrió intoxicación por el humo respirado. Además, hay 200 huéspedes atrapados en el interior de un hotel de la ciudad. Los bomberos optaron por mantenerlos confinados en el edificio, ya que por la proximidad de las llamas la evacuación sería más arriesgada.

Se espera que el incendio comience a amainar en los próximos días, “pero solo si el viento se mantiene alejado”, indicó Ivan Kovacevic, jefe de los bomberos del condado de Split-Dalmacia.

El incendio en la isla de Brač es otro de una temporada plagada de llamas que está afectando a Croacia. El pasado agosto ya había ocurrido un incendio de gran magnitud al sur del país que dejó a un fallecido.