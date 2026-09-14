Confirman un fallecido tras explosión de camioneta que activó mina antitanque en frontera con Perú

Una persona murió luego de que la camioneta que conducía ingresara a un campo minado y activara una mina antitanque en el sector del Hito 16, en la frontera de la Región de Arica y Parinacota con Perú. El vehículo terminó incendiado y los equipos especializados todavía no han podido acceder al punto exacto de la explosión debido a las condiciones de seguridad del lugar.

El general director de Carabineros, Gonzalo Araya, precisó que el vehículo se encuentra aproximadamente a 280 metros del límite político internacional con Perú, en un sector delimitado y señalizado por la presencia de minas.

Según los antecedentes disponibles, la camioneta ingresó al área durante la tarde del domingo con una persona como conductor. Posteriormente se produjo la explosión que terminó destruyendo el vehículo.

Las primeras alertas fueron entregadas por personal militar desplegado en las inmediaciones, que solicitó la concurrencia de funcionarios de la comisaría de Chacalluta.

“Lo primero que se hace es un resguardo a distancia porque no se puede acceder”, explicó Araya, quien señaló que se trata de una zona de alta complejidad y que cualquier aproximación requiere medidas especiales de seguridad.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Arica y Parinacota, que instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI con apoyo de personal especializado del Ejército.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, explicó que antes del ingreso de los investigadores debe establecerse un perímetro seguro que permita desarrollar las diligencias sin exponer a los equipos desplegados.

La imposibilidad de llegar inmediatamente hasta los restos de la camioneta ya había condicionado las primeras horas del procedimiento. Durante la madrugada, cuando todavía no se había confirmado la existencia de víctimas, se utilizó un dron térmico para rastrear el sector.

De acuerdo con la información entregada inicialmente por la Delegación Presidencial Regional, operadores de las cámaras del Sistema Integrado de Frontera (SIFRON) detectaron la explosión y observaron que el vehículo se encontraba en llamas.

“Operadores de cámaras de la SIFRON advirtieron una explosión en el sector Hito 16, evidenciando que la camioneta estaba en llamas, por lo que se procede a activar los protocolos para que un dron térmico comenzara a rastrear el sector”, informó entonces la autoridad.

La Fiscalía precisó que el vehículo había activado una mina antitanque y que la fiscal jefe de la Fiscalía de Frontera Arica, Paulina Brito Doerr, instruyó las primeras diligencias para establecer las circunstancias en que la camioneta ingresó al área restringida.

La Delegación Presidencial había informado además que el acceso al sector está “correctamente señalizado, cerrado con alambre y señalética internacional sobre la existencia de ese campo minado en el lugar”.

Hasta el momento no se ha informado la identidad de la persona fallecida. Ese antecedente, junto con las circunstancias que llevaron al vehículo a internarse en el campo minado, forma parte de las diligencias que deberán realizarse una vez que los equipos especializados puedan acceder de manera segura al sitio del suceso.