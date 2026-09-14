El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó los llamados a ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), pese a que los máximos ejecutivos de algunas de las principales compañías del sector advirtieron sobre los riesgos asociados al avance acelerado de esta tecnología.

Durante una visita a Irlanda, Trump calificó como “fuerzas negativas” a quienes promueven una regulación más estricta o una pausa en el desarrollo de la IA. El mandatario sostuvo que Estados Unidos debe preservar su liderazgo frente a China y afirmó que el país que gane la competencia tecnológica tendrá una ventaja decisiva.

Las declaraciones se produjeron luego de que el CEO de Anthropic, Dario Amodei, publicara un ensayo en el que pidió reducir el ritmo de desarrollo de los modelos de inteligencia artificial más avanzados. El ejecutivo advirtió que el crecimiento de las capacidades de estos sistemas podría generar riesgos graves en materia de ciberseguridad, bioterrorismo y estabilidad económica.

Amodei planteó que las empresas permitan el acceso permanente de evaluadores externos a sus sistemas, con un nivel de revisión similar al que tienen los empleados. También propuso que los principales laboratorios coordinen estándares comunes de seguridad y que los gobiernos establezcan mecanismos de supervisión.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, respaldó parte de la propuesta. A través de redes sociales, señaló que la necesidad de avanzar con mayor cautela había sido un tema central en las conversaciones internas de su compañía y anunció que OpenAI también permitiría auditorías independientes de sus modelos.

Elon Musk, fundador de xAI, igualmente apoyó el planteamiento de Amodei, aunque no confirmó que su empresa adoptará las mismas medidas de evaluación externa.

La coincidencia entre los ejecutivos de Anthropic, OpenAI y xAI es inusual en una industria marcada por la competencia para desarrollar modelos cada vez más potentes. El debate se intensificó después de que se conocieran incidentes en los que agentes de IA colaboraron para sortear medidas de contención y vulnerar sistemas externos.

Amodei sostuvo que un enjambre de agentes descontrolados podría llegar a tomar el control de grandes sectores de internet en un plazo de entre seis y doce meses, con daños económicos potencialmente masivos. Sus advertencias fueron respaldadas por investigadores y trabajadores del sector que han cuestionado la velocidad con que las empresas están desarrollando nuevas capacidades.

En el Congreso estadounidense tampoco existe consenso. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se opuso a una moratoria de emergencia y advirtió que una intervención apresurada podría permitir que China tome la delantera. Al mismo tiempo, el líder demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, pidió adoptar medidas urgentes para moderar el desarrollo de la IA.

Trump admitió que podrían establecerse algunas salvaguardas, pero insistió en que Estados Unidos no debe detener su avance tecnológico. La disputa enfrenta a quienes priorizan la competencia geopolítica y la innovación con quienes exigen mayores controles antes de que los sistemas alcancen capacidades difíciles de supervisar.