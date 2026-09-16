Tragedia en EEUU: helicóptero de NBC se estrella mientras cubría un accidente y deja tres muertos

Una cobertura periodística terminó en tragedia la noche del martes en Los Ángeles, Estados Unidos. Un helicóptero perteneciente a la cadena NBC se estrelló en el barrio de Chatsworth, dejando tres personas fallecidas, entre ellas el piloto George Marciniw y la reportera Eliana Moreno, además de una cuarta persona herida.

El accidente ocurrió poco antes de las 19:00 horas, cuando varias aeronaves de distintos medios de comunicación se encontraban en el sector del Valle de San Fernando para cubrir una colisión fatal entre un autobús y un vehículo SUV en una intersección cercana.

Fue en ese contexto que el helicóptero de NBC Los Ángeles, operado por la empresa Angel City Air, perdió el control y se precipitó a tierra.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), la aeronave impactó grandes contenedores de carga y cuatro vehículos, provocando un incendio que generó una extensa columna de humo visible desde el sector.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar y lograron extinguir las llamas. Sin embargo, tres personas fueron declaradas fallecidas en el sitio del accidente.

Entre las víctimas identificadas se encuentran el piloto George Marciniw y la periodista Eliana Moreno. Una cuarta persona fue trasladada a un hospital local, aunque las autoridades no entregaron mayores antecedentes sobre su condición.

La cadena NBC Los Ángeles confirmó que la aeronave siniestrada pertenecía a su emisora y que era operada por Angel City Air.

El hecho quedó registrado, además, en un video transmitido en vivo desde el propio helicóptero. Las imágenes muestran sus últimos instantes de vuelo y el momento en que el piloto pierde el control antes de que la aeronave se precipite a tierra.

Hasta ahora, no se ha establecido qué provocó la pérdida de control.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) fueron informadas del accidente para abordar las diligencias correspondientes.

Un portavoz de la NTSB señaló a NBC News que la agencia se encontraba recopilando antecedentes y que definiría si enviaría investigadores al lugar.

La tragedia generó reacciones de las autoridades locales y estatales, que también se refirieron al accidente de tránsito que los equipos periodísticos estaban cubriendo.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, manifestó su pesar por las víctimas de ambos hechos.

“Estoy absolutamente destrozada por la pérdida de vidas en Chatsworth esta noche”, expresó en un comunicado.

“Mi corazón está con las familias y seres queridos de quienes perdimos en la trágica colisión de autobús y el accidente de helicóptero”, añadió.

El gobernador de California, Gavin Newsom, también lamentó lo ocurrido y extendió sus condolencias a los trabajadores de la estación televisiva.

“Nuestros corazones están con las víctimas y familias de los devastadores accidentes de autobús y helicóptero del Metro en Chatsworth, y con toda la familia de NBC4. Gracias a los primeros intervinientes que trabajan incansablemente esta noche”, señaló.

Mientras continúan las diligencias, las autoridades buscan establecer las circunstancias en que el helicóptero perdió el control durante la cobertura informativa y terminó estrellándose en una zona donde había vehículos y contenedores de carga.

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