Habla Neuroc, el troll de la campaña de Kast: “¿Quién carajo es Cerimedo?”

Ricardo Inaiman cerró hace algunas semanas su cuenta en X (antes Twitter) donde era conocido como Neuroc. Él niega conocer al argentino Fernando Cerimedo, conocido como el “rey de los trolls” y activista de la ultraderecha latinoamericana, detenido en Bolivia por ordenar matar a su novia que estaba embarazada, entre otros delitos (que llegan hasta el narcotráfico).

En esta conversación, Neuroc habla de política, del Partido Republicano y de la regulación de las redes sociales.