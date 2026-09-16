Habla Neuroc, el troll de la campaña de Kast: “¿Quién carajo es Cerimedo?”
Ricardo Inaiman Barrios, el activista digital chileno conocido por su cuenta “troll” Neuroc, habló de todo en “De Aquí No sale”, el programa de conversación de Francisco Javier Leturia.
Ricardo Inaiman cerró hace algunas semanas su cuenta en X (antes Twitter) donde era conocido como Neuroc. Él niega conocer al argentino Fernando Cerimedo, conocido como el “rey de los trolls” y activista de la ultraderecha latinoamericana, detenido en Bolivia por ordenar matar a su novia que estaba embarazada, entre otros delitos (que llegan hasta el narcotráfico).
En esta conversación, Neuroc habla de política, del Partido Republicano y de la regulación de las redes sociales.