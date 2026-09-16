“Velorio simbólico” en Quilicura terminó con balaceras, fuegos artificiales y vehículo quemado

A solo 500 metros de una comisaría se dio la ceremonia simbólica que constó de balaceras, fuegos artificiales y quemados por el asesinato de un joven de 20 años asesinado durante el pasado sábado 12 de septiembre en Quilicura. El cuerpo de la víctima aún permanece en el Servicio Médico Legal por el protocolo de alto riesgo.

El “velorio simbólico” se dio en la población Parinacota a la espera del funeral. Vecinos de la comunidad denunciaron los disturbios que se daban a metros de la 49ª Comisaría de Quilicura, desde donde se desplegó personal de Control de Orden Público (COP) con carros lanza gases y lanza agua.

Acerca de la ceremonia, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, en conversación con El Trasnoche de La Radio indicó que “no tenemos las herramientas para enfrentar al crimen organizado. Aquí tenemos a toda la comunidad aterrada. Hay fuegos artificiales, balaceras, una vecina que nos informa que cayó una bala al lado de su hijo”.

Además, la alcaldeza emplazó al Gobiernos tras los hechos de la comuna, ya que “fue una noche espantosa” y exigió: “Le pido al Presidente Kast que cumpla sus promesas, no se puede gobernar por decreto”. Agrego que “dejen de perder el tiempo y desarticulen las bandas organizadas”.

Desde Carabineros no han pronunciado respecto a los posibles detenidos o enfrentamientos durante la jornada, aunque confirmaron que Bobadilla solicitó un copamiento policial preventivo que está en procedimiento. El principal riesgo y preocupación de la autoridad es el poder de fuego con el que cuentan las bandas.

La ceremonia se dio por el asesinato que confirmó la investigación de la Fiscalía ECOH al joven de la comunidad. Durante el sábado 12, la víctima estaba junto a otras dos personas en las calles de la zona donde fue atacado con múltiples disparos desde un vehículo. Según los antecedentes entregados por Fiscalía, el atacante incluso habría descendido del automóvil para rematar a la víctima, llevándola a su muerte. Los acompañantes sufrieron disparos, pero sobrevivieron al ataque.

Se encuentra en prisión preventiva un joven de 19 años que fue formalizado por homicidio calificado, dos homicidios frustrados y porte ilegal de arma de fuego.