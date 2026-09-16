Por caída en las encuestas La Moneda cambia el garrote por la zanahoria

La Moneda no está reescribiendo la trama, pero sí está retocando el guion. La lógica de la emergencia perdió protagonismo, al menos en las últimas líneas del protagonista.

El Presidente José Antonio Kast ensaya otra manera de hablar y de dirigirse a la oposición, como muestran sus intervenciones recientes. Según explican en la derecha, ideas y frases como “ampliar sin diluir el proyecto”, escuchar a “todos los sectores políticos”, corregir políticas que no den resultados, buscar acuerdos y ofrecer esperanza son ahora conceptos que ganan espacio en su retórica. Hablan explícitamente de “dejar atrás el discurso de enfrentamiento”.

El movimiento coincide con el momento más ingrato de sus primeros seis meses. La última Cadem dejó su aprobación en 34% y la desaprobación en 62%; además, 62% considera que el Gobierno ha sido peor de lo esperado y 41% no espera cambios positivos durante esta administración. Economía y empleo aparecen como el área donde más esfuerzo se exige al Ejecutivo.

Con las encuestas en rojo y el pesimismo al alza, Kast bajó la confrontación y subió la apuesta por “la unidad”.

La primera señal nítida apareció en un escenario improbable: Foro Madrid. El 3 de septiembre, frente a una audiencia ideológicamente propia, llamó a no quedarse “pegados en la disputa con la izquierda” y defendió la necesidad de ampliarse sin renunciar al proyecto. Diez días después, tras el Te Deum Evangélico, ofreció seguir “corrigiendo lo que haya que corregir” y escuchar recomendaciones provenientes de “cualquier sector político”.

El lunes dio un paso más. En su primera “cadena digital” desaparecieron los adversarios. En lugar de reformas, cifras o controversias, Kast habló de identidad nacional, esperanza y diferencias que pueden convivir bajo una causa común. Recordó que los protagonistas de la Independencia tuvieron discrepancias “a veces profundas”, pero pusieron a Chile por encima de ellas. “Chile nos necesita a todos”, cerró.

Desde Chile Vamos prefieren no sobredimensionar la operación.

Consultado por El Mostrador, el senador UDI Iván Moreira descarta que exista un viraje político: “Lo que hay no es cambio de discurso ni programa de Gobierno, sino mayor empatía con la gente por la situación que atraviesa el país en lo político, social, económico y seguridad”.

Moreira agrega otro componente: un Kast “con tono más firme y exigente con sus ministros y oficialismo, en donde todos debemos ser más que responsables”.

La precisión es relevante. Más que un Kast desplazándose programáticamente, lo que aparece es un Presidente intentando modificar el registro con que enfrenta una etapa distinta: menos lógica de campaña y más necesidad de conducir una coalición, conseguir votos fuera de ella y responder a expectativas económicas deterioradas.

La estrategia tampoco se limita a las palabras. Los partidos oficialistas vienen presionando a La Moneda por respuestas frente al desempleo de 9,5%, especialmente medidas capaces de producir efectos en el corto plazo. Esa inquietud terminó esta semana con Kast instruyendo un plan de emergencia laboral a cinco reparticiones del Ejecutivo.

Y ahí aparece el segundo desafío del libreto: transformar la retórica de la unidad en votos.

El senador Matías Walker, integrante del comité Evópoli e Independientes y uno de los parlamentarios que ha respaldado iniciativas del Ejecutivo sin actuar como voto automático, entrega una señal en esa dirección. Consultado por El Mostrador sobre el cambio que observa en el Gobierno, relató una reunión sostenida este martes con el ministro Segpres, José García Ruminot.

“Lo vi con muy buena disposición a buscar acuerdos transversales”, afirmó Walker, quien puso una vara más exigente: “No ganar las votaciones por uno o dos votos, sino buscar acuerdos más amplios. Y espero que en Sala Cuna eso pueda darse”.

La apertura, sin embargo, tiene costos en el otro extremo.

La diputada Paulina Muñoz (PNL) considera que sería “un tremendo error” que el Gobierno intente buscar mayorías más amplias si eso implica relegar compromisos adquiridos durante la campaña. Menciona especialmente los indultos y sostiene que existe decepción entre parte de los votantes de Kast por promesas todavía pendientes.

“El timón de la navegación del Gobierno lo debe conducir el cumplimiento de las promesas”, subraya.

Ahí está una de las tensiones que Kast deberá administrar. Mientras sectores de Chile Vamos empujan por más pragmatismo, coordinación y acuerdos, el PNL le advierte que abrir demasiado el arco puede diluir las razones por las que su electorado lo llevó a La Moneda.

La oposición, en tanto, exige hechos. A través de la prensa, la secretaria general del Frente Amplio, Constanza Martínez, respondió al llamado presidencial con un “del dicho al hecho hay mucho trecho” y acusó al Ejecutivo de haber sido “poco dialogante y poco convocante”. Desde el PS, Arturo Barrios sostuvo que Kast “predica lo que no practica”.

También hay una maquinaria comunicacional detrás del intento. La inédita cadena digital fue trabajada por la Secom, dirigida por Felipe Costabal, junto con asesores del Segundo Piso, buscando alcanzar públicos que los formatos tradicionales no necesariamente capturan. Es una lógica que Costabal ya había utilizado durante las campañas de Kast: piezas más directas, audiovisuales y adaptadas a redes.

El nuevo libreto, por tanto, tiene varias pruebas por delante. Debe mostrar que la apertura no queda en metáforas de tormentas y primaveras, que los llamados a acuerdos producen mayorías efectivamente más amplias y que La Moneda puede tender puentes sin perder a quienes desde su derecha exigen que mantenga el rumbo.

Kast intenta soltar el garrote. La pregunta ahora es cuánto está dispuesto a negociar cuando llegue la hora de cruzar el puente.