Hallaron los cuerpos sin vida de los cinco pasajeros de la avioneta estrellada en Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó el hallazgo de los cuerpos sin vida de los cinco pasajeros que iban en la avioneta que se estrelló hace tres días cuando cubría la ruta Condoto-Bogotá.

Luego de días de búsqueda, las víctimas de la aeronave que pertenecía a la Patrulla Aérea Civil Colombiana fueron encontradas: el piloto, Mehmet Cankaya, y las cuatro médicas Sandy García, Perla Constanza Álvarez, María Guzmán y Yuliza Figueredo. Hasta el momento no se han esclarecido las circunstancias del accidente.

Como indicó el presidente de Colombia, la aeronave había salido de Condoto durante la mañana del domingo 13 de septiembre con destino a Bogotá en una misión de salud. Sin embargo, perdieron el contacto a las 9:00 de la mañana. A partir de ese momento se activaron los protocolos de búsqueda y salvamento.

El lunes 14 las autoridades confirmaron haber localizados indicio de la aeronave cerca del Parque Nacional Natural Tatamá. En ese momento, los equipos hallaron varios restos de la aeronave estrellada; no obstante, no había rastro de los pasajeros hasta la confirmación de su muerte este 17 de septiembre. Ahora, las autoridades han cerrado los operativos de búsqueda, pero deberán continuar las investigaciones para esclarecer las circunstancias que provocaron el accidente.

El mandatario colombiano publicó en redes sociales la confirmación del resultado de la búsqueda, donde también expresó su respeto a las familias de las víctimas por el momento “de inmenso dolor”.

“Con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá. Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin vida”, indicó en X.