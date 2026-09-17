Roban disco duro con información secreta de Presidencia desde departamento de funcionaria

Un robo con fuerza que afectó a una funcionaria de la Presidencia de la República abrió interrogantes por la sustracción de información institucional. Desconocidos ingresaron a su departamento en la comuna de San Miguel y se llevaron diversas especies, entre ellas tres discos duros, uno de los cuales contendría información secreta de Presidencia, según un reporte policial.

La víctima es una asistente de Producción de Presidencia, de 44 años, quien no se encontraba en su domicilio al momento del delito.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el hecho ocurrió en un departamento ubicado en avenida Salesianos. Cuando la funcionaria regresó al inmueble, advirtió que desconocidos habían ingresado por la puerta de acceso principal.

Al revisar sus pertenencias, constató la sustracción de joyas, una tablet, un notebook, una medalla de bronce con el logo de Presidencia y tres discos duros.

El antecedente que concentra la atención de la investigación es el contenido de uno de esos dispositivos. Según el reporte policial, uno de los discos duros robados almacenaría información secreta de la Presidencia de la República.

Hasta ahora, los antecedentes entregados no precisan qué tipo de archivos contendría el dispositivo ni si la información estaba protegida mediante algún sistema de seguridad. Tampoco se ha informado si los responsables del robo conocían previamente el contenido de las especies sustraídas.

Consultados por el hecho, desde Prensa Presidencia confirmaron que una integrante de su equipo sufrió un robo en su domicilio particular, pero hicieron una precisión respecto de la propiedad de los objetos.

“Efectivamente, en horas de la noche, una funcionaria del equipo de producción de la Presidencia fue objeto de un robo en su domicilio particular. Todas las pertenencias sustraídas eran de propiedad de la funcionaria y no de Presidencia”, señalaron.

La declaración confirma el delito y establece que las especies robadas pertenecían a la trabajadora. Sin embargo, no aborda específicamente el antecedente consignado en el reporte policial sobre el supuesto contenido secreto de uno de los discos duros.

El monto total de las especies sustraídas aún no ha sido determinado.

El departamento cuenta con cámaras de seguridad, cuyos registros podrían aportar información para establecer cómo se produjo el ingreso y contribuir a identificar a los responsables.

Tras recibir la denuncia, la Fiscalía instruyó diligencias a la Policía de Investigaciones (PDI), que quedó a cargo del trabajo investigativo para esclarecer las circunstancias del robo y determinar el destino de los objetos sustraídos.