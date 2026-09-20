[Lo+Leído] Iturriaga Neumann: Corte de Santiago le negó posibilidad de cumplir sentencias en su casa

En un duro fallo, la Cuarta Sala acusó a la defensa del exagente de la DINA, de 88 años, de intentar instrumentalizar la institución del recurso de amparo, con el fin de conseguir por esa vía que se sustituyan sus condenas, que suman más de 500 años, y las pueda cumplir en su domicilio.

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de amparo presentado por la defensa de Raúl Iturriaga Neumann contra la ministra Paola Plaza González y el Hospital Militar, estimando que hubo una instrumentalización de la acción constitucional.

La defensa sostuvo que Iturriaga, de 88 años y hospitalizado desde el 23 de julio, se encuentra en riesgo vital y denunció supuestas presiones desde la Oficina de Derechos Humanos de la Corte al Hospital Militar para acelerar su alta.

La ministra Paola Plaza negó haber presionado al hospital y explicó que las llamadas buscaban determinar dónde se encontraría Iturriaga para realizar pericias médicas, agregando que la decisión de alta corresponde exclusivamente a los médicos tratantes.

La Corte concluyó que no existían antecedentes que acreditaran las supuestas presiones y calificó esa acusación como “una mera interpretación de los hechos”, señalando además que Iturriaga seguía hospitalizado y recibiendo atención médica.

El tribunal estimó que el amparo buscaba que la Corte sustituyera a la jueza natural en la decisión sobre una eventual modificación del cumplimiento de la pena por razones de salud; en paralelo, sigue pendiente otra solicitud semejante ante la ministra Marianela Cisternas, de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Sigue leyendo en El Mostrador