CEO de Nvidia descartó que la IA vaya a destruir el mundo en los próximos cuatro años

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, rechazó de plano que la inteligencia artificial pueda aniquilar a la humanidad durante los próximos años.

“El año 2030 no va a ser el fin del mundo. Hay un 0% de posibilidades de que eso sea el fin del mundo”, dijo el CEO de la tecnológica.

El ejecutivo, además, cuestionó el tono del debate en torno al creciente desarrollo de la IA en el último tiempo. “Asustar a la gente es innecesario. Es irresponsable”, estableció en entrevista a CBS News. Estas declaraciones se enmarcan en los dichos del exinvestigador de Anthropic, Jacob Coxon, que puso sobre la mesa la posibilidad de que la humanidad llegue a su fin.

“Durante los últimos tres años, me dediqué a la investigación sobre el preentrenamiento en OpenAI y Anthropic. Ninguna de las dos empresas actúa con responsabilidad. Están avanzando a toda velocidad hacia la superinteligencia auto-mejorada y jugando con nuestras vidas”, dijo Coxon.

En respuesta, Huang retrucó que sus afirmaciones no tienen “fundamento científico”. La opinión del taiwanés radicado en los Estados Unidos toma mayor valor considerando que Nvidia fabrica gran parte del hardware y elementos computacionales necesarios para desarrollar la inteligencia artificial y otros procesos tecnológicos.

“El éxito de nuestra empresa está directamente relacionado con el despliegue seguro de nuestros productos y servicios. Si no continuamos haciéndolo, nuestro valor disminuirá”, aseveró Huang sobre el posicionamiento de su empresa en el desarrollo técnico mundial.

En vez de centrarse en si la humanidad va a desaparecer entre las tinieblas de la historia, el ejecutivo se enfocó en apoyar normativas de regulación en el ámbito de la ciberseguridad. “Existen todo tipo de responsabilidades asociadas con las leyes de ciberseguridad y responsabilidad por daños”, comentó. “Aplíquenlas primero; no permitan que este discurso apocalíptico les permita eludir las leyes vigentes”, finalizó.