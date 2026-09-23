Presidente Kast adelanta bilateral con Delcy Rodríguez y acelera acercamiento con Venezuela

El Presidente José Antonio Kast adelantó para este miércoles a las 18:00 horas su reunión bilateral con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, originalmente prevista para este jueves en Nueva York, en el marco de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

La cita se produce en pleno proceso de recomposición de las relaciones entre Santiago y Caracas, luego del quiebre diplomático durante el Gobierno de Gabriel Boric. Chile ya designó a Felipe Orellana como cónsul en Venezuela y La Moneda espera avanzar en la normalización de los vínculos consulares antes de fin de año.

Kast anticipó parte de la agenda durante su discurso ante la ONU, donde planteó que Venezuela enfrenta una “oportunidad histórica” para recuperar sus instituciones democráticas y ofreció el apoyo de Chile durante ese proceso.

El Mandatario también ha señalado que busca avanzar en cooperación contra el crimen organizado, destrabar las dificultades para ejecutar expulsiones de ciudadanos venezolanos en situación irregular y evaluar, más adelante, un eventual restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas.

Kast y Rodríguez ya habían tenido un breve contacto este martes durante la recepción ofrecida por el Presidente estadounidense, Donald Trump, a los mandatarios presentes en Nueva York.

La bilateral, sin embargo, ha generado reparos en sectores del oficialismo. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que el diálogo puede servir para resolver asuntos diplomáticos y migratorios, pero advirtió que no debe interpretarse como un respaldo político al gobierno de Rodríguez.

Tras la reunión, Kast realizará un nuevo punto de prensa desde Nueva York.