¡Yeah!: mirada de mujer al centro de la Tierra

¡Buenas tardes, estimados y estimadas tripulantes de este Universo Paralelo!

Si hay algo totalmente deslumbrante de la ciencia es cómo nos ha permitido acceder a lugares que son totalmente inaccesibles para mapearlos, ilustrarlos.

Sabemos cómo se vería nuestra galaxia si la miramos desde afuera, a un millón de años luz de distancia. Podemos ilustrar el interior de células, proteínas, virus e incluso átomos. Viajamos por el universo a todo nivel como turistas, sin restricciones de escala o lejanía, armados de instrumentos, pero, sobre todo, de ideas: teorías científicas que iluminan nuestro viaje.

Hace exactamente 90 años, ocurrió un ejemplo extraordinario. Una mujer danesa de 48 años publicó un artículo asombroso, sublime, en donde describió lo que había en el interior de la Tierra.

Nuestro planeta es una esfera con un radio de cerca de 6400 km, y el agujero más profundo que hemos conseguido cavar apenas supera los 12 km. A pesar de esto, Inge Lehmann tocó el centro de la Tierra, si no con sus manos, con su mente.

Lehmann estudió matemáticas y cálculo actuarial. Se cambió a la sismología, disciplina en la que hizo sus grandes aportes, recién pasados los 30 años.

Tuvo una carrera difícil dentro de una academia que durante las primeras décadas del siglo XX no veía con buenos ojos la presencia de mujeres. Su genio le permitió avanzar, y su gran obra llegó tarde en su vida. La nombró con uno de los títulos más breves que se conozcan para un trabajo científico: P’, una genialidad en sí misma, una delicadeza estética difícil de encontrar en ciencia. Su significado se explicará en detalle en uno de los artículos de esta edición.

Lehmann muestra allí que el centro de la Tierra contiene, más allá de la región líquida, una bola sólida un poco más pequeña que la Luna: el núcleo interno terrestre. Uno de los grandes descubrimientos que nos haya regalado la ciencia.

Inge Lehmann no solo es un ejemplo de cómo los brazos de la ciencia pueden alcanzar los rincones más escondidos de nuestro universo. Es también un ejemplo de cómo una gran mente es capaz de sortear los más complejos obstáculos. Haber sido mujer de mediana edad a comienzos del siglo pasado no era un problema menor. Como ella misma contaba, “deberías saber con cuántos hombres incompetentes tuve que competir, en vano”.

Para celebrarla, esta edición de Universo Paralelo se la dedicamos. Para ello, hemos invitado a Fabiola Arévalo, doctora en Física; Tania Sauma, doctora en Física no lineal de la Universidad de Manchester; Camilo Sánchez, geólogo y académico de la Escuela de Geología de la Universidad Mayor; Ignacio Retamal, doctor en Ciencias; y la periodista Francisca Munita.

Gracias por acompañarnos en este número de Universo Paralelo. Comenta y comparte este link. Y si este newsletter te llegó gracias a alguien que sabe que la Tierra tiene para contar mucho más de lo que vemos en la superficie, inscríbete aquí y descubramos juntos las fuerzas invisibles que dan forma a nuestro planeta y a nuestras vidas.

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¿CUÁNTO PUEDE DECIR UNA SOLA LETRA?

Por Fabiola Arévalo Doctora en Física

La X suele asociarse al misterio: Los Archivos X, Los Hombres X. En otras culturas, el misterio puede tener otra letra: Z, como en Dragon Ball Z. Pero en ciencia, una sola letra también puede esconder una historia enorme. Ludwig Mies van der Rohe hizo célebre una frase que terminaría convirtiéndose en uno de los lemas del minimalismo: “Menos es más”. Y hay momentos en que la ciencia parece darle la razón.

En 1936, la sismóloga danesa Inge Lehmann publicó un trabajo de 29 páginas cuyo título era simplemente P’ (p prima) . El artículo apareció en Publications du Bureau Central Séismologique International, y en él Lehmann propuso una explicación para unas ondas sísmicas que aparecían en una zona donde, según los modelos de entonces, no deberían haber llegado .

. El artículo apareció en Publications du Bureau Central Séismologique International, y en él Lehmann propuso una explicación para . Lehmann fue pionera en su trabajo científico en una época en que las mujeres tenían menos oportunidades para desarrollarse en ciencia. En 1928 llegó a ocupar el cargo de geodesta estatal, algo excepcional en ese momento. Y cuando trabajaba en el Instituto Geodésico no se exigía que hiciera investigación, pero, aun así, interpretaba y publicaba sismogramas, muchas veces en su tiempo libre. En este contexto escribió P’.

La P no era P de pino, sino de primarias, las denominadas ondas P. En sismología, esto identifica uno de los tipos de ondas sísmicas que pueden viajar por el interior de la Tierra. La fase P’ se refiere a que atraviesan el manto, pasan por el núcleo y vuelven a atravesar el manto. Detrás de ellas había una pregunta: ¿qué les ocurría en su recorrido por el interior de la Tierra?

A veces uno quiere saber el contenido sin abrir algo. Por ejemplo, yo tengo una relación de amor y odio con las empanadas de pino, me encantan, pero no me gustan las aceitunas. Antes de darle el mordisco, la muevo, la pongo a contraluz y la observo para ver si hay una escondida y, peor aún, si tiene cuesco. Con la Tierra ocurre algo parecido. No podemos abrirla para mirar qué hay en su interior, así que debemos buscar pistas indirectas, como los terremotos. Cuando estos generan ondas sísmicas que atraviesan el interior de la Tierra, nos entregan información de su recorrido. Al pasar de un material a otro, estas ondas pueden cambiar su velocidad o dirección, reflejarse o refractarse.

Eso fue lo que hizo Lehmann. Las ondas sísmicas que estudió no se comportaban como deberían hacerlo si el núcleo de la Tierra fuera completamente líquido. Su propuesta fue que dentro de ese núcleo líquido podía existir algo más: un núcleo interno sólido. El equivalente a encontrar que una empanada no solo es pino, sino que tiene una aceituna con cuesco, una empanada de p’ino. Las ondas sísmicas funcionan, en cierto modo, como una especie de tomografía de nuestro propio planeta.

Julio Verne nos invita a viajar al centro de la Tierra, pero Inge Lehmann nos invita a una relación a distancia. Podemos conocer ese mundo distante sin visitarlo, pues la Tierra misma nos envía información desde allí cada vez que tiembla. Solo no hay que dejarla en visto y prestar atención a los mensajes.

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RIESGO GEOLÓGICO DE FIESTAS PATRIAS

Por Tania Sauma Doctora en Física no lineal

El 18 de septiembre salí de San Ignacio a las 14:00 horas con vista despejada al volcán, rumbo a lo que pensé sería un día de trekking en las faldas del Nevados de Chillán, en un sendero corto llamado Las Fumarolas. Como científica de vacaciones, tuve la vista privilegiada de presenciar, minutos después, un nuevo pulso eruptivo del complejo volcánico.

A las 14:10 fue el pulso eruptivo. “¿Esto pasa siempre?”, le pregunté a mi acompañante local, que respondió que no, que en realidad sí, que bueno, es un volcán activo. Y claro que lo es.

El complejo volcánico Nevados de Chillán es un estratovolcán, es decir, se ha formado con las sucesivas erupciones acumulando lava, ceniza y rocas, y es un complejo en el sentido de que es más de un centro eruptivo –en el caso del Nevados, más de 15–, y su último ciclo eruptivo fue entre el 2016 y el 2022. Pero la calma de los últimos años no significaba que estuviera extinto.

El Sernageomin, nuestro Servicio Nacional de Geología y Minería, había elevado el nivel de alerta a Amarilla el 15 de junio de este año, debido a un aumento en la actividad sísmica asociada a los fluidos del volcán, registrada desde finales de febrero. Sin embargo, el del 18 fue el primer pulso eruptivo, una columna de piroclastos (ceniza y roca) de 380 metros que se dispersó hacia el sur. El Sernageomin mantuvo el nivel de alerta en amarillo por ahora, lo que quiere decir que no está restringido el acceso al volcán, porque no representa un peligro inmediato.

Se detectó un sismo de largo período (LP), que es una señal de muy baja frecuencia que se relaciona directamente con el paso de fluidos magmáticos, lava y gases, a la superficie. Estos fluidos son tan densos que, cuando se revienta una burbuja de estos gases en la lava, nuestros sismógrafos la detectan. Y cuando tenemos más de estos eventos, podemos sospechar que una erupción se acerca, porque cada vez se mueve más material magmático.

No hubiera sabido que el volcán estaba en alerta Amarilla si no hubiera visto la erupción con mis propios ojos. La información existía, era pública y estaba técnicamente bien fundamentada, pero no había señalética en el camino que asciende al volcán que lo advirtiera. Puede que se haya anunciado por radio en algún momento de esas semanas, pero eran Fiestas Patrias, y entre asados y sobremesas ese tipo de aviso se pierde con facilidad.

La naturaleza no es un parque de diversiones. Está viva, cambia constantemente y, en un país como Chile, muchas veces lo hace a través de volcanes, terremotos o inundaciones. Convivimos con esos procesos desde siempre, pero convivir no significa ignorarlos.

Mi sorpresa aquel 18 de septiembre no fue la erupción en sí, sino descubrir que podía estar tan cerca de un volcán en alerta sin saberlo. La información existía, pero no había llegado hasta mí. Quizás la principal lección de esa tarde es que la gestión del riesgo no depende únicamente de que las personas busquen información, sino también de que el conocimiento científico encuentre formas efectivas de llegar a quienes habitan y recorren estos territorios. Porque la prevención comienza mucho antes de una emergencia.

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NOTICIAS: LA SEMANA EN CIENCIA

Por Francisca Munita Periodista

En los últimos siete días, la ciencia puso sobre la mesa nuevos hallazgos astronómicos, un felino que no conocíamos y descubrimientos que llegaron hasta nuestro propio cerebro. Aunque, con algunas de estas noticias, quizás el que termine “explotando” sea el tuyo.

Una terapia a la medida abre una puerta contra la ELA

Un paciente con una forma genética poco frecuente de ELA mejoró tras recibir una terapia de ARN diseñada específicamente para su mutación. El tratamiento utiliza pequeñas moléculas que bloquean el ARN defectuoso y reducen la producción de una proteína dañina. Un año después, disminuyeron marcadores asociados al daño neuronal y mejoraron algunas funciones motoras. Es un solo caso, pero abre una nueva vía para tratar mutaciones raras.

Dato curioso: desarrollar este tratamiento tomó tres años, mientras que terapias similares para mutaciones más comunes han tardado una década.

Publicado el 18 de septiembre de 2026. Conoce MÁS.

Descubren el planeta más joven hasta ahora conocido

Astrónomos confirmaron Elias 2-24 b, el planeta más joven conocido, con menos de un millón de años. El equipo, liderado por Andrea Bernardi, de la Universidad Diego Portales de Chile, combinó datos del observatorio Keck con observaciones de ALMA y el VLT en Chile. Similar en masa a Júpiter, sorprende porque alcanzó ese tamaño en muy poco tiempo y lejos de su estrella, algo que los modelos actuales de formación planetaria aún no logran explicar bien.

Dato curioso: está unas 55 veces más lejos de su estrella que la Tierra del Sol.

Publicado el 16 de septiembre de 2026. Conoce MÁS.

El cerebro tendría dos puntos de partida

Una investigación cambió una idea fundamental sobre cómo comienza a formarse el cerebro. Experimentos con embriones de ratón y células madre humanas mostraron que no surgiría de un único grupo de células precursoras, sino de dos linajes que aparecen en paralelo: uno origina el cerebro anterior y medio, mientras el otro da origen al cerebro posterior. El hallazgo también facilitará producir neuronas de esta última región en laboratorio.

Dato curioso: estos dos linajes podrían tener un origen evolutivo de hace unos 550 millones de años.

Publicado el 21 de septiembre de 2026. Conoce MÁS.

Descubren una nueva especie de felino después de más de un siglo

Científicos identificaron en los bosques nublados de los Yungas bolivianos una nueva especie de felino: Leopardus tilcayo. Más pequeño que un gato doméstico y cubierto de manchas oscuras, es la primera especie viva de felino descrita en más de un siglo. El hallazgo surgió al comparar el ADN de 38 ejemplares y reveló una diversidad entre los gatos tigre sudamericanos que había pasado inadvertida.

Dato curioso: el linaje del tilcayo se separó de sus parientes hace aproximadamente 1,4 millones de años.

Publicado el 17 de septiembre de 2026. Conoce MÁS.

ÓRBITAS PARALELAS

Tejido cerebral humano logra integrarse en el cerebro de ratones

Científicos implantaron organoides cerebrales humanos, pequeños tejidos cultivados a partir de células madre, en ratones recién nacidos a los que se les había eliminado parte de la corteza. El tejido humano creció hasta ocupar gran parte de esa región y sus neuronas se conectaron con el sistema nervioso de los animales, mostrando actividad organizada. El avance podría ofrecer una nueva forma de estudiar el desarrollo y las enfermedades del cerebro humano.

Más información.

Descubren el mayor cráter lunar formado en la era espacial

Científicos descubrieron en la Luna un cráter de 222 metros de diámetro formado entre abril y mayo de 2024, el más grande registrado desde que comenzamos a observar nuestro satélite natural con sondas espaciales. El impacto de un asteroide o cometa, probablemente del tamaño de un edificio de tres a seis pisos, removió material a varios kilómetros de distancia. Un choque de esta magnitud ocurriría en la Luna aproximadamente una vez por siglo.

Más información.

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LA IMAGEN DE LA SEMANA

Por Camilo Sánchez Geólogo

Invisible a los ojos

Cuando el Principito conoció al zorro en su búsqueda de los hombres en la Tierra, este le habló de la construcción de vínculos y de los ritos como aspectos fundamentales que la humanidad había olvidado. En ese encuentro, a pesar de la tristeza de la despedida, valía la pena el tiempo dedicado, tal como el que el Principito había entregado a su rosa. Antes de separarse, el zorro le regaló su secreto más valioso:

“No se ve bien sino con el corazón; lo esencial es invisible a los ojos”.

La célebre frase de Antoine de Saint-Exupéry trasciende las relaciones afectivas y plantea una pregunta vigente: ¿qué es lo esencial en la actualidad? Vivimos en un contexto global marcado por lo que el Informe de Riesgos Globales 2023 del Foro Económico Mundial denomina policrisis, un escenario donde distintas crisis interactúan entre sí y generan impactos mayores que la suma de sus efectos individuales. Cambio climático, seguridad energética, disponibilidad de agua y estabilidad económica forman parte de un sistema interconectado.

En ese escenario, diversos investigadores han advertido que la actividad humana está impulsando transformaciones ambientales de escala planetaria. Anthony Barnosky (2012) propuso que los ecosistemas podrían estar acercándose a cambios de estado sin precedentes en la historia reciente de la Tierra. Comprender estos procesos exige observar más allá de lo evidente y estudiar estructuras y dinámicas que permanecen ocultas bajo la superficie.

La Imagen de la Semana en Universo Paralelo muestra precisamente parte de ese mundo invisible. Se trata de una reconstrucción obtenida mediante tomografía sísmica en la Región de Tarapacá, en el norte de Chile. A partir del registro de ondas sísmicas durante más de un año, un equipo liderado por la Dra. Diana Comte logró caracterizar la geometría profunda de un cuerpo mineralizado de cobre utilizando las velocidades de las ondas P y S, en un procedimiento comparable a una ecografía médica aplicada a la corteza terrestre.

Según la académica de la Universidad Técnica Federico Santa María y coautora del estudio, Dra. Gisella Palma, la imagen permite visualizar la estructura profunda de los Andes del norte de Chile. Los puntos rosados de la imagen representan la placa oceánica que se hunde bajo el continente, además de que se muestran las etapas de formación de depósitos tipo pórfido hasta alcanzar niveles cercanos a la superficie, marcados con estrellas. Es, en cierto modo, una representación del viaje geológico que realiza el cobre a través de la corteza terrestre.

Para la Dra. Palma, esta reconstrucción demuestra que la formación de estos yacimientos comienza a profundidades cercanas a los 100 kilómetros, en zonas asociadas al manto terrestre. La imagen no solo revela cómo se distribuyen estas estructuras en la actualidad, sino que también permite reconstruir procesos geológicos que ocurrieron hace millones de años.

De esta manera, un recurso estratégico y esencial para la transición energética global, como el cobre, puede ser modelado desde sus orígenes a cientos de kilómetros bajo nuestros pies gracias a herramientas geofísicas que hacen visible aquello que permanece oculto.

Tal como le enseñó el zorro al Principito, comprender lo que no vemos a simple vista puede ser tan importante como aquello que tenemos frente a nuestros ojos. Quizás para un país como Chile, cuya historia y desarrollo han estado ligados a la minería, mirar bajo la superficie también es una forma de construir un vínculo como nación, un vínculo con nuestro futuro.

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BREVES PARALELAS

Por Francisca Munita Periodista

La geofísica no solo ayuda a entender terremotos, volcanes o lo que ocurre bajo nuestros pies. También explica procesos físicos de la Tierra que aparecen en situaciones que quizás nunca relacionarías con ella. Aquí van dos que probablemente has vivido más de una vez.

¿Por qué dos playas cercanas pueden tener el agua a distinta temperatura?

Pleno verano, 30 grados y la arena quema. Te metes al Pacífico y, sorprendentemente, sales tiritando. Sin embargo, en otra playa relativamente cercana, prácticamente a la misma latitud y bajo el mismo calor veraniego, el agua puede estar varios grados más templada. Y no es porque a una le haya dado más sol.

Cuando el viento corre a lo largo de la costa, empuja el agua de la superficie mar adentro. La rotación de la Tierra contribuye a desviarla y, para ocupar el espacio que deja, sube agua desde las profundidades, mucho más fría. Este fenómeno se llama surgencia costera y su intensidad cambia según los vientos y la forma y orientación de la costa.

Y hay otra sorpresa. Esa agua profunda no solo es helada, también está cargada de nutrientes que alimentan al fitoplancton, la base de gran parte de la cadena alimentaria marina y una de las razones de la enorme riqueza pesquera chilena. Al final ese chapuzón congelado tiene recompensa. Donde tú tirites, la vida marina puede estar de fiesta y parte de esa “celebración” termina en nuestra mesa.

Ups, el GPS me cambió de calle

Vas siguiendo Google Maps o Waze y, de pronto, el punto azul aparece en la calle paralela, atraviesa un edificio o asegura que llegaste cuando todavía falta. No necesariamente es culpa de la aplicación.

Para ubicarnos, el GPS calcula cuánto tardan en llegar hasta nuestro teléfono las señales enviadas por varios satélites. Y en ese viaje pueden ocurrir cosas: la atmósfera retrasa ligeramente la señal y los edificios pueden hacerla rebotar, sumando metros de error. Pero quizá lo más sorprendente no sea por qué el GPS se equivoca, sino todo lo que debe corregir para acertar. Y ahí entra en juego la teoría de la relatividad.

Los satélites llevan relojes atómicos que, debido a su velocidad y a que experimentan una gravedad más débil que en la superficie terrestre, no avanzan al mismo ritmo que los relojes en la Tierra. La diferencia es de unos 38 microsegundos diarios. Parece insignificante, pero en ese tiempo la luz recorre unos 11 kilómetros. Sin las correcciones relativistas, los errores de posicionamiento crecerían hasta alcanzar del orden de 10 kilómetros al día.

Así que la próxima vez que el GPS te deje en la puerta correcta, recuerda: Einstein es tu copiloto.

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RECOMENDACIÓN: CIELO, CEREBRO Y UN FESTIVAL POR ARMAR

Por Ignacio Retamal Dentista y doctor en Ciencias

Para el último fin de semana de septiembre, Santiago tiene una opción científica sencilla y bien resuelta en el Planetario USACH (Alameda 3349). El sábado 26 y el domingo 27, entre las 11:00 y las 16:00 hrs., cada entrada incluye una función fulldome, un show de constelaciones, una charla sobre el cielo nocturno y talleres científicos, a $6.000 para adultos y $5.500 para niños y adultos mayores (compra). Antes de cada película se proyecta “Constelaciones Neuronales”, un cortometraje inmersivo que recorre el desarrollo del cerebro, la sinapsis y la plasticidad. La programación es acotada, pero se sabe qué hay, a qué hora y cuánto cuesta.

Declaro un interés: trabajo en una universidad regional y, por eso, miro con especial atención lo que ocurre fuera de la capital. Del 5 al 11 de octubre, el Ministerio de Ciencia realizará el Festival de Ciencia y Tecnología 2026 en las dieciséis regiones , con una feria en cada una y un relato centrado en la transferencia tecnológica.

, con una feria en cada una y un relato centrado en la transferencia tecnológica. La idea tiene sentido, aunque la ejecución avanza más lentamente que el relato. Al 22 de septiembre, la cartelera en línea mostraba apenas dos actividades para todo el país, una charla en Antofagasta y una feria en Ñuble, y la feria de La Serena, prevista para el 8 de octubre, solo aparecía en la prensa regional.

La cartelera probablemente crecerá, porque las inscripciones siguen abiertas hasta el 2 de octubre. Ese es precisamente el punto: un plazo que cierra tres días antes del inicio deja poco margen para que un colegio o una familia organicen una visita, y un festival de divulgación también se mide por la anticipación con la que convoca a su público.

Y esto es todo en esta edición de Universo Paralelo. Ya sabes, si tienes comentarios, recomendaciones, fotos, temas que aportar, puedes escribirme a universoparalelo@elmostrador.cl. Gracias por ser parte de este Universo Paralelo.

Mis agradecimientos al equipo editorial que me apoya en este proyecto: Fabiola Arévalo, Francisco Crespo, Francisca Munita, Ignacio Retamal, Camilo Sánchez y Sofía Vargas, y a todo el equipo de El Mostrador.