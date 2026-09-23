Reforma política queda a una votación del cierre legislativo tras respaldo del Senado

La reforma al sistema político superó este miércoles su penúltima barrera legislativa. La Sala del Senado aprobó por 28 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones el informe de la Comisión Mixta y dejó en manos de la Cámara de Diputados el cierre parlamentario previsto para el lunes.

La votación resolvió la única divergencia que quedaba abierta entre ambas corporaciones: la norma que obliga a los partidos a expresar en sus declaraciones de principios su condena al establecimiento de un sistema totalitario y al uso, promoción o incitación de la violencia como método de acción política, además de comprometerse con la probidad y la transparencia. Esa fórmula había salido por unanimidad de la Mixta, pero volvió a generar reparos antes de llegar a Sala.

Los votos en contra fueron de Claudia Pascual y Daniel Núñez, ambos del PC, y Yasna Provoste (DC). Se abstuvieron Pedro Araya (PPD), Rodolfo Carter (Ind.-REP), Alejandro Kusanovic (Ind.), Ignacio Urrutia (REP) y Cristián Vial (REP). Vanessa Kaiser (PNL), pese a votar a favor, formuló reserva de constitucionalidad sobre distintas disposiciones del proyecto.

La senadora Pascual sostuvo que su rechazo se limita al texto proveniente de la Mixta y no al conjunto de la reforma. A su juicio, la nueva fórmula mantuvo la diferencia respecto de la redacción estricta del artículo 19 N°15 de la Constitución. “Este informe de la mixta no me satisface”, señaló, antes de recalcar que “todo lo demás ya lo aprobamos”.

Apoyo, pero lejos del cheque en blanco

El resultado dejó una señal política particular: la reforma consiguió los votos, pero buena parte de quienes presionaron el botón verde aprovecharon la discusión para cuestionar su alcance.

Vlado Mirosevic (PL) respaldó el informe, pero objetó el diagnóstico que sustenta la iniciativa. Para el senador, el problema central no está simplemente en la cantidad de partidos sino en la disciplina parlamentaria. “El diagnóstico está equivocado”, sostuvo, cuestionando que partidos más grandes necesariamente produzcan un Congreso más ordenado.

Diego Ibáñez (FA) fue incluso más directo sobre el tamaño de la reforma: sostuvo que lo aprobado “no es una reforma al sistema político”, sino fundamentalmente un cambio en las reglas de funcionamiento y disciplina de las colectividades. Pese a ello, anunció el respaldo del Frente Amplio al informe.

Matías Walker también votó favorablemente, pero advirtió que la iniciativa dejó fuera materias que considera centrales, como mayores resguardos frente a la penetración del narcotráfico en los partidos y mecanismos de formación política. Su voto, explicó, respondió principalmente a que la fórmula conserva la condena de la violencia como principio partidario.

Desde Republicanos, Arturo Squella valoró que el Gobierno haya acelerado la iniciativa y sostuvo que puede contribuir a mejorar la disciplina partidaria y reducir la proliferación de colectividades. Sin embargo, también consideró preferible que la cláusula final hubiese reproducido exactamente la Constitución y planteó reparos a que la ley obligue a los partidos a incorporar determinados contenidos en sus declaraciones de principios.

Las críticas más duras

Otros parlamentarios fueron más lejos.

Alejandro Kusanovic, que se abstuvo, calificó el proyecto como una mala respuesta a la crisis de representación y acusó que fortalece excesivamente a las estructuras tradicionales de los partidos. A su juicio, las actuales reglas ya han permitido reducir el número de colectividades y el problema de confianza política es más profundo que la fragmentación.

Miguel Ángel Calisto votó a favor del informe de la Mixta, pero cuestionó que el proyecto entregue demasiado poder a las dirigencias partidarias y dificulte el surgimiento de expresiones regionales o colectividades pequeñas.

Francisco Huenchumilla (DC), también favorable, puso en duda que los grandes acuerdos políticos dependan de imponer mayor disciplina a los parlamentarios y advirtió sobre los riesgos que podría abrir la búsqueda masiva de nuevos militantes si intervienen intereses económicos o incluso organizaciones criminales.

El propio Senado resumió después de la sesión que, junto con valorarse avances hacia un sistema político más ordenado, hubo parlamentarios que cuestionaron que el proyecto concentre su diagnóstico en la cantidad de partidos y afiliados, dejando otros factores en segundo plano.

La última palabra parlamentaria

El resultado mantiene, de todas formas, el respaldo amplio que La Moneda venía intentando preservar en la recta final. Esta semana, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, había transparentado la prioridad del Ejecutivo: “más que la urgencia” importaba que estuvieran los votos.

Los votos estuvieron, aunque no sin fisuras.

Ahora solo resta que la Cámara de Diputados ratifique el informe de la Mixta para que el Congreso despache la iniciativa. El Senado confirmó que, tras su aprobación de este miércoles, ese es el único pronunciamiento legislativo pendiente.

La discusión está prevista para el lunes. Si la Cámara da luz verde, terminará una tramitación iniciada en junio de 2025 bajo el gobierno de Gabriel Boric y acelerada en su etapa final por la administración de José Antonio Kast. Después vendrá el control preventivo del Tribunal Constitucional correspondiente a sus normas orgánico-constitucionales antes de una eventual promulgación.

La reforma, entonces, quedó a una votación de cerrar su paso por el Congreso. El Senado despejó los números; las intervenciones dejaron claro que el debate sobre si realmente resolverá los problemas del sistema político está lejos de terminar.