Juez ordena a Trump restablecer acceso a la Casa Blanca de CNN, MS NOW y Politico

Un juez federal de Washington ordenó este jueves a la administración del presidente Donald Trump devolver de manera inmediata las acreditaciones permanentes de los periodistas de CNN, MS NOW y Politico, suspendidas después de que el mandatario anunciara que los tres medios quedarían fuera de la Casa Blanca.

El juez del Distrito Federal Timothy Kelly acogió la petición de emergencia presentada conjuntamente por las organizaciones periodísticas y dispuso que sus denominados hard passes sean devueltos, restablecidos y reactivados inmediatamente.

La decisión tendrá una vigencia inicial de 14 días y no resuelve el fondo de la demanda presentada por los medios, por lo que durante ese periodo continuará la disputa judicial sobre la legalidad del veto.

Trump había anunciado el pasado 18 de septiembre la exclusión de CNN, MS NOW y Politico, acusándolos de difundir “noticias falsas”, “ficción” y “mentiras”. Posteriormente, las acreditaciones de sus periodistas fueron desactivadas y estos quedaron impedidos de ingresar al complejo presidencial. CNN fue además apartada del pool de prensa que acompaña al mandatario en determinadas actividades.

Los tres medios acudieron a tribunales argumentando que habían sido castigados por el contenido de su cobertura y que la decisión vulneraba tanto la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión y de prensa, como sus garantías de debido proceso.

Precisamente este último punto estuvo en el centro de la resolución de Kelly. El magistrado recordó que los precedentes judiciales establecen que, antes de suspender o revocar una acreditación permanente de la Casa Blanca, los periodistas afectados deben ser notificados y contar con la oportunidad de presentar sus argumentos.

Según determinó el juez, esas garantías no fueron respetadas adecuadamente. La administración comunicó recién este miércoles a los periodistas un mecanismo para recurrir la decisión, varios días después de que sus credenciales fueran retiradas.

Kelly también cuestionó uno de los argumentos utilizados por el Departamento de Justicia para defender la decisión. La administración había sostenido que el acceso a la Casa Blanca constituye un “privilegio” y no un derecho, además de invocar preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional.

El magistrado consideró que existía escaso respaldo para concluir que esa hubiera sido realmente la razón detrás de la exclusión y señaló que los antecedentes previos a la presentación de la demanda no mostraban que el retiro de las credenciales hubiera estado originalmente motivado por consideraciones de seguridad nacional.

La controversia generó cuestionamientos de organizaciones periodísticas y medios estadounidenses. Durante el periodo en que permanecieron sin acceso a la Casa Blanca, CNN, MS NOW y Politico continuaron cubriendo actividades de Trump fuera del complejo presidencial, incluida la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

La resolución, sin embargo, es temporal. Durante los próximos 14 días, salvo una nueva decisión judicial, la administración deberá permitir nuevamente el ingreso de los periodistas acreditados de los tres medios mientras continúa la discusión sobre el fondo del caso.