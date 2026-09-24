¿Trump realmente quiere regular la inteligencia artificial?

Los desarrolladores advertían sobre los peligros de sus propias tecnologías, y el Gobierno se mostraba reacio a tomar medidas: esa era la situación en la primera quincena de septiembre, en medio de la preocupación en Estados Unidos por que los modelos de inteligencia artificial (IA) se estuvieran volviendo demasiado poderosos.

Varios desarrolladores y responsables de la toma de decisiones de importantes empresas de IA también habían pedido que se ralentizara el desarrollo de la tecnología.

Respondiendo a ello, el presidente estadounidense, Donald Trump, publicó uno de sus típicos mensajes en mayúsculas en su plataforma Truth Social: “La IA que se apodera del mundo, destruye a la humanidad y todo lo demás malo, es un ENGAÑO”. Trump también preguntó: “En cuanto a la IA, ¿cuándo, en la historia de los negocios, se ha visto a los líderes de una industria pedir una regulación que, de aplicarse con rigor, los llevará al olvido y a la bancarrota?”

Con ese trasfondo, resulta algo sorprendente que Trump anunciara durante el fin de semana —tras otra diatriba sobre supuestas estafas demócratas— que crearía una “AI Force” y nombraría a un encargado especial para abordar el problema.

¿Qué anunció exactamente Trump?

En su posteo, Trump prometió que bajo ningún concepto frenaría el crecimiento del sector. “Sin embargo, también buscaremos el mal, y podemos hacerlo fácilmente con nuestro sistema de justicia penal y civil ya existente”, escribió. “Con ese fin, anunciaré próximamente al ‘zar’ de la IA. ¡Solo se aceptan solicitudes de personas con un coeficiente intelectual alto!”, añadió.

Trump no especificó cuáles serían exactamente las funciones y atribuciones de la persona que ocuparía el cargo, ni qué recursos se destinarían a dicho puesto.

La iniciativa de Trump podría ser un intento de socavar el impulso del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, quien había anunciado el día anterior planes para una comisión que regule a las empresas tecnológicas con sede en Silicon Valley.

A Donald Trump le gusta publicar imágenes y videos generados por inteligencia artificial. La imagen hecha con IA que se muestra aquí provocó gran indignación en abril de 2026. Imagen: Truth Social/@realDonaldTrump

Newsom quiere, entre otras cosas, exigir a estas empresas que incorporen un interruptor de apagado de emergencia en sus programas, que permita a los humanos detener a los agentes de IA que se hayan descontrolado. Varios estados, incluidos algunos gobernados por republicanos, están impulsando esta regulación.

El temor de Estados Unidos al dominio de China

La actual “carrera por la IA” entre EE. UU. y China no se trata solo de intereses económicos. Existe la preocupación de que el dominio chino en IA también pueda conducir al ascenso de Pekín como única superpotencia.

En un ensayo que generó gran controversia, Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, advirtió sobre las consecuencias del continuo desarrollo descontrolado de la IA, y esbozó las posibles consecuencias de la competencia en el campo de la IA entre EE. UU. y China.

“Si limitamos considerablemente las capacidades de nuestra IA, pero China no lo hace, la IA podría volverse tan poderosa que otorgue a China una posición de dominio geopolítico”, afirmó Amodei. “Por lo tanto, cualquier acuerdo debe tener una verificabilidad inquebrantable o debe ser lo suficientemente limitado como para que la deserción no represente una amenaza militar”, escribió.

¿Regula ya China la IA?

En China, los avances tecnológicos tradicionalmente han estado mucho más ligados a los objetivos gubernamentales que en Occidente. Ya en 2017, el Consejo de Estado de China publicó un plan de desarrollo para una nueva generación de IA.

Otro documento estratégico establece los hitos mediante los cuales China aspira a alcanzar el dominio mundial en el campo de la IA para 2030. La Administración del Ciberespacio de China (CAC) se encarga principalmente de hacer cumplir las regulaciones, y también emite las licencias.

La regulación en China garantiza que los modelos de IA no contradigan la doctrina política oficial. Por ejemplo, el chatbot chino DeepSeek ofrece sistemáticamente respuestas leales al régimen a preguntas relativas a Taiwán, la masacre de la plaza de Tiananmen o la opresión de los uigures, tal como documentó DW en 2025.

La regulación china se basa en la pregunta sobre cómo se alinea un sistema de IA con los objetivos del Estado. Esto se diferencia claramente de la regulación basada en el riesgo, prevista, por ejemplo, en la Ley Europea de IA, y que ahora se exige en EE. UU.

¿Inminente acuerdo sobre IA entre EE. UU. y China?

Este jueves Trump ofrecerá una cena de Estado en la Casa Blanca al presidente chino, Xi Jinping. Es probable que el tema de la IA ocupe un lugar destacado en la agenda.

EE. UU. ya propuso establecer un mecanismo para el intercambio de información sobre los graves riesgos que plantea la IA. La propuesta se debatió en una reunión celebrada el domingo en Nueva York entre el viceprimer ministro chino, He Lifeng, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

“Creemos que, al igual que con cualquier actividad transfronteriza, es muy importante pasar de la opacidad a una mayor transparencia entre la primera y la segunda potencia mundial en inteligencia artificial”, dijo Bessent. La decisión final al respecto probablemente recaerá en los dos presidentes.

Durante años, las restricciones comerciales a los chips de IA de alto rendimiento y a los elementos de tierras raras han sido un problema recurrente, y la prórroga de un acuerdo comercial básico también está sobre la mesa. Es probable que en esta reunión quede claro si la confianza mutua es lo suficientemente fuerte como para dar lugar a concesiones recíprocas en materia de IA.