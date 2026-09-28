Argentina denuncia vuelos británicos entre Malvinas y Punta Arenas y prepara sanciones

El Gobierno argentino denunció operaciones aéreas de la empresa británica Thales UK Limited entre las islas Malvinas y Punta Arenas sin autorización de Buenos Aires. El Presidente Javier Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, presentar denuncias penales y realizar gestiones diplomáticas por esos vuelos, según informó su administración.

La acusación se refiere a una aeronave con matrícula del Reino Unido. El comunicado argentino no atribuye a Chile una infracción ni informa de medidas contra autoridades o empresas chilenas. Tampoco acredita por sí mismo que los vuelos requirieran autorización argentina: esa es la posición que sostiene Buenos Aires.

El anuncio incluyó otra medida vinculada con Malvinas. Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objetivo declarado es impedir el desarrollo de Sea Lion, un proyecto de explotación petrolera al norte de las islas, y evitar nuevos permisos sobre recursos que Argentina reclama como propios.

Se trata de dos acciones distintas: los procedimientos por los vuelos entre Malvinas y Punta Arenas, y el arbitraje dirigido contra el Reino Unido por la actividad petrolera. El comunicado informa la orden de ponerlos en marcha; no señala que el arbitraje ya haya sido presentado.

La medida se suma a las advertencias y acciones iniciadas por Argentina contra compañías que operan en Malvinas con licencias concedidas por las autoridades isleñas. Ante esa ofensiva, el Reino Unido había rechazado previamente que Buenos Aires intentara ejercer jurisdicción sobre esas actividades. Esa respuesta británica precede al anuncio sobre los vuelos y no constituye una contestación específica a la denuncia de este lunes.