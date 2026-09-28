Fuertes lluvias e inundaciones dejan 81 muertos en estado indio de Uttar Pradesh

Al menos 81 personas murieron y otras 62 resultaron heridas debido a las fuertes lluvias que provocaron inundaciones y daños generalizados durante los últimos tres días en el estado de Uttar Pradesh, norte de la India, informaron medios locales hoy lunes.

“El número de muertos por las incesantes lluvias monzónicas en Uttar Pradesh subió a 81 en tres días, con 25 fallecidos más registrados el 27 de septiembre, después de las 56 muertes contabilizadas los días 25 y 26 de septiembre”, declaró Hrishikesh Bhaskar Yashod, comisionado de Asistencia de Uttar Pradesh, citado por el periódico local Times of India.

La emisora All India Radio (AIR) informó también este lunes de que se han dado instrucciones a los funcionarios para realizar operaciones de auxilio en las zonas afectadas.

El Departamento Meteorológico de la India ha pronosticado tormentas eléctricas y lluvias en numerosos puntos de los distritos orientales y occidentales del estado para el lunes.

“Ante las inclemencias meteorológicas, ha sido decretado día festivo para escuelas y universidades en varios distritos, entre ellos Amroha, Shravasti, Pilibhit y Bijnor”, señaló AIR.