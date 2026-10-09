Nobel de la Paz 2026 para la jurista sudafricana Navi Pillay

El Comité Noruego del Nobel anunció este viernes (9.10.2026) que el Premio Nobel de la Paz 2026 ha sido otorgado a la reconocida jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay “por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional”.

Pillay, de 85 años, quien fuera alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde 2008 hasta 2014, ha sido una firme defensora y promotora de los derechos humanos.

“El Premio Nobel de la Paz de 2026 se concede a una persona que, con un valor y una integridad excepcionales, ha abierto el camino hacia un orden jurídico mundial más amplio e inclusivo”, señaló en Oslo el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes.

“La galardonada de este año ha desempeñado un papel fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio sean objeto de enjuiciamiento”, agregó.

Con este galardón a Navi Pillay, “el Comité Nobel noruego quiere recordar al mundo que el Estado de derecho, tanto nacional como internacional, sustenta el sistema que hemos establecido para garantizar la paz y resolver los conflictos de forma no violenta”.

Un mundo sin ley es “injusto, imprudente e inhumano”

“La paz requiere justicia”, subrayó en su fallo el Comité, que agregó que la historia ha demostrado que un mundo que funciona sin el imperio de “la ley es injusto, imprudente e inhumano”, y que, por tanto, los jueces -aquellos que custodian la delgada línea roja entre el orden y el caos merecen-, por tanto, todo el reconocimiento.

Pero hoy, cuando estos mismos jueces son sancionados y sus instituciones, atacadas, el mundo necesita personas con valentía, visión y determinación, cualidades que Navi Pillay demuestra en su labor como jueza, argumenta.

“El compromiso de Navi Pillay con los principios jurídicos universales y su firme brújula moral han sido constantes a lo largo de una extensa trayectoria profesional”, destacó el presidente del Comité Noruego del Nobel en la lectura del anuncio.

Influencia de Pillay, “un factor decisivo” contra crímenes de lesa humanidad

En históricos procesos judiciales internacionales ha demostrado que las medidas jurídicas pueden contribuir a prevenir actos de guerra y violencia“, recalcó el Comité, que destacó que la jurista “también ha contribuido al fortalecimiento de las instituciones del derecho internacional”.

La Premio Nobel ha contribuido a definir las normas pertinentes y los principios jurídicos, ya que, cuando el Tribunal Penal Internacional para Ruanda estableció que la violación y la violencia sexual podían constituir crímenes de lesa humanidad, así como genocidio, “su influencia fue un factor decisivo”.

En ese mismo proceso, Pillay desempeñó un papel fundamental en otro avance jurídico: por primera vez, un acusado se enfrentó a cargos de incitación al genocidio exclusivamente por difundir propaganda, señaló el Comité.

Navi Pillay, sostuvo el Comité, ha exigido responsabilidades a los Estados y a sus dirigentes nacionales, y ha llevado esperanza a las víctimas de la violencia y los conflictos.

Nacida en Durban, Sudáfrica, durante el apartheid, en el seno de una familia de origen tamil indio, Pillay se convirtió en abogada y pionera del derecho, “enfrentándose a la profunda discriminación estructural, la segregación y la exclusión”, señaló Frydnes.

Un hilo conductor une su trabajo inicial en defensa de Nelson Mandela y de otras personas que se opusieron al apartheid con su labor como jueza en algunos de los procesos judiciales internacionales más importantes de nuestro tiempo, añadió.

La ONU felicita a Pillay por el Nobel: “Es un testimonio del compromiso con los derechos humanos”

Naciones Unidas felicitó este viernes a la jueza sudafricana Pillay, y destacó su labor en la defensa de los derechos humanos, tanto al frente de instituciones de la ONU como en tribunales internacionales.

“Toda su trayectoria profesional es un testimonio de su compromiso con los derechos humanos”, destacó la portavoz de la ONU en Ginebra, Alessandra Vellucci, minutos después de que se anunciara el galardón.

Su homóloga en la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Shabia Mantoo, agregó que el reconocimiento a Pillay “demuestra la necesidad y el valor de los derechos humanos en este mundo, más que nunca”.

“Es una verdadera muestra de lo que se necesita ahora, y esperamos que sirva para animar, alentar e inspirar a otras personas a alzar la voz en defensa y promoción de los derechos humanos de todas las personas en todo el mundo”, agregó la portavoz de la oficina, de la que la propia Pillay fue alta comisionada entre 2008 y 2014.

“En nombre de la oficina y de los compañeros que han trabajado con ella, quiero felicitarla por este premio”, agregó la portavoz.

Pillay fue jueza en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que determinó que se había cometido un genocidio en ese país africano en 1994.

Más tarde fue magistrada de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, puesto que ocupó hasta asumir la jefatura de derechos humanos de la ONU.

En 2019 se convirtió en jueza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso en el que Birmania (Myanmar) está acusada de genocidio.

Su último rol de importancia en la ONU fue la presidencia entre 2021 y 2025 de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados, que el pasado año concluyó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza.