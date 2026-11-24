La prensa y televisión ha destacado lo que están haciendo nuestros vecinos en materia de reequipamiento o de readquisición de capacidades militares que habían perdido en tiempos recientes. Esto, obviamente, genera preocupación en la opinión pública nacional.

Partamos por ver en que están la Argentina y el Perú. Bolivia no representa una amenaza militar y conforme la frontera con ellos esté bajo control, como lo es hoy en día, no representará una amenaza a nuestra seguridad nacional y pública.

Argentina estaba hasta hace poco en los huesos, literalmente. Su aviación, ejército y marina estaban en el más completo de los abandonos. Algo se había hecho hace unos pocos años en materia de patrullaje marítimo, pero no fue hasta el gobierno de Milei que la cosa se tomó en serio. El caso del ARA San Juan bien representa el estado de las cosas.

En corto, F-16 para la fuerza aérea, compras de vehículos blindados para el Ejército, y buques y submarinos para la Armada. Todo eso, acompañado de modernizaciones de lo existente, recepción de material usado de parte de los Estados Unidos de América y anuncios de inversiones en bases logísticas.

La parte naval depende de la autorización que debe dar el Congreso al presupuesto del 2027 que incluye la autorización para tomar deuda por US$3.500 millones para los submarinos y buques de superficie nuevos. Lo que no está bien aún es el presupuesto para operar, el que es insuficiente para pagar buenos sueldos y pensiones, retener y atraer talentos, y efectuar actividades criticas como navegar, volar y entrenar, que es lo que se necesita para ser un sistema de defensa confiable y creíble. Aún están lejos de serlo.

Perú, por otro lado, estaba menos en los huesos, pero con una fuerza aérea y un ejército que estaban descuidados, no así la marina de guerra, que está en una situación similar a la chilena, operativa, pero con claras necesidades de actualizar su material y capacidades.

El Perú recientemente anunció la compra de 12 F-16 B70 (más modernos que los chilenos) y está buscando ver como financia otros 12 más. En paralelo, está actualizando la flota de helicópteros y aviones de transporte de la FAP. La Marina de Guerra cerró contratos para submarinos, fragatas y buques logísticos de origen coreano, buscando que la mayor parte sea construida en sus astilleros propios en el Callao. En paralelo, buscan mantener modernizado el material submarino de los ’80 y de superficie italiano, mientras avanzan con los coreanos en la construcción de unidades nuevas.

El Ejército del Perú busca actualizar sus capacidades blindadas, de artillería, de vehículos de apoyo y logísticos, como en todo lo que se refiere a la implementación de lecciones aprendidas en conflictos vigentes en Europa y el medio Oriente. Por ahora no está del 100% claro cómo se va a financiar todo esto. Es algo que se debe resolver pronto, debido a que sus capacidades blindadas están en mínimos históricos. Les encantaría adquirir el Black Panter, pero no tienen financiamiento. A la fecha no son un adversario de preocupación.

La conclusión es que actualmente nuestros vecinos no son una amenaza y no lo serán por lo menos por otros cinco años más o hasta que sus planes de modernización no estén bien avanzados. Lo recién indicado es relativo a lo que haga Chile en los próximos años respecto de sus hasta ahora mayores capacidades. Procederé a explicar en qué estamos nosotros.

El desafío de Chile es mantener una capacidad disuasiva que inhiba a cualquier actor que busque afectar el interés nacional chileno, su soberanía, su territorio tricontinental, su aeroespacio y mares, incluyendo su zona económica exclusiva. Por de pronto, lo más importante es tener un adecuado presupuesto operativo y niveles de amunicionamiento. Eso nos da disuasión ahora.

La FACH tiene una potente flota de F-16 en la que hay que invertir para mantener capacidades. La baja de los F-5, material muy necesario, por cierto, nos obliga a buscar como reemplazarlos, sea con más F-16 o los más modernos F-35. Una flota de unos 60 aviones de combate me parece un numero razonable. También se necesita mantener las capacidades de transporte y de helicópteros.

El Ejército de Chile tiene que invertir en su material blindado, de artillería, logística y de apoyo. Su inversión tiene que estar dirigida a la operatividad del material, pero principalmente para darle las capacidades que el campo de batalla moderno exige. Sistemas de defensa activa para los blindados, antiaéreos, antidrones y antimisiles son mandatorios hoy en día. Proteger las comunicaciones y los sistemas de mando y control también es crítico.

Producto de nuevas exigencias de operar en fronteras altiplánicas, se debe equipar a la tropa para esas condiciones climáticas, como también lo es tener las dotaciones (clases y soldados de tropa profesional) en números adecuados para los servicios de fronteras y lugares como la Macrozona Sur. Se necesitan mecanismos de retención modernos para evitar la fuga de oficiales y técnicos que el Ejército necesita no tiene y que debe ser desarrollado. Esto aplica a todas las instituciones.

He dejado la Armada para el final. Esta necesita, en términos simples, renovar todas sus capacidades de combate durante los próximos 20 años. Eso implica al menos y si no más, ocho fragatas, cuatro submarinos, seis buques logísticos (incluyendo petroleros), unidades marítimas, medios aeronavales y de la infantería de marina.

Estamos hablando de renovar las capacidades navales completas adecuadas a las realidades de la guerra en el mar del siglo XXI, si queremos algo efectivo. Es algo que debe partir ahora, máximo en el 2030. Es muy posible que se necesite de un programa puente que entregue unidades para reemplazar las que se den de baja antes de que estén listas las nuevas.

La renovación de capacidades estratégicas chilenas sale al menos US$20 billones. Por ende, se requiere revisar el actual mecanismo de financiamiento, el que es insuficiente para atender lo anterior, el que sólo es capaz de manejar la mitad de lo necesitado. Esto ya fue identificado por Defensa.

Para cerrar, desarrollar relaciones estratégicas con países como Australia y Japón es una muy buena idea, más aún cuando son países que nada o poco nos exigen, que están muy alineados con la visión que tenemos del orden mundial, y con los cuales tenemos largas relaciones de amistad. La defensa es una función en la que uno tiene que ser capaz de rascarse con sus propias uñas, pero en que ayuda tener buenos amigos y alianzas, haciendo que la mochila sea menos pesada.

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