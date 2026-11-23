La comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, recibió este lunes 1.886 decretos de rebaja de condenas firmados durante los primeros ocho meses del Gobierno de José Antonio Kast, una cifra que sorprendió a los parlamentarios y obligó a convocar una sesión extraordinaria para examinar los antecedentes.

Los documentos corresponden a resoluciones firmadas desde el 11 de marzo por Rabat o por los subsecretarios que ejercieron como ministros subrogantes.

“Estoy francamente impactado. Nos acabamos de enterar de que no eran 56 decretos, acabamos de recibir más de 1.800 decretos firmados por la actual administración”, afirmó el presidente de la comisión, Raúl Soto (PPD).

Los antecedentes abarcan distintos delitos, aunque su entrega no implica que todas las rebajas sean irregulares. La comisión deberá determinar cuáles se relacionan directamente con los tres capítulos del libelo acusatorio.

Rabat se ausenta y su defensa genera controversia

La entrega de los documentos coincidió con la ausencia del ministro, quien se excusó de comparecer y delegó su representación en el abogado Juan Ignacio Piña.

El defensor explicó que Rabat optó por ejercer su derecho a presentar una contestación escrita, ingresada el viernes 20 de noviembre, en la que rechaza haber cometido infracciones constitucionales.

Piña descartó realizar una exposición oral de los argumentos, decisión que provocó cuestionamientos de Soto.

“Creo que no ejercer el derecho de defensa de manera verbal para poder contraponerlo con la opinión de los miembros de esta comisión es una doble falta de respeto”, reprochó el diputado.

El parlamentario sostuvo que Rabat tiene un “deber moral y político” de comparecer personalmente y responder las preguntas de los legisladores.

Por su parte, Piña defendió los criterios jurídicos utilizados por el ministro y cuestionó que las diferencias entre fallos judiciales constituyan necesariamente un cambio de jurisprudencia.

Gajardo contradice defensa de Rabat: “La ley es clarísima”

Durante su intervención, el exministro de Justicia Jaime Gajardo cuestionó la interpretación jurídica del actual titular de la cartera, asegurando que el Gobierno modificó un criterio que el Estado había mantenido durante más de dos décadas.

Gajardo explicó que la Ley 19.856, que regula la reducción de condenas por buena conducta, establece un beneficio penitenciario de naturaleza administrativa y no penal. Por ello, sostuvo que la reforma de 2022, que excluyó a condenados por delitos sexuales contra menores, debe aplicarse a todas las solicitudes posteriores a su entrada en vigencia.

“No hay ningún vacío, la ley es clarísima”, afirmó el exsecretario de Estado, contradiciendo la tesis de Rabat sobre la irretroactividad de la ley penal.

El exministro citó además un fallo de la Corte Suprema del 15 de junio de 2026 que, según explicó, estableció que la rebaja de condena constituye un beneficio y no un derecho adquirido. Cuestionó que el Ministerio de Justicia modificara su criterio al día siguiente de ese pronunciamiento.

Asimismo, recordó que el reglamento de la Ley 19.856, modificado en 2024, obliga a rechazar las solicitudes cuando se configuran las causales legales de exclusión.

Gajardo advirtió que la interpretación defendida por Rabat podría limitar futuras reformas destinadas a restringir beneficios penitenciarios, al considerar estos mecanismos como parte de la pena original.

También cuestionó que el Ejecutivo no privilegiara una interpretación que protegiera los derechos de niños, niñas y adolescentes, conforme a las obligaciones legales del Estado.

Comisión revisará los decretos este martes

Ante el volumen de documentos recibidos, la comisión acordó celebrar una sesión extraordinaria este martes 24 de noviembre, a las 15:30 horas, para revisar y clasificar los decretos según las fechas y los delitos involucrados.

Previamente, a las 10:30 horas, continuará recibiendo a invitados y expertos. Soto anunció que Rabat será convocado nuevamente y que insistirán en su comparecencia durante los próximos días.

La instancia deberá evacuar su informe a más tardar el viernes 27 de noviembre, antes de que la Cámara de Diputadas y Diputados se pronuncie sobre la acusación constitucional. Su votación en la Sala se proyecta para el lunes 30 de noviembre.