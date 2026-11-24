El poeta y cantante Mauricio Redolés (Santiago, 1953) ha logrado instalar la poesía y la música en un circuito masivo, incorporando temas incómodos y formas poco habituales de llevar la palabra al escenario y a las grabaciones. Desde poemas recitados hasta expresiones como «hay viejos culiaos que no creen que en un poema se pueda decir: viejo culiao», su trabajo ha tensionado las fronteras entre la poesía, la canción y el habla cotidiana.

La crítica Soledad Bianchi escribió a propósito del trabajo de Redolés que este no puede reducirse a ponerle música a los textos, sino que se trata de “una integración, una fusión, que dio como resultado poemas que fueron escritos para ser dichos, para ser oídos, para ser cantados o recitados en voz alta”.

Quién mató a Gaete se ha convertido en un disco de culto en el cruce entre música y poesía en Chile. Publicado bajo el sello Sony Music, fue incluido por la revista Rolling Stone entre los 50 mejores discos chilenos de todos los tiempos. Se dijo entonces que con él Redolés había “rasguñado la fama”. Como es su estilo, en el álbum mezcla conversaciones, poemas y música, e ironiza con lo sucedido en los primeros años de la transición.

–Has contado que escribías mucho antes de estar preso, pero que la experiencia de la cárcel fue fundamental en tu formación como poeta. Allí también diste tu primer concierto, en 1975. ¿Primó la música, la poesía o ambas?

Toqué tres canciones, no leí poesía. Pero ese mismo año llegó preso un senador del Partido Comunista a la cárcel, y los compañeros de la Jota le hicieron un almuerzo y me pidieron que escribiera un poema para él. Entonces lo escribí y lo leí. No fue un recital de poesía, fue la lectura de un poema.

Y la música fue a propósito de un primero de mayo, en que canté tres canciones: “Nuestro México, Febrero 23”, de Margarito Lozano; “Qué pena siente el alma”, recopilada por Violeta Parra, y “Los momentos”, de Eduardo Gatti. Esas fueron las tres canciones que canté por primera vez en mi vida ante un público cautivo. Cautivo, pero fascinado.

-No podían irse del concierto (risas)

No podían salir.

–¿Cuál fue la reacción de la izquierda más conservadora cuando volviste del exilio con esta forma de leer poesía, en la que te ríes, te burlas, y te apartas del estereotipo nerudiano?

Me acuerdo de un comentario en el diario El Siglo. Fernando Quilodrán, un compañero del Partido Comunista a quien conocía desde hacía tiempo y autor de la novela Los organismos del tiempo, me hizo una crítica. Dijo: “A mí me gusta Mauricio como poeta, excepto cuando se pone carnavalesco”. Y después no faltó el que repitió esa crítica, gente más joven de las Juventudes Comunistas y también de gente que no era del partido.

Pero la verdad es que no era menor. Hablar de los viejos culiaos en un partido que estaba lleno de viejos culiaos, en una izquierda que estaba llena de viejos culiaos y en un país que está lleno de viejos culiaos, terminai pisando callos igual. Ahora, a mí me han gritado “viejo culiao” y yo les he dicho que les puedo mostrar mi esfínter y me pueden hacer exámenes y a mí no me ha culiao nadie (sic). Pero, además, quiero decirles que cuando hablo de viejos culiaos hablo de una categoría ética, no sexual. Un viejo culiao es un viejo conservador, reaccionario, mal genio. Yo no soy ni conservador ni reaccionario, y soy un poco mal genio, sí, pero ante los imbéciles.

–¿También hubo críticas por meter canciones en inglés, como si eso implicara una adhesión al imperialismo?

Algo de eso había, fíjate, algo de eso había, pero muy poco, muy poco. Hace poco –digo poco, porque estamos hablando de algo que ocurrió hace unos diez años o menos– organizamos una peña con mi compañera en el barrio Yungay. Se llenó. Era un 18 de septiembre, creo que para el Bicentenario. Yo subí al escenario y dije: “Este es el Blues de Santiago”, y de repente un tipo gritó: “¡Canta una cueca, weón!”. Entonces paré la banda y le dije: “El blues es mi cueca”.

El barrio que anida en uno

El bello barrio podría ser Mapocho Bajo, Carlos Valdovinos o Yungay, donde Redolés ha vivido gran parte de su vida. Pero, como él mismo ha señalado, no se trata de un lugar en particular, sino de un territorio que «anida en uno», que puede estar y no estar, aparecer y desaparecer. Gaete, a su vez, podría representar a quienes se sintieron perdidos ante los nuevos vientos de la transición de los noventa.

El bello barrio podría ser Mapocho bajo, Carlos Valdovinos o Yungay, donde Redolés ha vivido gran parte de su vida. Pero, como él mismo ha señalado, no se trata de un barrio en particular, sino de un territorio que “anida en uno”, que puede estar y no estar, aparecer y desaparecer. Gaete, a su vez, podría ser cualquiera que se hubiera sentido perdido con los “nuevos vientos” de la transición de los 90.

–¿Quién habría matado a Gaete ahora en el 2026?

Lo mató mucha gente. Los admiradores de Pinochet lo mataron, los que le rinden loas a Pinochet, a Paul Schäfer, a los pedófilos. Pero también lo mató gente aparentemente progresista, que no supo enfrentar con coraje político a la derecha de este país; los que decían: “oye, no, otra cosa es con guitarra”, esos también intervinieron en la muerte. Los que decían “es todo en la medida de lo posible” (dice imitando la voz de Patricio Aylwin). También mató a Gaete don Patricio. Entonces Gaete tiene muchos muertos. Oye, y a todo esto yo fui al funeral de Pedro Gaete, que inspiró la canción.

–Un amigo tuyo.

Era amigo mío. El dueño o regente de la casona de San Isidro, que se había trasladado a la Alameda, al lado del Cinearte Normandie y de El Cuervo, la fuente de soda. Pedro había militado años y años en el MAPU. Cuando el partido comenzó a debilitarse, pasó al Partido Socialista, como muchos otros militantes. Cuando fui a su funeral, estaba lleno de antiguos compañeros del MAPU, pero no había socialistas, pese a que Pedro militaba en ese partido. Su viuda, Pamela, dijo: “Hoy es el funeral de Pedro y lo viene a despedir un partido que ya no existe, y no asiste a este funeral el partido en el que él militaba” (risas). ¿Quién mató a Gaete? No lo mató el MAPU, en todo caso. Las conclusiones las puede sacar cada uno.

Yo creo que no es por solazarse con las debilidades y los cortos alcances de la izquierda chilena, pero no podemos ocultar que ahí hay mucha responsabilidad. Pensemos solamente en cómo partidos que tenían mucha influencia en las masas juveniles desarman todo ese trabajo para no hacerle olas al gobierno de la Bachelet, porque ellos eran parte de ese gobierno.

Y lo mismo pasa en ciertos gremios, como el Colegio de Profesores, donde fue absolutamente deleznable la actitud de su presidente en ese entonces, Jaime Gajardo. Ese caballero entregó con papas fritas a los profesores. En un video me refiero a la actitud de Giorgio Jackson y Camila Vallejo, que atacaron a los profesores con fiereza siendo diputados y los trataron de “cabeza dura”. Ellos también son responsables de la muerte de Pedro, Gaete.

Una celebración autogestionada

A pesar de haber publicado Quién mató a Gaete con Sony y de que parte de su obra literaria ha aparecido en editoriales como Lumen, Redolés ha autoeditado gran parte de sus libros y discos. En los últimos años también ha recibido reconocimientos institucionales, como el premio Jorge Teillier 2026, que entrega la Universidad de La Frontera. El jurado destacó los cruces entre poesía, música popular, humor y crítica social que caracterizan su obra. En 2026, la Universidad Andrés Bello le dedicó el dosier “Contracultura, memoria y política. Mauricio Redolés: 50 años de rock y poesía”, publicado en Revista de Humanidades. Antes, en 2018, había recibido el reconocimiento del Ministerio de las Culturas en la categoría Escrituras de la Memoria por su libro Algo nuevo anterior (recuerdos), publicado por Lumen. Se diría entonces que ya no está rasguñando la fama. Sin embargo, sigue apostando por la autogestión y el trabajo colaborativo.

–¿Qué invitados, invitadas tendrán el 27?

Esperamos estar con la gran mayoría de los músicos y artistas que participaron en la grabación, realizada en los estudios de Caco Lyon, en avenida Holanda, entre diciembre de 1995 y febrero de 1996. Estará Álvaro Henríquez, productor del disco, guitarrista en varios temas y voz en algunos radioteatros; Claudio Narea, quien tocó en «Marcando ocupado»; y Kiuge Hayashida Soiza, guitarrista de los temas más rockeros, que después trabajó durante veinte años con Charly García. También se sumará Tocori Berrú, actual bajista de Bloque Depresivo e hijo de Max Berrú, quien grabó algunos bajos en el disco. Toli Ramírez, el otro bajista, no podrá asistir.

Estarán además Nicolás Oyola, a cargo de los arreglos y de la guitarra acústica en varios temas; el percusionista colombiano Gonzalo Prieto; y Sebastián Redolés, que tenía ocho años cuando cantó y tocó una olla en la grabación y que hoy es el baterista del grupo. El baterista original, Alejandro García, vive en Nueva York y no pudo viajar. Completan el elenco Marta Leighton, en canto lírico; Corina Pastenes y Marisa Estrada, en actuación; Gaspar Serey, en cítara; Gaspar Olivares, en acordeón; Eduardo «Coné» Acuña, en teclado, y Raimundo Santander, en guitarrón.

–¿Van a tocar el disco entero y en el mismo orden?

Completo. En el mismo orden. Es una oportunidad única para oír el disco entero en vivo. Quiero decir algo también: nosotros, los que hacemos esto, somos todos músicos y estamos haciendo un gran esfuerzo económico para realizarlo y arrendar la Sala CEINA. Esto no lo está financiando ni el Estado ni el sello Sony ni la SCD, todo lo contrario. Por lo tanto, que la gente compre entradas y asista es un acto de resistencia ante un trabajo que ha sido muy premiado. Llamar a la gente a que solidarice con esta locura y que, además, pueda presenciar un espectáculo que no se va a volver a repetir.

Del grupo original ya hay dos personas fallecidas. Nadie va a salir vivo de aquí, como se dice habitualmente. Soy una especie en extinción. Vengo del tiempo de los dinosaurios. Fui preso político y aún estoy cantando. Por lo tanto, es también poder ver a un dragón de Komodo haciendo sus gracias antes de que parta definitivamente de este valle de lágrimas, que espero que sea en mucho tiempo más en todo caso (risas).