La Cámara de Diputados concluyó este lunes el tercer trámite constitucional del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, respaldando la mayoría de las modificaciones introducidas por el Senado, pero enviando a comisión mixta materias correspondientes a diez partidas presupuestarias.

Tras cerca de cinco horas de debate, la Sala aprobó por unanimidad, con 138 votos, el grueso de las enmiendas. Sin embargo, alrededor de 40 votaciones separadas dejaron una serie de discrepancias que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast deberá intentar resolver antes del despacho definitivo del erario fiscal.

Las materias que deberán zanjarse en la comisión mixta son:

Congreso Nacional: asignaciones a expresidentes de la República. Interior: restitución de recursos a la partida. Mujer y Equidad de Género: restitución de recursos a la partida. Culturas: reposición de recursos presupuestarios. Agricultura: rechazo de la partida en el Senado. Justicia: transferencias a sitios de memoria. Trabajo: recursos del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). Vivienda: subsidio de protección del patrimonio familiar. Deportes: recursos del Instituto Nacional de Deportes (IND). Seguridad Pública: aportes destinados a seguridad municipal.

Durante el debate se registraron cuestionamientos transversales por los recursos destinados a fomentar el empleo, especialmente entre mujeres y jóvenes, así como por el financiamiento de la seguridad municipal y los programas de apoyo al mundo rural, entre ellos Prodesal, Prodemu y las iniciativas del Indap.

Desde el oficialismo, en tanto, se cuestionó la reposición de recursos para los expresidentes, los sitios de memoria y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Respecto de este último, los diputados Paz Charpentier y Hans Marowski formularon una reserva de constitucionalidad.

Entre las materias aprobadas figura la autorización de endeudamiento fiscal por hasta US$25.000 millones, además de la reposición de $35.000 millones para el programa Yo Elijo Mi PC, recursos para los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y los Liceos Bicentenario.

También se visaron $28.207 millones para la Ley Ricarte Soto y $5.000 millones para el Fondo de Equipamiento Científico y Tecnológico.

La comisión mixta comenzará su trabajo este martes 24 de noviembre y estará integrada por los diputados Agustín Romero (Republicanos), Flor Weisse (UDI), Diego Schalper (RN), Daniel Manouchehri (PS) y Jorge Brito (FA).

Por el Senado participarán Javier Macaya (UDI), Rodolfo Carter (independiente-Republicanos), María José Gatica (RN), Paulina Vodanovic (PS) y Daniella Cicardini (PS), con lo que el oficialismo contará con una mayoría de seis integrantes frente a cuatro de la oposición.

La instancia deberá resolver las diferencias entre ambas cámaras y someter su propuesta a la ratificación de las respectivas salas, antes del vencimiento del plazo constitucional del próximo domingo 29 de noviembre.