La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, anuncia en su carta publicada este domingo en El Mercurio “una nueva era de oportunidades”. Es una promesa enorme para un documento que, hasta donde sabemos, es más bien modesto. Sherlock Holmes resolvió uno de sus casos gracias al “curioso incidente del perro durante la noche”. El incidente era que el perro no había ladrado. El memorándum que la ministra firmó en Silicon Valley con Sam Altman, el CEO de OpenAI, se parece mucho a ese perro. Lo revelador es lo que calla. Al parecer, no estaría obligando a nada. No comprometería inversión ni infraestructura ni fijaría compras mínimas.

De hecho, su principal virtud, según el propio Gobierno, es que no es vinculante. Curiosa manera de inaugurar una era. Para entender por qué eso debería inquietarnos, basta que viajemos en nuestra máquina del tiempo a Londres, 16 meses atrás. Acompáñeme.

El 21 de julio de 2025, el entonces secretario de Tecnología británico, Peter Kyle, firmó con nuestro buen Altman un memorándum casi idéntico en espíritu, que en la letra chica se declaraba “voluntario, no legalmente vinculante”. La presidenta de la Comisión de Ciencia de la Cámara de los Comunes, Chi Onwurah, exigió transparencia ante un acuerdo de enorme alcance y escaso detalle, exigencia a la que se sumaron las voces críticas de académicos y defensores de los derechos digitales.

¿La réplica oficial? La misma que hoy se escucha en Santiago. Nada de datos públicos para la empresa y toda compra, por los cauces de siempre. Poco después se supo, por un reportaje del diario The Guardian, que Kyle y Altman habían conversado sobre un acuerdo de hasta 2.000 millones de libras para regalar ChatGPT Plus, la versión pagada, a toda la población británica. La idea no prosperó, por supuesto, pero retrata el tono de la relación. El vendedor no ofrecía cooperación, ofrecía futuras suscripciones.

Lo que vino después es la parte instructiva. No se la pierda.

En septiembre de 2025, durante la visita de Estado de Donald Trump al Reino Unido, OpenAI anunció Stargate UK, un complejo de centros de datos que formaba parte del Tech Prosperity Deal, un paquete de 31.000 millones de libras que el exprimer ministro británico, Keir Starmer, celebró como un cambio generacional. En diciembre, la administración Trump suspendió la implementación de ese acuerdo por una disputa comercial. En abril de este año, OpenAI congeló Stargate UK, invocando el costo de la energía y la regulación. Pero, eso sí, se cuidó de precisar que su trabajo dentro de la administración pública británica seguía en pie. Y seguía, de hecho. En octubre de 2025, el Ministerio de Justicia había contratado ChatGPT Enterprise para 2.500 funcionarios, sin que nadie aclarara el precio.

¿Me va siguiendo? Es decir, lo que requería capital de OpenAI quedó en pausa; lo que convertía al Estado británico en cliente siguió su curso. El memorándum “no vinculante” resultó vinculante en una sola dirección. Este es el mal ejemplo. No porque Londres haya adoptado inteligencia artificial, sino porque aceptó un acuerdo asimétrico en el que el Gobierno británico ponía su legitimidad y el acceso a sus funcionarios, mientras la empresa ponía promesas revocables.

La semana pasada Donald Trump vino a confirmar la lección. Amenazó con “tremendas sanciones” a las empresas estadounidenses que construyan centros de datos fuera de su país, aunque sin precisar cómo. Puede que quede en nada, pero la señal es nítida. La inversión se queda en casa y lo que viaja son las licencias de sus productos. Argentina, con un Stargate anunciado hace un año y cuya construcción no registra avances, ya empieza a comprobarlo.

Volvamos a Santiago. Chile firmó algo que, nos dicen, es más acotado, porque ni siquiera prometería infraestructura. Pero las voces del Gobierno repiten, casi palabra por palabra, el libreto londinense. Según el Ministerio de Ciencia, se trata de “un marco no vinculante para explorar cooperación”, que “no es una compra ni una adjudicación” y en el que “no se utilizará información personal de la ciudadanía ni bases de datos confidenciales del Estado”. Lo que sí está escrito es justamente la parte con la que OpenAI avanzó sin tropiezos en el Reino Unido.

El comunicado del propio Ministerio anuncia un modelo de “formación de formadores” y un “Comité de Trabajo Conjunto, integrado inicialmente por representantes del Ministerio y de OpenAI”. Y según el texto del memorándum, al que accedieron algunos periodistas, la cooperación podría incorporar productos con nombre y apellido (ChatGPT Work, Codex, ChatGPT Edu). Es decir, un proveedor privado sentado a la mesa con un Estado que define qué necesita, antes de cualquier licitación. Una licitación que, según la misma cartera, ni siquiera corresponde, porque el memorándum “no transfiere recursos ni obliga a contratar servicios”.

Elemental, querido lector.

Esto no es filantropía ni voluntariado tecnológico. Es la lógica de la “muestra gratis”. En Estados Unidos, OpenAI ofreció ChatGPT Enterprise a las agencias federales por un dólar simbólico durante un año. Cumplido el plazo, llegó un contrato con tarifas por consumo. Nadie sabe cuánto le costará a Chile la segunda etapa, pero sí sabemos que habrá una.

La respuesta oficial tampoco despeja el parecido. “El miedo no nos puede paralizar”, dijo la ministra. El Presidente Kast, desde China, acusó a los críticos de estar “mirando hacia el pasado”. Lincolao, además, le ha dado al acuerdo una épica personal. Habla de quienes sienten que las oportunidades son para “el que fue al colegio, el que tiene el apellido” y remata con una frase reveladora: “OpenAI no necesita Chile, Chile necesita OpenAI (…) Nosotros salimos hacia ellos”. Si el Reino Unido, una de las mayores economías del mundo, no logró que la inversión prometida llegara, ¿qué capacidad de negociación cree tener un país que proclama que necesita al otro más de lo que el otro lo necesita a él?

Su carta en El Mercurio conviene leerla con lápiz en mano. Asegura que no se trata “de depender de tecnología ajena”, sino de “fortalecer capacidades propias” y de que lo que se desarrolle aquí “se quede en Chile”. Es difícil conciliarlo con su propia frase, según la cual Chile necesita a OpenAI y no al revés. Más difícil aún es encontrar en el famoso memorándum una sola cláusula que lo garantice. Lo que el texto nombraría, hasta donde sabemos, son productos de la empresa, no capacidades nacionales. Londres también habló de “IA soberana”. Lo que siguió funcionando fueron las licencias de OpenAI.

En la misma carta, la ministra escribe que estos acuerdos buscan “que una emprendedora de Arica, un investigador del Maule o un estudiante de Cholchol accedan a herramientas antes reservadas a los polos tecnológicos”. La emprendedora y el estudiante, en rigor, ya pueden usar ChatGPT desde cualquier celular. Haga la prueba con el suyo. Lo que cambia con un convenio no es el acceso, sino quién paga la cuenta y quién se acostumbra a pagarla. El caso del investigador es todavía más ilustrativo. Lo que un científico del Maule necesita para hacer su trabajo no es una licencia de chatbot, sino becas, fondos concursables y laboratorios, que dependen precisamente del Ministerio que ella encabeza y cuyo presupuesto caerá 6,4% el próximo año.

Tampoco ayuda la forma. En Londres fue el Parlamento el que reclamó transparencia. En Santiago, ni siquiera la subsecretaria de Ciencia, Carolina Rossi, que renunció hace pocos días, supo del acuerdo antes de la firma. “Faltó conversación profunda con la academia y los científicos”, resumió. Singular modo de derribar los privilegios de las élites, decidiendo entre muy pocos y en Silicon Valley. Además, la Contraloría ya le dio al Ministerio 10 días hábiles para explicarse.

El Reino Unido nos dejó una lección gratuita. Lo que corresponde no es romper el memorándum, sino llenarlo de lo que le falta, empezando por la publicación íntegra de sus anexos, reglas de conflicto de interés para el Comité de Trabajo Conjunto, un compromiso explícito con una licitación abierta y métricas públicas de lo que el país gana. Si OpenAI cree de verdad en Chile, no tendrá problema en aceptarlas. Si no, habrá que reconocerle al Gobierno un mérito notable. Habrá logrado copiar del Reino Unido lo único que no convenía copiar y con harto más entusiasmo, me temo.

Londres, al menos, tuvo la excusa de llegar primero y no saber cómo terminaba la historia. Nosotros ya la conocemos. Sabemos que la inversión se congela, que las licencias se quedan y que el memorándum que no obliga a nadie termina obligando a uno solo.

Que la ministra del Gobierno de Kast estampara su firma no fue audacia ni modernidad. Fue repetir con los ojos abiertos el error que Londres cometió con los ojos cerrados. Ellos pueden alegar que nadie les advirtió. Nosotros, no. Al cierre de su carta a El Mercurio, Lincolao promete que Chile prosperará “un token a la vez”. En las oficinas de OpenAI deben de haber aplaudido la frase. Pocas veces un Gobierno ha descrito con tanta exactitud el modelo de negocio de su proveedor. ¡Que lo digan en Londres!

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.