El Papa vuelve a saludar a la multitud en el Vaticano tras operarse

El papa León XIV saludó a miles de personas congregadas en la plaza de San Pedro del Vaticano este domingo y afirmó sonriendo que retomará el trabajo “progresivamente” después de su operación por un cáncer de pulmón. El papa, de 71 años, fue operado el martes en el hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon parte del pulmón derecho, y fue dado de alta el sábado.

“Una vez superada esta difícil etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones”, dijo el pontífice en una alocución más corta de lo habitual en esta plegaria dominical. “Me gustaría agradecerle a toda la gente que ha estado rezando por mí estos días”, dijo el Papa, que tenía buen aspecto y hablaba con normalidad.

Ante los miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro del Vaticano, León XIV también explicó que “esta experiencia” le ha permitido sentirse “especialmente cerca de quienes padecen enfermedades y discapacidades”. “Gracias a todos y ¡buen domingo!”, concluyó entre la ovación de los miles de fieles congregados, que desde que apareció en la ventana lanzaba vítores de “Viva il papa!” (¡Viva el Papa!).

Tras la operación, surgieron dudas sobre si el pontífice podría mantener su viaje, previsto del 6 al 17 de noviembre y que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú, donde León XIV pasó dos décadas como misionero. Pero su cirujano, Stefano Margaritora, declaró al medio Vatican News que “no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar” el viaje. Según este, se encuentra en “unas condiciones absolutamente satisfactorias” y calculó que necesitará otros diez días para recuperarse por completo.