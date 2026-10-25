Elecciones en EEUU: Barack Obama sale a pegarle duro a Trump

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) apoyó la campaña de los demócratas en Ohio con su primer mitin de este ciclo electoral, en el que acusó al actual Gobierno de actuar con crueldad y corrupción.

En un acto junto a los candidatos del partido opositor a la Gobernación y al Senado por Ohio, Amy Acton y Sherrod Brown, respectivamente, Obama arremetió contra el presidente Donald Trump y miembros de su gabinete, a quienes acusó de no ser “personas serias”, agregando que “el problema es que ustedes pagan el precio por su falta de seriedad”.

El exmandatario afirmó que los votantes tienen la oportunidad de pronunciarse tras dos años de “caos”, “crueldad”, “corrupción” e “incompetencia”.

Durante su discurso, Obama responsabilizó directamente al Gobierno del aumento del costo de vida y de los precios de la gasolina, calificó la guerra en Irán de “innecesaria” y se burló del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y de las remodelaciones que Trump ha impulsado en la Casa Blanca.

Respecto de Hegseth, dijo que “está enfocado en asuntos muy importantes, como las líneas de la quijada y los niveles de testosterona de nuestras tropas… y emitir ejecuciones en vivo por streaming, porque así es como él piensa que se cultiva el espíritu guerrero masculino”.

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Refiriéndose también a Hegseth, preguntó a los asistentes “¿cuánto tiempo creen que el secretario de Defensa cada mañana mirándose al espejo?… trabajando en su peinado porque, ya saben, así es como se ve un guerrero”.

Mofándose de las aspiraciones de Trump por anexarse Canadá, calificó a ese país como “un imperio del mal bien conocido”. En el mismo tono irónico, dijo que era “un adversario nuestro histórico” y casi sin poder contener la risa dijo que los canadienses “son las personas más amables”.

“Las acciones de este gobierno son directamente responsables del aumento de los costos. El actual presidente decidió tomar una serie de malas decisiones y decidió empezar una guerra innecesaria que nadie pidió y por la que nadie votó”, dijo el exmandatario.

Asimismo, acusó a Trump de estar más preocupado por las remodelaciones de la residencia presidencial, incluida la construcción de un salón de baile, que por los problemas de los estadounidenses.

“Debería estar en HGTV”, dijo en referencia al canal de televisión estadounidense dedicado al hogar y la decoración. “Tiene la Casa Blanca como si Sadam Husein hubiera abierto un Cheesecake Factory. Hay dorado por todas partes”, se mofó, aludiendo a la cadena de restaurantes estadounidense.

Las últimas encuestas sitúan a los candidatos demócratas por delante de sus rivales tanto en la contienda por el Senado como en la de la Gobernación de Ohio, dos cargos actualmente en manos republicanas.

En las elecciones de medio mandato, conocidas como ‘midterms’ en inglés, el Partido Republicano se juega el control del Congreso, que, si pasa a manos de los demócratas, podría servir de contrapeso a la agenda de Trump.

Los comicios del 3 de noviembre renovarán un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes.

Luego de los dichos de Obama, Trump le respondió por medio de su red social, Truth, asegurando que “Obama fue un presidente totalmente incompetente! Le pagó a Irán miles de millones de dólares y les abrió el camino hacia un arma nuclear”.