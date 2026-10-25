Malvinas irrumpe en gira del canciller y Chile acumula cuentas en el vecindario

La primera gira oficial del canciller Francisco Pérez Mackenna por Londres y Bruselasdebía ser una vitrina para las ambiciones económicas de Chile. Había cobre, litio, inversiones y acuerdos comerciales sobre la mesa, pero las Malvinas irrumpieron en la agenda y recordaron que la política exterior no es una feria donde todos los socios compran lo mismo sin hacer preguntas.

En el Edificio Carrera apuntan a estrechar relaciones con el Reino Unido, mantener una relación funcional con Argentina y abrir oportunidades en Europa. Al mismo tiempo, intentan recomponer sus lazos con Bolivia y Venezuela. El balance revela una estrategia de avances parciales, y que todavía falta demostrar cuánto se traducirá en resultados visibles. Veamos:

Malvinas. Seis días antes de la llegada del canciller a Londres, el Gobierno británico anunció medidas para proteger a empresas vinculadas con las Falkland/Malvinas frente a eventuales sanciones argentinas. También surgieron propuestas conservadoras para bloquear el ingreso de Argentina al CPTPP. El contexto difícilmente podía ser más incómodo para Santiago. O si era parte del plan, no quedó totalmente claro.

En septiembre, el Presidente Kast había ratificado junto a Javier Milei el apoyo chileno a los derechos de soberanía argentinos. Sin embargo, la relación con Londres ofrece oportunidades económicas y estratégicas. En medio de ambas prioridades aparece el Danstar, buque chileno que conecta Punta Arenas con Puerto Stanley y cuyas operaciones rechaza Buenos Aires por el temor a que apoyen proyectos petroleros como Sea Lion.

Cancillería no precisó si Malvinas fue tratado en las reuniones de Pérez Mackenna con el canciller británico Ed Miliband o con Tom Tugendhat. Creer que el tema se haya omitido sería una ingenuidad, pero la ausencia de detalles dificulta evaluar cómo gestionó Santiago una controversia sensible para su relación con Buenos Aires.

Europa. En Londres, Pérez Mackenna y Ed Miliband, secretario de Estado para Relaciones Exteriores, evaluaron elevar la relación bilateral a una asociación estratégica. En la Bolsa de Metales, junto al biministro Daniel Mas, la delegación promovió a Chile como proveedor de cobre y litio.

La apuesta tiene sentido. La competencia por minerales críticos abre oportunidades para un país que busca atraer inversiones y consolidarse como proveedor confiable. Pero promocionarse como socio estratégico no equivale a garantizar capital , mejores condiciones comerciales o mayor valor agregado para la economía chilena.

, mejores condiciones comerciales o mayor valor agregado para la economía chilena. En Bruselas, el Gobierno impulsó la ratificación del Acuerdo Marco Avanzado de 2023. La Unión Europea es el principal inversionista extranjero directo en Chile, con US$ 67.247 millones, pero la entrada en vigor plena del acuerdo requiere la aprobación de los 27 Parlamentos europeos. Según los antecedentes de la gira, 18 ya lo aprobaron y nueve siguen pendientes. Su componente comercial funciona provisionalmente desde febrero de 2025.

Bolivia. El viernes 16 de octubre, antes del viaje europeo, Kast visitó La Paz y se reunió con el presidente Rodrigo Paz. Ambos acordaron modernizar el ACE-22 y avanzar en integración comercial, energética, digital y fronteriza.

Hay razones para el acercamiento: comercio, conectividad y energía, pero advierten no confundir pragmatismo con reconciliación. Las relaciones diplomáticas a nivel de embajadores siguen suspendidas desde 1978. Además, Paz reiteró la demanda marítima boliviana, que continúa condicionando la normalización integral.

Venezuela. El lunes 19 de octubre comenzó la reanudación parcial de las operaciones consulares chilenas en Caracas y Puerto Ordaz, centrada en la entrega de documentación pendiente y la habilitación de citas desde el 26 de octubre. Es un avance concreto para ciudadanos que necesitan documentos y servicios institucionales. Pero una oficina consular abierta no significa que las relaciones políticas estén recompuestas.

Siguen pendientes la plena normalización diplomática , la restitución de los canales políticos de alto nivel y una coordinación migratoria más amplia . La reapertura demuestra que es posible resolver necesidades específicas; no demuestra que hayan desaparecido las diferencias que deterioraron la relación.

, . La reapertura demuestra que es posible resolver necesidades específicas; no demuestra que hayan desaparecido las diferencias que deterioraron la relación. La distinción importa. Recuperar servicios consulares es una decisión operativa; reconstruir una relación bilateral exige canales estables, coordinación y voluntad política sostenida. La diplomacia puede recuperar funciones antes que confianza, pero no debería confundir ambas cosas.

Siga leyendo en +Política