Netanyahu dice que si no es reelegido puede haber “un segundo holocausto”

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, compartió este domingo un texto en el que advierte que si no es reelegido en las elecciones de este martes hay peligro de que se produzca “un segundo holocausto”, ya que persiste la “amenaza existencial” ante Irán y sus aliados.

“Tenemos otros dos años del gobierno de (Donald) Trump para terminar el trabajo en Irán, y no hay forma de saber qué vendrá después, si será Kamala Harris o algún Mamdani”, parafraseó Netanyahu en su cuenta de X, en la que compartió las palabras de un escritor israelí, Yuval Bloomberg, junto a una imagen de una explosión nuclear generada por inteligencia artificial.

El texto alega también que algunos de los temas centrales de estas elecciones, como el servicio militar obligatorio para los ultraortodoxos, Catar o si él mismo había sido alertado de un posible ataque antes del 7 de octubre “no es más que una enorme cortina de humo, destinada a ocultar la única cuestión que prevalece sobre todas las demás”.

“Si cayeran dos bombas atómicas en el centro del país, ¿a quién le importarían estas controversias triviales y vacías?”, añade el mensaje, que también valora la cercanía entre Netanyahu y Trump y la capacidad del primero para “tomar el teléfono y mantener una conversación personal y sustancial” con el presidente de EE.UU.

“Cualquiera que se preocupe por su propia supervivencia física, o por la de su familia y sus seres queridos, debería dudar -su mano debería temblar- antes de elegir a alguien incapaz de completar la misión. Hacerlo equivaldría a condenarse a uno mismo y a su familia al riesgo de un segundo holocausto”, concluye el texto.

En otro comunicado, el líder de los Demócratas, Yair Golán, exigió que se restringa el acceso de Netanyahu a redes tras publicar “una imagen de una bomba atómica sobre Tel Aviv”.

“Exijo que se le prohíba el acceso a las redes sociales. Él y su círculo íntimo han perdido el juicio. La presión va en aumento”, añadió en el texto, prometiendo reemplazar junto al bloque de la oposición a “estos alarmistas que siembran el miedo”.