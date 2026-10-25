Líder opositora María Corina Machado regresa a Venezuela

La líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado está de vuelta Venezuela, confirmó la propia dirigente este domingo (25.10.2026) tras permanecer en el exilio. “Estoy aquí. Con ustedes”, escribió Machado en la red social X.

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para recoger el Premio Nobel, luego de pasar casi un año en la clandestinidad y en medio de la ola de arrestos que desató la controversial reelección de Nicolás Maduro en 2024.

Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

El equipo de prensa de Machado confirmó su llegada al país y su asistencia a un acto en la plaza del pueblo de Santa Rosa, en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, a unos 400 kilómetros de Caracas.

Imágenes de ella rodeada de seguidores fueron divulgadas por voceros de la dirigente. “María Corina pisa nuevamente el suelo venezolano y su llegada anuncia el reencuentro de todas las familias que pronto volverán a estar unidas en nuestro país”.

Por su parte, su aliado y excandidato presidencial Edmundo González Urrutia celebró su regreso. “¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos”, expresó en la misma plataforma.

“Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso. Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad. Ustedes lo saben, esto es hasta el final”, agregó.

Opaca relación con Trump

Con su regreso, Machado corre el riesgo de tensar los vínculos con la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los cuales ella ha intentado cultivar como aliada desde antes de la captura de Maduro en enero.

Sin embargo, Trump ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo a la encargada interina del régimen chavista Delcy Rodríguez, y ha celebrado acuerdos sobre la producción petrolera y otras iniciativas comerciales de empresas estadounidenses en el país caribeño. En septiembre, aseveró que es demasiado pronto para considerar la celebración de elecciones democráticas en Venezuela.

Este domingo, en declaraciones realizadas en la Casa Blanca afirmó que no sabía nada sobre el regreso de Machado a la nación americana y sugirió que Estados Unidos seguiría respaldando a Rodríguez. “Es una mujer muy agradable”, dijo en referencia a Machado. “Pero nos está yendo muy bien en Venezuela”.

Además, en una entrevista con la cadena Fox News este domingo, Trump también señaló que Estados Unidos tenía “control total sobre Venezuela”.