Ultraderecha ante tres pruebas decisivas

¡Hola! Por más paños fríos que La Moneda intentó instalar para descomprimir la crisis política que dejaron las rebajas de condenas a abusadores sexuales y presos de Punta Peuco, el ambiente se fue caldeando hasta terminar con algo absolutamente predecible, pero que al Ejecutivo le costó tiempo sopesar: retractarse de una medida impopular que dejó al Gobierno como la antítesis de lo que prometía en materia de seguridad.

La vieja táctica del “gato por liebre” esta vez no funcionó.

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, fue la primera en echar al agua al ministro de Justicia, Fernando Rabat, expresando que fue el secretario de Estado el encargado de firmar los decretos, mientras este intentaba justificar la medida como un principio doctrinario aplicado a rajatabla por el máximo tribunal, siendo que el estándar desde antes del Gobierno de Boric fue rechazar las solicitudes de rebaja en casos de delitos sexuales. De hecho, en Bachelet 2, el exministro de Justicia, José Antonio Gómez, rechazó más de 500 solicitudes de similar naturaleza por no cumplir los requisitos.

Interpretaciones más, interpretaciones menos, lo cierto es que la decisión de suspender la tramitación de nuevos decretos de reducción de condena no afecta a las personas que ya obtuvieron el beneficio, no pudiendo suspenderse ni revertirse por vía administrativa ninguna de las medidas ya tomadas. O sea, no hay forma de devolver a la cárcel a los delincuentes sexuales –una buena parte violadores de menores– que se encuentran libres en las calles. Un fiasco total.

La Moneda espera con nervios las últimas encuestas, donde se verá reflejado este error político, considerado uno de los más grandes de este Gobierno, y eso que no han sido pocos. Excolaboradores de Piñera han puesto el acento en que esta situación vuelve a poner sobre la mesa la falta de conducción y liderazgo político del Presidente Kast. Aunque el ministro Rabat salió solo “a cargar los muertos”, la ausencia de una vocería del Presidente, en la que saliera a reconocer el error, se convirtió en una “herida difícil de cerrar”.

En medio del descalabro por los decretos, hizo su debut en la vocería de Gobierno Gonzalo Arenas, un hombre de confianza de Kast, Alvarado y Squella. Tras la salida de Mara Sedini y meses de tropiezos comunicacionales, La Moneda apuesta finalmente por experiencia, músculo político y una lengua afilada con historial de exabruptos y polémicas. En Palacio esperan que ordene el relato oficialista, pero sin terminar convirtiéndose él mismo en noticia. La historia recién comienza.

Buscaron ordenar la casa, pero casi terminan hipotecándola. Esto, luego que el Socialismo Democrático decidiera sacar a Pedro Araya de la Comisión de Constitución, olvidando un detalle no menor en la jugada: una cosa es correrlo hacia un costado y otra muy distinta es controlar su incontinencia negociadora con La Moneda. El senador denunció “traición”, puso en duda su apoyo a Alfonso de Urresti para presidir el Senado y quedó en la mira del oficialismo como el apetecido voto 27. Araya no falla.

La primera gira europea de Francisco Pérez Mackenna terminó con Malvinas colándose en la agenda. Kast quiere llevarse bien con Londres sin romper con Milei, por una parte, mientras intenta descongelar los vínculos con Bolivia y Venezuela. Hay avances en acuerdos comerciales, acercamientos regionales y consulados reabriendo, pero el desafío de Cancillería es convertir todas esas buenas intenciones en resultados concretos. La diplomacia, como se sabe, también tiene letra chica.

El Ministerio de Hacienda, por otro lado, acaba de comprobar que, a los gobernadores aquejados por los recortes del Presupuesto 2027, ahora se suma un grupo importante de alcaldes. Mientras Carla Amtmann exige negociar en serio, el alcalde de Coyhaique alerta sobre el tijeretazo a Senapred. En regiones y municipios, ya no están tan de acuerdo en hacerle otro agujero al cinturón.

Hugo Herrera encendió las alarmas sobre la retórica nacionalista de Javier Milei.Argentina está construyendo un enemigo, sostuvo, y Chile podría entrar en el cuadro. El académico calificó de “pornografía bélica” la exhibición de los F-16 y advirtió sobre las tensiones por las Malvinas, el comercio chileno con el archipiélago y las pretensiones argentinas de soberanía marítima. La inquietud de fondo es que la épica militar trasandina termine buscando nuevos horizontes, con Chile apenas a la vuelta de la esquina.

En medio de todo aquello que sacude la agenda nacional, el mundo y, particularmente, América Latina e Iberoamérica, al incluir a España, viven momentos trascendentales para su futuro político. La elección de este domingo en Brasil será clave para determinar si la ultraderecha amplía su influencia en el continente americano con un triunfo de Flávio Bolsonaro o si Lula consigue frenar su avance. Muy atentos estarán en España, donde Vox, en alianza con el PP, busca arrebatarle el Gobierno al PSOE, y en Estados Unidos, donde las elecciones de medio término se perfilan como la madre de todas las batallas para fortalecer los contrapesos al poder de Donald Trump.

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Brasil, España y Estados Unidos: tres urnas que pueden frenar a la ultraderecha

El avance de la ultraderecha afronta tres pruebas electorales que pueden alterar su proyección internacional: la segunda vuelta brasileña del 25 de octubre, las elecciones estadounidenses de medio término del 3 de noviembre y las generales españolas del 29 de noviembre.

Sus resultados podrían abrir un espacio para contener ese impulso: Lula impediría el regreso del bolsonarismo al Ejecutivo; una mayoría progresista española cerraría el paso a una alianza entre PP y Vox; y un Congreso demócrata levantaría contrapesos frente a Donald Trump. Son escenarios posibles, todavía sujetos a disputas abiertas y con consecuencias institucionales diferentes.

Brasil resolverá primero este domingo. Flávio Bolsonaro terminó la primera vuelta por delante de Lula, pero los últimos sondeos muestran una competencia estrecha: Ipespe/Abrapel registra un 50,5% frente a un 49,5% de los votos válidos. Una victoria del presidente sería una remontada significativa,aunque las encuestas impiden calificarla de impensable. Su alcance excedería la continuidad del Partido de los Trabajadores: demostraría que el bolsonarismo puede volver a ser derrotado, incluso tras renovar su candidatura.

Para América Latina, permitiría mantener a Brasil como contrapeso político al eje Trump-Milei; el triunfo de Flávio, en cambio, daría a ese espacio una plataforma de poder de enorme peso regional.

En España, la posibilidad de frenar a la derecha enfrenta obstáculos considerables.El promedio de RTVE proyecta 200 diputados para PP y Vox, mientras la fragmentación de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE amenaza su representación. En ese escenario irrumpió Milei, quien llamó a Sánchez “impresentable dictador” y pidió sacar a los socialistas “a patadas”, provocando el “bochorno mundial” en una condena diplomática. La visita expuso la dimensión internacional de la confrontación y ofreció al progresismo una imagen con la cual movilizar a sus electores. Sin embargo, convertir el rechazo a esos discursos en continuidad de gobierno exige recomponer apoyos y sumar escaños: la indignación, por sí sola, no constituye una mayoría parlamentaria.

En Estados Unidos, la oportunidad adopta otra forma con repercusiones aun más extensas. Reuters/Ipsos sitúa la aprobación de Trump en el 31% y entrega ventaja a los demócratas en la preferencia nacional para el Congreso, aunque esa medición no determina los resultados por distrito y estado. Una derrota republicana debilitaría políticamente al mandatario y reforzaría la fiscalización de su administración; perder también el Senado dificultaría sus nombramientos. Trump conservaría, sin embargo, la presidencia, el veto y amplias facultades ejecutivas. El efecto internacional sería relevante: el principal referente de esta corriente podría afrontar mayores límites internos y tendría más dificultades para presentar su proyecto como una fuerza electoral incontenible.

La conexión entre las tres elecciones reside en su capacidad para disputar esa sensación de inevitabilidad.

Una secuencia favorable a Lula, al progresismo español y a los demócratas estadounidenses mostraría que la expansión de la derecha radical encuentra resistencias y puede sufrir derrotas.

Pero tampoco equivaldría, automáticamente, al nacimiento de un nuevo ciclo progresista: en Brasil y España se examina la continuidad de gobiernos de izquierda; en Estados Unidos, el desgaste de una administración de signo contrario. Para transformar una eventual contención electoral en una alternativa duradera, sus adversarios deberán ofrecer respuestas al malestar cotidiano y reconstruir confianza.

Las urnas pueden abrir esa oportunidad; sostenerla requerirá capacidad de gobierno, acuerdos y resultados.

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Gonzalo Arenas llega con santos en la corte a la vocería

“Haz lo que tú sabes hacer”, esa dicen que fue la instrucción del Presidente José Antonio Kast al nuevo subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas, en su primer día de trabajo en La Moneda. La frase puede sonar muy general, pero quienes conocen a ambos saben que responde a un conocimiento mutuo forjado hace muchos años. “Arenas es hombre de Kast, de eso no hay duda”, dice una fuente que trabajó de asesor en el Congreso.

Tras el paso de Pablo Longueira al Senado, fue José Antonio Kast quien recibió a la camada de jóvenes parlamentarios de la UDI en la Cámara de Diputados, entre ellos, a Marcelo Forni, Marcela Cubillos y el propio Arenas, entonces parlamentario por La Araucanía, quien se transformaría con el tiempo en una suerte de escudero de Kast en temas valóricos y promotor de su candidatura a la presidencia del partido.

Más que fichar un rostro, La Moneda buscó esta vez recuperar la confianza extraviada. Arenas es un político con un vínculo probado en años de pasillos, votaciones y también derrotas internas. Y no solo ha sido aliado de Kast, sino también muy cercano al biministro Claudio Alvarado, con quien trabajó como asesor en Segpres y en Interior durante el segundo mandato de Sebastián Piñera.

Aunque jugar de memoria no es fácil –se requiere mucha sintonía fina–, la idea de tener a Arenas como vocero no es antojadiza, tras largos meses de críticas al diseño comunicacional del Gobierno y la estrepitosa salida de Mara Sedini. El cambio busca dar más peso político a las vocerías, claridad en la transmisión de argumentos y orden al relato oficialista, que ha brillado por su ausencia.

Arenas llega con un estilo frontal, vehemente, a ratos destemplado. En 2009, durante una interpelación a Edmundo Pérez Yoma, lanzó documentos hacia el entonces ministro del Interior y la sesión debió suspenderse; años más tarde acumuló controversias por declaraciones sobre jueces y por respaldar un video de marinos con cantos xenófobos. “Quieren que canten la ronda de San Miguel”, espetó aquella vez quien también fuera estudiante de la Escuela Militar.

La pregunta que se instala entonces es de perogrullo: ¿lo traicionará esa vehemencia o es justo lo que el Gobierno necesita en este momento?Mientras algunos señalan que el estilo provocador evocaría al exvocero de Milei, Manuel Adorni, otros aseguran que hace poco reconoció públicamente que se arrepiente de algunos exabruptos. La franqueza puede ser una virtud, dicen, pero en política no siempre es bienvenida.

Quienes conocen a Arenas, valoran también sus capacidades. Dicen que cuando el financiamiento irregular de la política tocó a la UDI, fue uno de los primeros en plantear discrepancias con la conducción del partido, y que su llegada al Gobierno viene a equilibrar un déficit político que se intentó soslayar en un comienzo con nuevos rostros. “Hoy vuelve a valorarse la experiencia”, dice una fuente de la colectividad de calle Suecia.

El círculo de poder de Arenas se cierra con el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, con quien profundizó su relación mientras compartían cargos en la Universidad San Sebastián. Por trayectoria, el nuevo subsecretario de la Segegob no se queda atrás, pero si su vehemencia se antepone a la conducción requerida, la intensidad puede convertirse en un problema. Por ahora, sabemos que tiene santos en la corte. Aunque no todos le prenden velas.

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Pedro Araya, ¿el voto 27 de La Moneda en el Senado?

El Socialismo Democrático quiso ordenar la casa y el tiro podría salirle por la culata. Sacó a Pedro Araya (PPD) de la Comisión de Constitución, puso a Vlado Mirosevic (PL) y recuperó una mayoría de 3-2 que tenía en el papel, pero no siempre en las votaciones. Hasta ahí, negocio redondo. El problema es que a Araya le quitaron la comisión, no su voto en el Senado. Y en La Moneda ya sacan la calculadora.

El enojo socialista tenía antecedentes concretos:

Licencias médicas: Araya hizo mayoría con Arturo Squella (Republicano) y Andrés Longton (RN) al considerar constitucionales normas que contemplaban dos días sin subsidio, mientras Paulina Vodanovic (PS) y Claudia Pascual (PC) las objetaron.

Araya hizo mayoría con Arturo Squella (Republicano) y Andrés Longton (RN) al considerar constitucionales normas que contemplaban dos días sin subsidio, mientras Paulina Vodanovic (PS) y Claudia Pascual (PC) las objetaron. Corte Suprema: coincidió con ambos oficialistas en el informe favorable a la nominación de Marisol Rojas Moya, cuestionada por sus criterios en causas de derechos humanos. Las dos senadoras se abstuvieron.

coincidió con ambos oficialistas en el informe favorable a la nominación de Marisol Rojas Moya, cuestionada por sus criterios en causas de derechos humanos. Las dos senadoras se abstuvieron. Seguridad: la gota que rebalsó el vaso fue la reforma constitucional que negoció con parlamentarios de derecha y otros sectores, y que terminó respaldando el Gobierno de Kast.

Para el PS, el problema no era simplemente conversar con la derecha, sino negociar sin representar al bloque y terminar entregando al oficialismo una mayoría que la oposición tenía asegurada en el papel.

Pero el castigo puede tener efecto búmeran. Araya, que ya ha acompañado al oficialismo en votaciones económicas y de seguridad, acusó una “traición”, habló de “socialismo autoritario” y dejó en suspenso su respaldo a Alfonso de Urresti (PS) para presidir el Senado en 2027.

Y no se quedó ahí. En entrevista con Ex-Ante, el senador advirtió que su salida envía una señal de sanción para quienes se aparten de la línea opositora y aseguró que la decisión perjudica al propio Socialismo Democrático. No ha anunciado una vendetta, pero tampoco piensa dejar de negociar con La Moneda. Por el contrario, dejó claro que no renunciará a su independencia de criterio y sigue evaluando las consecuencias políticas de su remoción.

Kast no perdió tiempo: salió a defenderlo y cuestionó que se sancione a quienes buscan acuerdos. De hecho, en Palacio ya miran la posibilidad de sumar un eventual “voto 27”, mientras el PDG también ha puesto sus ojos en el senador. Eso sí, Araya no ha comprometido su respaldo permanente al Gobierno ni anunciado su salida del PPD.

El enredo obligó a Vodanovic a llegar hasta la sede del PPD para pedir que “cesen las hostilidades”. Todo esto mientras Bachelet intenta unir a la oposición y Boric llama a convencer a quienes piensan distinto.

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Malvinas irrumpe en gira del canciller y Chile acumula cuentas en el vecindario

La primera gira oficial del canciller Francisco Pérez Mackenna por Londres y Bruselasdebía ser una vitrina para las ambiciones económicas de Chile. Había cobre, litio, inversiones y acuerdos comerciales sobre la mesa, pero las Malvinas irrumpieron en la agenda y recordaron que la política exterior no es una feria donde todos los socios compran lo mismo sin hacer preguntas.

En el Edificio Carrera apuntan a estrechar relaciones con el Reino Unido, mantener una relación funcional con Argentina y abrir oportunidades en Europa. Al mismo tiempo, intentan recomponer sus lazos con Bolivia y Venezuela. El balance revela una estrategia de avances parciales, y que todavía falta demostrar cuánto se traducirá en resultados visibles. Veamos:

Malvinas. Seis días antes de la llegada del canciller a Londres, el Gobierno británico anunció medidas para proteger a empresas vinculadas con las Falkland/Malvinas frente a eventuales sanciones argentinas. También surgieron propuestas conservadoras para bloquear el ingreso de Argentina al CPTPP. El contexto difícilmente podía ser más incómodo para Santiago. O si era parte del plan, no quedó totalmente claro.

En septiembre, el Presidente Kast había ratificado junto a Javier Milei el apoyo chileno a los derechos de soberanía argentinos. Sin embargo, la relación con Londres ofrece oportunidades económicas y estratégicas. En medio de ambas prioridades aparece el Danstar, buque chileno que conecta Punta Arenas con Puerto Stanley y cuyas operaciones rechaza Buenos Aires por el temor a que apoyen proyectos petroleros como Sea Lion.

Cancillería no precisó si Malvinas fue tratado en las reuniones de Pérez Mackenna con el canciller británico Ed Miliband o con Tom Tugendhat. Creer que el tema se haya omitido sería una ingenuidad, pero la ausencia de detalles dificulta evaluar cómo gestionó Santiago una controversia sensible para su relación con Buenos Aires.

Europa. En Londres, Pérez Mackenna y Ed Miliband, secretario de Estado para Relaciones Exteriores, evaluaron elevar la relación bilateral a una asociación estratégica. En la Bolsa de Metales, junto al biministro Daniel Mas, la delegación promovió a Chile como proveedor de cobre y litio.

La apuesta tiene sentido. La competencia por minerales críticos abre oportunidades para un país que busca atraer inversiones y consolidarse como proveedor confiable. Pero promocionarse como socio estratégico no equivale a garantizar capital , mejores condiciones comerciales o mayor valor agregado para la economía chilena.

, mejores condiciones comerciales o mayor valor agregado para la economía chilena. En Bruselas, el Gobierno impulsó la ratificación del Acuerdo Marco Avanzado de 2023. La Unión Europea es el principal inversionista extranjero directo en Chile, con US$ 67.247 millones, pero la entrada en vigor plena del acuerdo requiere la aprobación de los 27 Parlamentos europeos. Según los antecedentes de la gira, 18 ya lo aprobaron y nueve siguen pendientes. Su componente comercial funciona provisionalmente desde febrero de 2025.

Bolivia. El viernes 16 de octubre, antes del viaje europeo, Kast visitó La Paz y se reunió con el presidente Rodrigo Paz. Ambos acordaron modernizar el ACE-22 y avanzar en integración comercial, energética, digital y fronteriza.

Hay razones para el acercamiento: comercio, conectividad y energía, pero advierten no confundir pragmatismo con reconciliación. Las relaciones diplomáticas a nivel de embajadores siguen suspendidas desde 1978. Además, Paz reiteró la demanda marítima boliviana, que continúa condicionando la normalización integral.

Venezuela. El lunes 19 de octubre comenzó la reanudación parcial de las operaciones consulares chilenas en Caracas y Puerto Ordaz, centrada en la entrega de documentación pendiente y la habilitación de citas desde el 26 de octubre. Es un avance concreto para ciudadanos que necesitan documentos y servicios institucionales. Pero una oficina consular abierta no significa que las relaciones políticas estén recompuestas.

Siguen pendientes la plena normalización diplomática, la restitución de los canales políticos de alto nivel y una coordinación migratoria más amplia. La reapertura demuestra que es posible resolver necesidades específicas; no demuestra que hayan desaparecido las diferencias que deterioraron la relación.

La distinción importa. Recuperar servicios consulares es una decisión operativa; reconstruir una relación bilateral exige canales estables, coordinación y voluntad política sostenida. La diplomacia puede recuperar funciones antes que confianza, pero no debería confundir ambas cosas.

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Alcaldes se suman a la arremetida contra los recortes de Hacienda

Sigue la discusión por el Presupuesto 2027 y con ello los nudos políticos que han gatillado los recortes de Hacienda en partidas clave para las regiones y los municipios.

A la arremetida de los gobernadores, ahora se suman los jefes comunales.

La molestia es transversal. Esta semana, la alcaldesa de Valdivia y secretaria general de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carla Amtmann (FA), emplazó al Gobierno a abrir una negociación formal sobre las partidas cuestionadas.

“Dijimos: ojo, aquí hay un presupuesto que disminuye los recursos del municipalismo. Hay un patrón, esto no es un caso puntual”, sostuvo, apuntando a un “debilitamiento presupuestario a las regiones y a los municipios que le va a hacer mal al país”.

Aunque ya existen conversaciones entre la AChM y el Ejecutivo, todavía no se concreta una reunión formal. El punto de fondo, advierten, no es solo ser escuchados, sino conseguir modificaciones efectivas a la propuesta de Hacienda.

En un comunicado emitido esta semana, la asociación cuestionó la incertidumbre en materias como el financiamiento de la salud primaria municipal, la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, la nueva Ley de Seguridad y la Ley REP, entre otros temas. Además de menores recursos para la Subdere y los gobiernos regionales.

La advertencia suma una dimensión especialmente sensible para el Ejecutivo: la capacidad de respuesta frente a emergencias. El alcalde de Coyhaique y presidente de la Comisión de Gestión de Riesgo de Desastres de AChM, Carlos Gatica, advirtió que la reducción de recursos limita la capacidad de las instituciones para responder.

Gatica cuestionó el recorte en el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres de Senapred, lo que –a su juicio– genera desprotección y expone a las comunidades a mayores niveles de riesgo.

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El enemigo que se fabrica Argentina

En el contexto de lanzamiento de su último libro, El orden antes de la norma. La filosofía jurídico-hermenéutica de Carl Schmitt(Editorial Comares), el profesor de la Universidad Diego Portales y columnista de El Mostrador, Hugo Herrera, explicó en una entrevista en CNN Chile lo que a su juicio está sucediendo con Argentina.

El factor Milei. Junto con coincidir con Iván Poduje respecto del estado mental del presidente Javier Milei, de quien dijo “es de locos como actúa en política”, aseveró que “los argentinos están construyendo un enemigo”.

Los F-16. A ese respecto, citó como antecedentes “Chile con esta idea de que va a comerciar con las Malvinas” y “Chile con sus F-16”, a lo que se oponen “los argentinos con esta idea de que la soberanía va desde casi poco menos de Ushuaia hacia el infinito”.

Porno de guerra. En ese sentido, agregó que la forma en que han mostrado los aviones F-16 que han comprado es “pornografía bélica” y que “si no moderan el discurso… con Argentina vamos a tener eventualmente tensiones que se van a acentuar. Menos mal, el problema no es solo Chile, sino que el primer problema siempre van a ser las Malvinas”, indicó, en relación con el archipiélago de las Falkland, como denominan las islas los británicos.

¿Y después qué? Sin embargo, recordó que “como Galtieri lo planteaba, después de las Malvinas, ¿qué es lo que viene? La construcción de la tesis de la plataforma continental que pasa por encima nuestro para proyectar Argentina hacia las Malvinas y eso coincide con una tensión interna que afecta al Gobierno de Milei, y a partir de la cual, pese a su amistad con Kast, pese a todo lo demás, está construyéndose un grupito de enemigos en su propia cotidianidad política”.

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