El who is who de los dueños de las siete AFP que operan en Chile

Detrás de las millonarias pérdidas de los fondos D y E de las AFP, producto de las operaciones en el mercado de los swaps en Estados Unidos, existen grandes capitales que, en su mayoría, son estadounidenses, los que aparecen de la mano de tres empresas gestoras de inversiones que se repiten: BlackRock, Vanguard y State Street, las cuales invierten por cuenta de terceros. Otra AFP es manejada desde Colombia y otra desde Italia.

Solo dos AFP son controladas únicamente por chilenos. En uno de estos casos, por el empresario y dueño de Sonda, Andrés Navarro, y en el otro, por Ignacio Álvarez, exgerente de Cuprum, casado con una de las hijas de José Said Saffie, familia controladora de Parque Arauco y otras empresas relevantes.

El tema de quiénes son al final los dueños de estas administradoras importa, porque las siete AFP manejan fondos por US $250.554 millones, lo que equivale al 65,9% del PIB de Chile y, al final de cuentas, son empresas privadas, pero proveen un servicio público, y como accionistas de las principales compañías chilenas abiertas en bolsa, eligen directorios cuyos integrantes tienen una participación muy relevante en parte importante de la economía del país.

Habitat

Está controlada en partes iguales (40,29 % cada una) por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), a través de Inversiones Previsionales Dos SpA, que es a su vez operada por Inversiones La Construcción SA, y la multinacional estadounidense Prudential Financial, que en Chile opera por medio de Inversiones Previsionales Chile SpA, según información de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Otros accionistas son Inversiones Unión Española SpA (con un 3,70 %), BCI C, Banchile corredores de bolsa, Banco Santander, Larraín Vial SA corredores de Bolsa, Itaú corredora de Bolsa y BTG Pactual, entre otras empresas que invierten dineros de terceros y que poseen participaciones que van desde el 1,79% al 0,83%.

La CChC tiene como presidente de su directorio a Raimundo Rencoret Ríos, dueño de la constructora Rencoret. Es, asimismo, miembro del directorio de la Mutual de Seguridad.

La vicepresidenta es Helen Martin Urrutia, dueña de la inmobiliaria Domus. Fue presidenta de la CChC en Concepción. Otro vicepresidente es Cristóbal Paúl Pérez, socio de la empresa Quilín, que se dedica a la infraestructura vial. El past president es Alfredo Echavarría Figueroa, director de Desarrollos Constructivos Axis y actualmente vicepresidente de la Cámara de la Producción y el Comercio (CPC), donde asumió en dicho rol luego de que el anterior vicepresidente, Daniel Mas, fuera designado como biministro de Economía y Minería, rol desde el cual, la semana pasada, culpó al gobierno anterior del descalabro de las AFP.

El vicepresidente social es Francisco Costabal González, hermano de Felipe Costabal González, más conocido como “El Yeti”, actual jefe de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda (Secom) y quien actualmente es investigado por sus relaciones con “el rey de los trolls”, Fernando Cerimedo.

Prudential, a su vez, es una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Sus tres principales inversionistas por cuenta de terceros son The Vanguard Group Inc., BlackRock Institucional Trust Company y State Street Investment Management.

El primero, Vanguard, es un fondo de inversiones que no cotiza en bolsa y que se estima que maneja dineros del orden de 12,8 trillones de dólares.

Su CEO es Salim Ramji. En 2025, la SEC estadounidense (equivalente a la CMF) sancionó a Vanguard con 106 millones de dólares, por distribuir información engañosa acerca de sus ganancias de capital.

En Texas, en tanto, Vanguard fue acusada por el fiscal Ken Paxton de coludirse con otras dos empresas (BlackRock y State Street) para manipular los precios del mercado de la energía, con el fin de limitar la producción de carbón, caso que se resolvió con el pago de una multa de 29.5 millones de dólares.

Si bien Ramji no milita en partidos, en el mismo mes calificó como “un concepto fabuloso” una idea lanzada por el presidente Trump relativa a entregar mil dólares a cada niño para que invierta a futuro.

State Street maneja fondos por la mitad del monto anterior: 6,3 trillones de dólares y, a diferencia de la anterior, cotiza en la Bolsa de Nueva York. Su CEO es Ronald P. O’Hanley, quien ha criticado públicamente a Donald Trump por sus políticas en materia de migración.

BlackRock, a su vez, administra fondos del orden de 15,5 trillones de dólares. Uno de sus principales accionistas (con un 1% de la propiedad) es su CEO y fundador, Larry Fink, quien, si bien ha criticado algunas políticas implementadas por Donald Trump (parte de cuyo patrimonio ha sido administrado por BlackRock), ha sido muy criticado por haberse “adaptado” al segundo mandato del presidente invirtiendo, por ejemplo, en combustibles fósiles.

Provida

Esta empresa pertenece en su mayoría a la compañía estadounidense de seguros MetLife, la mayor empresa del rubro en el mundo. En Chile, opera por medio de tres empresas de responsabilidad limitada: MetLife Holdco dos, Inversiones MetLife Holdco tres y MetLife Chile Inversiones.

Las dos primeras poseen, cada una, el 42,38 % de la propiedad, y la tercera, un 10,9%. Luego aparecen varios bancos y corredores de bolsa, con participaciones inferiores al 5%, correspondientes a dineros de inversionistas particulares.

Fundada en 1863, MetLife cotiza en la Bolsa de Nueva York desde hace 26 años y dentro de sus principales inversionistas se cuentan MetLife Policyholder Trust (con un 16,1%), que es un fideicomiso integrado por los antiguos asegurados de la compañía, y fondos que administran el dinero de terceros: BlackRock, con un 8,1%; Dodge & Cox, empresa de fondos mutuos de Estados Unidos, con 7,6%; State Street, con un 3,9%, y The Vanguard Group, con un 6,1% y un 4.73% adicional por medio de Vanguard Portfolio Management; es decir, un 10.79% del total.

En otras palabras, nuevamente aparecen al final de la escena las mismas tres empresas: BlackRock, Vanguard y State Street.

El CEO de MetLife es Michel Khalaf, quien es identificado como alguien cercano al progresismo estadounidense.

Cuprum

La AFP formada inicialmente al alero del gremio de los supervisores de Codelco hoy es propiedad de Principal Financial Group, que posee el 97,9 % de la compañía, luego de lo cual vienen, nuevamente, los montos administrados por bancos y corredores de bolsa, aunque también conserva un porcentaje menor (0,07 %) la Asociación Gremial Nacional de Supervisores del Cobre, así como dos particulares: Patricio Esteban Aguirre Caimanque y Alberto Rojas Fuentes (0,04 %).

En cuanto a su propiedad, nuevamente aparecen viejos conocidos, pues el principal accionista individual de Principal, siempre actuando a nombre de terceros, es BlackRock, con un 9,35%, aunque Vanguard suma un 12,08 %, pues está presente por medio de dos compañías: Vanguard Capital Management, que controla el 6,82%, y Vanguard Portfolio Management, con un 5,26%. A su vez, State Street posee el 5,79%.

Principal ha enfrentado varias acusaciones en Estados Unidos, incluyendo una polémica relativa a las comisiones que la misma empresa cobraba a sus empleados jubilados que invertían en fondos previsionales, en 2015. El 22 de septiembre recién pasado fue objeto de una demanda colectiva en Chicago, por parte de exempleados que la acusan de malos manejos precisamente con las inversiones que se realizan con los fondos de jubilación de ellos, los cuales se invierten “casi exclusivamente” en los fondos de la misma empresa.

Otro inversionista importante es Nissay Asset Management, con 8,48% de la participación. Se trata de una empresa japonesa, filial de Nippon Life Insurance Company.

Capital

Actualmente, el 99,71 % de las acciones de esta AFP son propiedad de Sura Asset Management Chile SA, filial del grupo financiero colombiano Grupo SURA (cuyo nombre completo es Grupo de Inversiones Suramericana SA). Se trata de un gigante que tiene activos por 24 mil millones de dólares y que administra 217 mil millones de dólares para sus clientes.

PlanVital

Esta AFP es controlada por el grupo asegurador italiano Assicurazioni Generali a través de Asesoría e inversiones Los Olmos SpA (con un 86,11 %). También participan de la empresa Inversiones Las Gaviotas SpA (8,21 %) e Inversiones Soria SpA (2,28 %), entre las principales.

Cabe recordar que hasta 2021 una de las compañías con las cuales Generali operaba la AFP era Inversiones Atacama, la cual tenía domicilio en el paraíso fiscal de las islas Vírgenes Británicas, siendo finalmente absorbida por Los Olmos, luego de que se destapara el caso de los Pandora papers.

Generali está conformada societariamente por distintas empresas: Monte dei Paschi (13,35 %), Grupo Del Vecchio (10,15 %), UniCredit(9,05 %), Grupo Caltagirone (6,32 %) y Benetton (4,91 %), entre los principales.

Si se busca quiénes invierten en estos grupos, de nuevo BlackRock aparece en distintos porcentajes en dos de ellas: en el caso de Monte dei Paschi, posee el 4,66 % y en el de UniCredit el 7,62 %.

Generali ha sido objeto de una serie de polémicas, entre ellas una relativa a la multa que le cursó el Departamento del Tesoro de EEUU a través de su oficina OFAC, por no respetar en múltiples ocasiones las sanciones comerciales contra Cuba.

Las Gaviotas, en tanto, es una empresa propiedad de los hermanos Vicuña Fernández (Macarena, María José, Nicolás y José Tomás, hijos de Gloria Fernández León), mientras que Soria SpA es una empresa formada por 22 accionistas, con domicilio en Viña del Mar.

Modelo

Es controlada por las empresas Inversiones Atlántico, Inversiones Atlántico A, Inversiones Atlántico B e Inversiones Cerro Valle Paraíso, todas propiedad del empresario Andrés Navarro Hauessler y algunos miembros de su familia, los que también aparecen como accionistas individuales en el listado de los controladores de esta empresa, según la CMF.

Muy cercano a Sebastián Piñera —con quien incluso se quedaron en panne de bencina en la Región de Los Lagos, cuando viajaban hacia Santiago en un helicóptero tripulado por ambos—, fue sancionado en 2022 por la CMF por uso de información privilegiada, al comprar acciones de Sonda mediante Inversiones Santa Isabel, en circunstancias en que, según la CMF, debió haberse abstenido de ello. Navarro acató la sanción, indicando por medio de su defensa que se trató de un error administrativo e involuntario.

Uno

La AFP Uno, en tanto, es controlada por el exgerente de Cuprum, Ignacio Álvarez Avendaño, por medio de Tanza SpA, donde comparte propiedad con su esposa, Isabel Margarita Said Somavía, hija de quien fuera controlador del Parque Arauco y Embotelladora Andina, José Said Saffie, ya fallecido. Además, su hermano Juan Antonio Álvarez Avendaño (quien falleció en 2022), también formaba parte de Tanza y era casado con la otra hermana de Isabel Margarita, Constanza Said Somavía.

Tanza es dueña del 33,98 % de la AFP, seguida por Inversiones Delfín Cuatro SpA, con un 9,9 %, que es propiedad de Isabel Said Somarriva. El tercer mayor accionista es Inversiones Amal Limitada, con un 7,8 %, la que es manejada en un 65,61 % por José Pedro Donoso Pinto, quien fue director de Mall Plaza, por medio de Inversiones Amal (es decir, de la competencia de Parque Arauco).