Comité de ministros revisa reclamaciones contra Puerto Exterior San Antonio

Este lunes 26 de octubre, el Comité de Ministros revisará las reclamaciones presentadas contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Puerto Exterior de San Antonio, aprobada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso en mayo pasado. La iniciativa de la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) será uno de los dos proyectos incluidos en la decimocuarta sesión ordinaria del organismo, además del Parque Eólico Los Portones de Engie Energía Chile en la Región de Los Lagos.

El Puerto Exterior contempla una inversión público-privada de US$4.450 millones y busca ampliar la capacidad del principal terminal portuario del país. Considera la construcción de dos terminales de 1.730 metros cada uno, un molo de abrigo de aproximadamente 4 kilómetros, dragados, explanadas y nuevos accesos ferroviarios y viales. Con su desarrollo completo, el sistema portuario de San Antonio triplicaría su capacidad y pasaría a transportar 6 millones de TEU al año, equivalentes a unos 60 millones de toneladas.

Después que se aprobara su RCA, se presentaron 24 reclamaciones, provenientes de organizaciones y también del propio titular, que solicitó modificar algunas de las condiciones incorporadas en el permiso, entre ellas, exigencias adicionales a su diseño de pasarelas sobre el humedal urbano Sistema de Lagunas de Llolleo “Ojos de Mar”. El reclamo de Greenpeace también se refirió, en parte, a este punto, al cuestionar que faltó una evaluación integrada de los posibles efectos indirectos que tendría la modificación de la dinámica litoral sobre el humedal.

Este sistema de lagunas fue recientemente foco de controversia, luego que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, cuestionara la tramitación ambiental de grandes proyectos y utilizara el caso de San Antonio como ejemplo. Durante el ciclo “Conoce a tu ministro”, organizado por ICARE, sostuvo que en el lugar existen “dos pozas de agua que parecen urinarios” y afirmó que “los ambientalistas consideraron que eran espejos de agua con no sé qué huifa y pararon el proyecto”.

Las declaraciones generaron críticas en San Antonio. La concejala Sofía Contreras (IND/Igualdad) declaró que el ministro fue “despectivo” al referirse como “urinarios” al sistema de lagunas de Llolleo y señaló que sus palabras desconocen el valor ambiental de los humedales. También aseguró que la expansión portuaria no supone suficientes beneficios urbanos para la comuna.