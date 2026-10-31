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Grupos ecologistas marchan en contra de agenda ambiental del Gobierno y reactivan alerta por Dominga PAÍS Créditos imagen: Lukas Solis/Agencia Uno

Grupos ecologistas marchan en contra de agenda ambiental del Gobierno y reactivan alerta por Dominga

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EFE
Por : EFE Agencia de noticias en español
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Las agrupaciones sociales y medioambientales pusieron el foco en que, tras el cambio de estrategia de Andes Iron (que pasó de disputar judicialmente la tramitación del proyecto minero a apostar por el comité de ministros), la protección la fauna local “nunca antes había estado tan en riesgo”.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Organizaciones ecologistas y socioambientales marcharon en Santiago y otras ciudades del país para rechazar la inminente aprobación del proyecto minero Dominga y cuestionar la política medioambiental del Gobierno de José Antonio Kast. La iniciativa contempla extraer hierro y cobre, construir un megapuerto y habilitar ductos en el archipiélago de Humboldt, hábitat del 80 % de la población del Pingüino de Humboldt. La convocatoria, liderada por Greenpeace y otras treinta organizaciones, también exigió reingresar 34 decretos ambientales retirados por la administración en marzo.
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Organizaciones ecologistas y socioambientales marcharon este sábado en Santiago y diversas ciudades del país contra la inminente aprobación del proyecto minero Dominga y la política medioambiental del Gobierno de José Antonio Kast. Bajo el lema “No a Dominga“, los manifestantes llegaron hasta La Moneda para exigir que se frene la iniciativa que amenaza al archipiélago de Humboldt, uno de los ecosistemas marinos más biodiversos del planeta.

Se trata de un proyecto para la extracción de hierro y cobre, así como la construcción de un megapuerto y ductos subterráneos en un espacio donde habita un 80 % de la población del Pingüino de Humboldt —en peligro de extinción— entre otros cientos de especies, y que durante 13 años ha sido frenado.

La movilización congregó a activistas de diecisiete ciudades liderados por Greenpeace y otras treinta organizaciones entre las cuales se encuentra No Más Zonas de Sacrificio. “Nunca antes había estado tan en riesgo el archipiélago de Humboldt como por este proyecto”, advirtió a EFE Roxana Núñez, abogada y vocera de Greenpeace Chile.

Distintas organizaciones ecologistas convocan a una marcha en rechazo a las nulas políticas medioambientales del actual gobierno de José Antonio Kast | Créditos imagen: Lukas Solís/Agencia Uno

La portavoz de la ONG explicó que la iniciativa minera ha recibido la negativa de distintos gobiernos en Chile porque “es incompatible con la continuidad de este ecosistema único en el mundo”.

“Existe una inminente aprobación, a raíz de que la empresa [Andes Iron] decidió no escuchar a la justicia y apostar todo lo que tenía a su última instancia en el comité de ministros del Gobierno del Presidente José Antonio Kast“, añadió Núñez.

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A esta urgencia se une el reclamo por 43 decretos ambientales listos para convertirse en ley y que retiró a inicios de marzo la actual administración, que hasta la fecha mantiene 34 —entre ellos uno que declara al Pingüino de Humboldt como monumento natural— sin reingreso para su tramitación. “Por eso estamos luchando, para que se vuelvan a tomar en cuenta todos esos decretos, que los sacaron a favor de ellos para la gente que tiene más plata, eso está claro”, comentó Jaqueline Figueroa, pensionada que acudió a la convocatoria.

Para Cristóbal Sepúlveda, de la Organización No Más Zonas de Sacrificio es importante “hacerle frente a la regresión, al negacionismo climático y a las políticas del Gobierno que atentan directamente en contra de los derechos de la naturaleza, de los derechos humanos y que están siendo un peligro y una amenaza para toda la población de nuestro país”, manifestó a EFE.

Distintas organizaciones ecologistas convocan a una marcha en rechazo a las nulas políticas medioambientales del actual gobierno de José Antonio Kast | Créditos imagen: Lukas Solís/Agencia Uno

“Estamos viendo cuáles son las consecuencias de los desastres climáticos y necesitamos políticas de prevención, de preparación y de mitigación para eso”, agregó Sepúlveda. El panorama, sin embargo, apunta a un presupuesto gubernamental, hoy en tramitación en el Congreso, que para el próximo año contempla severas reducciones y recortes en áreas clave del medioambiente como el cambio climático, que recibirá un 59 % menos de fondos.

“Esperamos que la evidencia gráfica de estos desastres ambientales, de los aluviones, el aumento de las temperaturas, le empiezan a demostrar a la clase política que estamos perdiendo tiempo y tenemos que empezar a generar desde ya estas políticas”, apostilló Sepúlveda.

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