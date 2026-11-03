Futbolista español Jesús de Miguel muere tras chocar con portero rival en pleno partido

El delantero español del Tenerife Jesús de Miguel falleció este martes a los 30 años luego de chocar con un rival y sufrir un paro cardíaco en pleno partido entre su equipo y el Andorra, en la Segunda División de ese país.

“Rotos ‌de dolor, con un ​nudo en la ​garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda”, ​dijo su club en un comunicado en X. “No hay ⁠palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue ‌este sentimiento repleto de tristeza”.

De Miguel, nueve de área, fue a disputar un balón al centro del campo con el portero del Andorra, Jesús Owono, en los descuentos del segundo tiempo. El golero ecuatoguineano salió precipitadamente de su área y le dio un rodillazo en el pecho al delantero. La gravedad del golpe le provocó un paro cardiorrespiratorio a “Demi”, del cual pudo ser reanimado, pero falleció en horas de la mañana de este martes, indicaron medios españoles.

El partido, que iba 2-2, se suspendió y Owono terminó expulsado por “impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa”, según se escribió en el informe arbitral. Lo mínimo que enfrentaría como sanción es de cuatro partidos, pero considerando lo excepcional del caso es probable que sean más.

Jesús de Miguel era originario de Madrid y debutó en el fútbol en 2015 bajo la reserva del Leganés. Luego de un amplio periplo por las categorías amateur del balompié hispánico, debutó en el profesionalismo en el 2024 bajo la camiseta del Castellón. En 2025, había fichado por el Tenerife, que recién había descendido a Tercera División, y logró anotar 11 goles en la temporada que los retornó a Segunda.

A raíz del fallecimiento, la Real Federación Española de Fútbol suspendió los partidos de la Copa del Rey y la Copa de la Reina que se jugarían este martes.