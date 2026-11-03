Trump teme un duro revés electoral mientras demócratas confían en recuperar el control del Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta con incertidumbre las elecciones legislativas de este martes 3 de noviembre. Aunque mantiene la esperanza de que las encuestas estén equivocadas y su partido obtenga mejores resultados de los previstos, también ha reconocido en conversaciones privadas que los republicanos podrían enfrentar el peor escenario electoral.

Así lo revelaron a CNN fuentes cercanas al mandatario, quienes describieron sus expectativas ante unos comicios que definirán el control del Congreso durante los próximos dos años de su administración.

Según esas fuentes, Trump ha mostrado en ocasiones optimismo respecto de la posibilidad de que los sondeos subestimen el desempeño republicano. Sin embargo, también ha admitido en privado que su partido podría sufrir un resultado especialmente adverso.

Demócratas anticipan una mayoría holgada

En la oposición, el ambiente es distinto. Los principales dirigentes demócratas de la Cámara de Representantes se muestran confiados en que conseguirán una mayoría cómoda durante la jornada electoral, de acuerdo con la cobertura de CNN.

Para recuperar el control de la Cámara Baja, los demócratas necesitan obtener una ganancia neta de tres escaños. En el Senado, en tanto, requieren sumar cuatro puestos adicionales para alcanzar la mayoría.

El resultado de ambas disputas determinará el equilibrio de poder entre la Casa Blanca y el Congreso durante la segunda mitad del mandato presidencial de Trump.

Problemas con 250 mil votos en Nueva York

Mientras avanza la votación, las autoridades electorales enfrentan dificultades técnicas en el condado de Westchester, Nueva York, donde las máquinas no han podido escanear hasta 250 mil papeletas debido a un error de impresión.

Según la información difundida por CNN, las papeletas afectadas serán contabilizadas después del cierre de los centros de votación, programado para las 21:00 horas de la costa este estadounidense.

Los primeros locales electorales del país comenzarán a cerrar a las 18:00 horas de la costa este, dando inicio a una noche decisiva para conocer la futura composición del Congreso.