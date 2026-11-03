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Portazo a Hermosilla: Corte confirma prisión preventiva y Fiscalía no comparece a la audiencia PAÍS Foto: AgenciaUNO

Portazo a Hermosilla: Corte confirma prisión preventiva y Fiscalía no comparece a la audiencia

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador
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En fallo dividido, el tribunal rechazó la apelación del abogado y ratificó que su libertad representa un peligro para la sociedad. El querellante Mauricio Daza cuestionó la ausencia del Ministerio Público y calificó su actuación de “inexplicable”.

Resumen
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La justicia mantuvo a Luis Hermosilla tras las rejas al considerar insuficientes las cautelares alternativas y descartar que la entrega de su teléfono constituyera una colaboración sustancial. El fallo dividido incluyó un voto disidente que cuestionó la proporcionalidad de la medida. El querellante Mauricio Daza criticó duramente la ausencia de la Fiscalía en la audiencia, mientras el abogado continuará recluido en Casablanca.
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La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este martes la prisión preventiva de Luis Hermosilla, rechazando el recurso presentado por su defensa para revertir la medida cautelar decretada en la investigación por sus vínculos con el exfiscal Manuel Guerra.

En fallo dividido, la Octava Sala del tribunal de alzada resolvió mantener al abogado tras las rejas, donde permanece recluido en la cárcel de Casablanca, Región de Valparaíso, luego de su formalización por delitos vinculados a soborno y revelación de secreto.

Según informó La Tercera, la resolución fue adoptada con los votos favorables del ministro Pedro Caro y la abogada integrante Magaly Correa, mientras que el ministro Rodrigo Schnettler estuvo por revocar la medida.

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La mayoría estimó que la libertad de Hermosilla constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando la gravedad y reiteración de los hechos investigados. Además, sostuvo que los antecedentes reunidos hasta ahora “no permiten asentar una colaboración decidida del imputado” que justifique una cautelar menos gravosa.

El tribunal también descartó que la entrega del teléfono y su clave de acceso constituyeran, por sí solas, una colaboración sustancial, especialmente porque la investigación ya estaba en curso y Hermosilla no ha reconocido responsabilidad penal en los hechos imputados.

En su voto disidente, Schnettler consideró desproporcionada la prisión preventiva, atendiendo a la edad y condiciones de salud del abogado. También estimó que su libertad no representaba un peligro para la sociedad.

Dardos contra la Fiscalía

Uno de los puntos más controvertidos de la jornada fue la ausencia del Ministerio Público en los alegatos, pese a que la investigación es encabezada por la Fiscalía Regional de Arica, dirigida por Mario Carrera.

La prisión preventiva había sido solicitada por los querellantes, entre ellos el Consejo de Defensa del Estado y los abogados Mauricio Daza y Hugo Gutiérrez, mientras que la Fiscalía había pedido medidas cautelares menos gravosas.

Tras conocerse el fallo, Daza calificó como una “conducta inexplicable” la actuación del Ministerio Público y cuestionó que no compareciera ante la Corte para discutir las medidas cautelares del abogado.

La propia resolución consignó que, debido a esa ausencia, no fue posible conocer si existían eventuales tratativas o acuerdos de cooperación entre Hermosilla y la Fiscalía que justificaran modificar su situación procesal.

Con este fallo, Hermosilla continuará en prisión preventiva en Casablanca, mientras Guerra permanece recluido en el anexo Capitán Yáber, ambos investigados por una trama de intercambio de favores e información reservada.

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