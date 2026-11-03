Portazo a Hermosilla: Corte confirma prisión preventiva y Fiscalía no comparece a la audiencia

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este martes la prisión preventiva de Luis Hermosilla, rechazando el recurso presentado por su defensa para revertir la medida cautelar decretada en la investigación por sus vínculos con el exfiscal Manuel Guerra.

En fallo dividido, la Octava Sala del tribunal de alzada resolvió mantener al abogado tras las rejas, donde permanece recluido en la cárcel de Casablanca, Región de Valparaíso, luego de su formalización por delitos vinculados a soborno y revelación de secreto.

Según informó La Tercera, la resolución fue adoptada con los votos favorables del ministro Pedro Caro y la abogada integrante Magaly Correa, mientras que el ministro Rodrigo Schnettler estuvo por revocar la medida.

La mayoría estimó que la libertad de Hermosilla constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando la gravedad y reiteración de los hechos investigados. Además, sostuvo que los antecedentes reunidos hasta ahora “no permiten asentar una colaboración decidida del imputado” que justifique una cautelar menos gravosa.

El tribunal también descartó que la entrega del teléfono y su clave de acceso constituyeran, por sí solas, una colaboración sustancial, especialmente porque la investigación ya estaba en curso y Hermosilla no ha reconocido responsabilidad penal en los hechos imputados.

En su voto disidente, Schnettler consideró desproporcionada la prisión preventiva, atendiendo a la edad y condiciones de salud del abogado. También estimó que su libertad no representaba un peligro para la sociedad.

Dardos contra la Fiscalía

Uno de los puntos más controvertidos de la jornada fue la ausencia del Ministerio Público en los alegatos, pese a que la investigación es encabezada por la Fiscalía Regional de Arica, dirigida por Mario Carrera.

La prisión preventiva había sido solicitada por los querellantes, entre ellos el Consejo de Defensa del Estado y los abogados Mauricio Daza y Hugo Gutiérrez, mientras que la Fiscalía había pedido medidas cautelares menos gravosas.

Tras conocerse el fallo, Daza calificó como una “conducta inexplicable” la actuación del Ministerio Público y cuestionó que no compareciera ante la Corte para discutir las medidas cautelares del abogado.

La propia resolución consignó que, debido a esa ausencia, no fue posible conocer si existían eventuales tratativas o acuerdos de cooperación entre Hermosilla y la Fiscalía que justificaran modificar su situación procesal.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la prisión preventiva de Luis Hermosilla. Gran noticia para la igualdad ante la ley, el imperio del derecho y la lucha contra la corrupción en Chile. Lástima que la fiscalía ni siquiera asistiera a la audiencia… https://t.co/Eq4ZZXsbC8 — Mauricio Daza (@mdaza_abogado) November 3, 2026

Con este fallo, Hermosilla continuará en prisión preventiva en Casablanca, mientras Guerra permanece recluido en el anexo Capitán Yáber, ambos investigados por una trama de intercambio de favores e información reservada.