Expresidente de la Corte Suprema Milton Juica recibe homenaje por trayectoria y defensa de los DDHH

El expresidente de la Corte Suprema Milton Juica Arancibia fue homenajeado por la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello (UNAB) con la presentación del libro Justicia, Derechos Humanos y Academia, una publicación que reconoce su trayectoria judicial, su compromiso con los derechos fundamentales y su aporte a la formación de abogados.

La ceremonia se realizó el pasado 27 de octubre en el Campus Bellavista de la universidad y reunió a autoridades académicas, representantes del Poder Judicial, estudiantes y familiares del exmagistrado. Entre los asistentes estuvo la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien destacó la dimensión humana de su trayectoria.

“Y es precisamente esta misión humana la que hoy quiero destacar y agradecer”, expresó Chevesich, subrayando que el legado de un juez no se mide únicamente por los cargos ejercidos, sino también por su cercanía con las personas y su vocación de servicio público.

Juica tuvo un papel relevante en la investigación de crímenes de la dictadura, al desempeñarse como ministro en visita en el caso Degollados, que investigó el secuestro y asesinato de tres profesionales comunistas en 1985, y en la Operación Albania, que terminó con la muerte de 12 integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) a manos de agentes de la CNI en 1987.

Su actuación en estas causas también tuvo consecuencias políticas: en 1998, senadores de derecha bloquearon su ascenso a la Corte Suprema. Finalmente, llegó al máximo tribunal en 2001, tras ser nominado por el entonces Presidente Ricardo Lagos, y ejerció su presidencia entre 2010 y 2012, antes de retirarse del Poder Judicial en 2018.

Durante el homenaje, el propio Juica recordó su experiencia en causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos. “En las investigaciones que realicé en esta materia, siempre fue presente el dolor de las víctimas”, manifestó, poniendo énfasis en la responsabilidad de quienes deben investigar y resolver estos casos.

La decana de Derecho de la UNAB, Lorena Recabarren, destacó su aporte a la enseñanza jurídica y recordó que el exmagistrado integra la comunidad universitaria desde el año 2000.

“Nos ha enseñado que el proceso no es una mera forma, sino la garantía de los derechos fundamentales, y que detrás de cada expediente hay una persona”, afirmó.

El libro reúne más de veinte artículos de especialistas de distintas instituciones sobre derecho procesal, justicia, derecho penal, criminología y derecho público y privado. Según explicó la académica Silvana Adaros, gran parte de las contribuciones aborda materias relacionadas con los derechos humanos, uno de los ejes de la trayectoria de Juica.

Visiblemente emocionado, el exmagistrado agradeció las muestras de afecto y el reconocimiento de sus colegas. “Solamente, tengo palabras de agradecimiento por todo lo que muchos de ustedes recuerdan de mi persona y que aparece, de alguna manera, reconocido en este libro”, señaló.

El homenaje también puso de relieve su extensa labor académica, por la que la Universidad Andrés Bello le otorgó la distinción de profesor honorario en 2022.