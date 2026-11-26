La investigación por trata de personas y explotación laboral al interior del Opus Dei avanzó en la Justicia argentina, luego de que el juez federal Daniel Rafecas citara a prestar declaración indagatoria a tres integrantes de la cúpula de la organización religiosa, entre ellos el sacerdote argentino Mariano Fazio, actual vicario auxiliar y número dos mundial de la institución.

Junto a Fazio deberán comparecer Víctor Urrestarazu y Gabriel Dondo, otros dos miembros de la jerarquía del Opus Dei. Las declaraciones quedaron fijadas para el 16 y el 19 de febrero de 2027.

La causa investiga un presunto sistema de captación y explotación laboral que habría afectado a al menos 43 mujeres, quienes denuncian haber sido obligadas a trabajar durante años como personal doméstico, sin remuneración y bajo condiciones de sometimiento.

La citación judicial, revelada por la periodista Paula Bistagnino en elDiarioAR, responde a una solicitud presentada en 2024 por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), ampliada un año después para incluir a Fazio.

Según Bistagnino, autora del libro Te serviré, la resolución da cuenta de la profundización de “las medidas de prueba sobre el único caso no prescrito entre los 43 que forman parte de la causa”.

Se trata de M.I.E., una mujer boliviana que asegura haber sido captada cuando era menor de edad y que trabajó durante 31 años como empleada doméstica para la organización religiosa.

En su declaración ante Rafecas, en abril de 2025, la denunciante relató que coincidió con Fazio tanto en la sede central del Opus Dei en Roma como en Buenos Aires, donde se encargaba de limpiar su habitación entre 2009 y 2014, período en que el sacerdote ejercía como vicario regional.

Según la investigación, las mujeres realizaban tareas domésticas en residencias de la institución, con jornadas extenuantes, disponibilidad permanente y sin recibir salarios. La acusación también apunta a mecanismos de sometimiento psicológico y religioso que habrían dificultado su salida de la organización.

La denunciante recordó que durante las ceremonias religiosas les transmitían que abandonar la institución podía significar una muerte súbita. Sobre las consecuencias psicológicas de su experiencia, declaró: “Iba por la calle pensando que no quería vivir más”.

De acuerdo con la reconstrucción de los fiscales, cuando las trabajadoras manifestaban las consecuencias de sus condiciones de vida, la respuesta institucional incluía la administración de antidepresivos y somníferos suministrados por psiquiatras vinculados a la organización.

Fazio ocupa el primer lugar en la línea de sucesión de Fernando Ocáriz, prelado español que dirige el Opus Dei desde 2017. Este último no fue incluido en la resolución judicial, pese a que la representación de las denunciantes había solicitado su citación.

El juez también dejó fuera a los exvicarios regionales Carlos Nannei y Patricio Olmos, al considerar que los hechos que se les atribuyen estarían prescritos.

El avance judicial se produce después de que organizaciones de derechos humanos argentinas e internacionales, entre ellas la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), XuMek y Ending Clergy Abuse (ECA), presentaran escritos como amicus curiae para advertir sobre el riesgo de prescripción de la causa.

Las denunciantes también han solicitado ser recibidas por el papa León XIV, petición que reiteraron durante la reciente visita del pontífice a Argentina.