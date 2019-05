Los pasajes del Ejército

Señor Director:

Me parece notable que hace unos 10 días atrás el jefe del Ejército, General Ricardo Martínez, haya reconocido que el proceder y entendimiento del Ejército en materia de pasajes no era el más adecuado. No es común encontrar instituciones en Chile que sean capaces de reconocer sus errores, revisar y mejorar sus procesos internos y seguir haciendo la pega a pesar de las contingencias con las cuales han tenido que lidiar. Esta no es la primera vez que el Ejército hace algo similar, ya que el general Cheyre años atrás realizó un reconocimiento respecto de la incorrecta actuación del Ejército durante el gobierno militar.

Un Ejército que realiza este tipo de acciones merece todo nuestro respeto y apoyo, tal como lo hizo recientemente el ministro de Defensa, Alberto Espina. Tenemos que dejar que el Ejército avance y se pueda dedicar a lo suyo, ya que a ningún chileno le conviene un ejército entrampado en tribunales y en el ojo de la discusión pública producto de su actuar en años anteriores, el cual ya muestra hoy en día renovados procesos de compras, pasajes, actividades administrativas y de control.

Richard Kouyoumdjian Inglis