Sun Tzu en el enfrentamiento EEUU-China

Sun Tzu fue un militar y filósofo chino, de fines del siglo VI antes de Cristo, conocido por su libro “El Arte de la Guerra”, que es un compendio de pensamiento y estrategia basado en sus propias experiencias, que se considera clave en los estudios militares y, actualmente, cada vez más, en los estudios políticos, económicos y empresariales. Aunque se discute entre los historiadores su origen, e incluso sobre su real existencia, y hay cuestionamientos acerca de la autoría misma del libro, las opiniones parecen decantarse mayoritariamente por la verdad histórica de la existencia del Sun Tzu y por sus enseñanzas contenidas en “El Arte de la Guerra”. Y, en cualquier caso, el libro existe y su contenido es sin dudas no solamente de gran interés, sino una verdadera guía de comportamiento para definir estrategias que permitan ganar una disputa, sea ésta bélica o no.

Mencionar a Sun Tzu y su obra, me parece que viene muy al caso en la guerra comercial y tecnológica iniciada por el presidente de Estados Unidos en contra de China. Con una retórica muy básica y empleando instrumentos comerciales tradicionales y simples, como los aranceles, o prohibiciones focalizadas, el presidente Trump pretende doblegar la voluntad y el poderío de una potencia emergente, que tiene tras de si miles de años de cultura, de administración y gestión política, económica y existencial.

Ante la nueva arremetida arancelaria de Trump, China se mueve estratégicamente después de llevar ya un tiempo demostrando voluntad de diálogo y negociación basada en su propia realidad, que no puede ser ignorada. Y entonces ahora golpea donde realmente más le duele a Estados Unidos, el desbalance monetario, aunque con ello hace temblar el sistema financiero y comercial y los balances globales, lo que afecta también indirectamente y por varios flancos a la potencia del norte. Es que las tácticas negociadoras de Trump al estilo del viejo y salvaje far west, se enfrentan a una cultura milenaria de paciencia, meditación y efectividad. Por ello, recordar "El Arte de la Guerra", de Sun Tsu es pertinente, y he aquí una frase escogida de su libro: "Golpear al enemigo cuando está desordenado. Prepararse contra él cuando está seguro en todas partes. Evitarle durante un tiempo cuando es más fuerte. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intenta irritarle. Si es arrogante, trata de fomentar su egoísmo.". Viene muy al caso, ¿verdad?