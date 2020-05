El alcohol en tiempos de pandemia

Señor Director:

No solo estamos luchando contra un virus que ha sido capaz de resistir a la ciencia que crearíamos imbatible , luchamos con una enfermedad desconocida, que ha provocado que muchos se queden en casa resguardándonos de algún contagio, es cierto que no todos pueden o no todos quieren , pero de algo estamos seguros es que el COVID-19 ha sido el causante de una inseguridad enorme lo cual provoca cuadros de gran ansiedad , nerviosismo, temor , desesperación y en algunos casos cuadros depresivos, que mas haya de un virus afecta nuestra salud mental. Es común entender que en nuestro aburrimiento o distracción se utilice el alcohol como medio ya sea en compartir con nuestros amigos, vecinos y familia. Pero lo que esta pasando aún estos momentos es que el alcohol ya no se usa para provocar distracción o frenar el aburrimiento, si no mas bien en un canal para lograr la tranquilidad y disminuir la ansiedad. Lamentablemente el alcohol se encuentra muy alejado de esta realidad, el alcohol es una sustancia que provoca un estado de placer momentáneo, en el cual ese placer gradualmente se va transformando en aumento de la angustia, lo cual conlleva a estados severos de ansiedad, que desencadena agresividad y trastornos severos a nivel emocional no solo personal si no de nuestro entorno. He ahí la importancia de manejar nuestro consumo de alcohol en cuarentenas y en nuestro hogar la relativización del consumo provoca la adicción la cual conlleva al deterioro cognitivo y psicológico que afecta grandemente nuestra salud. Es por esto que quizás sobrevivamos al COVID-19 pero sobrevivir al encierro con una salud mental indemne es un desafío aun mayor.

Dr. Matías Ibáñez Díaz

Medico Cirujano Experto en Alcoholismo